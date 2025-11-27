POCO Pad M1 Türkiye fiyatı belli oldu

POCO Pad M1 özellikleri ve fiyatı
- 12.1 inçlik 2.5K IPS ekran
- Snapdragon 7s Gen 4 yonga seti
- 8GB RAM
- 256GB depolama
- 8MP ön ve arka kamera
- 12000mAh batarya, 33W kablolu, 27W ters şarj
- 256GB-12999TL
- 512GB-15499TL
POCO Pad M1 tablet modeli performans olarak bir tık aşağıda olsa da büyük batarya kapasitesi avantaj sağlıyor. 120Hz tazeleme hızı, 600nit parlaklık seviyesi, metal kasa, dörtlü hoparlör dizilimi, Hi-Res ses ve Dolby Atmos desteği şeklinde özellikler mevcut. Ayrıca Focus ekran kalemi de 2199TL fiyat etiketi ile satılacak.