POCO X6 5G tanıtımdan önce test edildi: Snapdragon 7s Gen 2 ve daha fazlası

POCO X6 5G performans testinde
Kaçıranlar için daha önce Çin'de piyasaya sürülen Redmi Note 13 Pro'nun küresel pazarda bir Poco modeli olarak yeniden markalanacağı söyleniyordu. Ancak Nisan ayından bu yana herhangi bir gelişme duymadık. Bugün ise örtü yavaş yavaş kalkmaya başladı. Geekbench'ten alınan liste, POCO X6 5G'nin "Garnet" kod adı (Redmi Note 13 Pro ile aynı) ile test edildiğini bizlere gösteriyor.
POCO X6 5G neler sunacak?
Mevcut raporlara göre Poco X6 5G, ön yüzünde 1220 x 2712 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun Snapdragon 7s Gen 2 platformundan güç alacağını daha önce söylemiştik. Bu konfigürasyona ise, 67W hızlı şarjlı 5.100mAh pil paketi ve 200MP+8MP+2MP kamera kurulumu eşlik edecek. Aynı şekilde ön yüzünde 16MP bir ön kamera bulunacak.
Poco X6 serisinin ayrıntılı özellikleri ve piyasaya çıkış tarihi henüz şirket tarafından açıklanmadı. Ancak yakın zamanda daha fazlasını öğrenmeyi bekliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.