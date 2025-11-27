POCO Pad M1 Türkiye fiyatı belli oldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör POCO Pad X1 tablet modelinin ardından firma biraz daha altında konumlanacak olan POCO Pad M1 modelini de duyurdu. POCO Pad M1 kullanım süresi olarak biraz daha avantaj sunuyor.

POCO Pad M1 özellikleri ve fiyatı

12.1 inçlik 2.5K IPS ekran

Snapdragon 7s Gen 4 yonga seti

8GB RAM

256GB depolama

8MP ön ve arka kamera

12000mAh batarya, 33W kablolu, 27W ters şarj

256GB-12999TL

512GB-15499TL

POCO Pad M1 tablet modeli performans olarak bir tık aşağıda olsa da büyük batarya kapasitesi avantaj sağlıyor. 120Hz tazeleme hızı, 600nit parlaklık seviyesi, metal kasa, dörtlü hoparlör dizilimi, Hi-Res ses ve Dolby Atmos desteği şeklinde özellikler mevcut. Ayrıca Focus ekran kalemi de 2199TL fiyat etiketi ile satılacak.

