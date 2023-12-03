POCO X6 5G tanıtımdan önce test edildi: Snapdragon 7s Gen 2 ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markalarından POCO, merakla beklenen POCO X6 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi POCO X6 5G ve X6 Pro daha önce sertifikasyon sitesinde görünmüş ve yolda olduğu doğrulanmıştı. Şimdi bunlar arasından POCO X6 5G, tanıtımdan önce performans testinde görüntülendi.

POCO X6 5G performans testinde

Kaçıranlar için daha önce Çin'de piyasaya sürülen Redmi Note 13 Pro'nun küresel pazarda bir Poco modeli olarak yeniden markalanacağı söyleniyordu. Ancak Nisan ayından bu yana herhangi bir gelişme duymadık. Bugün ise örtü yavaş yavaş kalkmaya başladı. Geekbench'ten alınan liste, POCO X6 5G'nin "Garnet" kod adı (Redmi Note 13 Pro ile aynı) ile test edildiğini bizlere gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Detaylara inersek akıllı telefon, 12GB RAM kapasitesi ve 2,40 GHz hızlarında sekiz çekirdekli bir yonga setine sahip. Bu doğrultuda tek çekirdekte 1013, çoklu çekirdekte ise 2.865 puanlık bir performans elde edilmiş. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda söz konusu skorların Snapdragon 7s Gen 2 platformuna işaret ettiğini belirtelim.

POCO X6 5G neler sunacak?

Mevcut raporlara göre Poco X6 5G, ön yüzünde 1220 x 2712 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun Snapdragon 7s Gen 2 platformundan güç alacağını daha önce söylemiştik. Bu konfigürasyona ise, 67W hızlı şarjlı 5.100mAh pil paketi ve 200MP+8MP+2MP kamera kurulumu eşlik edecek. Aynı şekilde ön yüzünde 16MP bir ön kamera bulunacak.

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Poco X6 serisinin ayrıntılı özellikleri ve piyasaya çıkış tarihi henüz şirket tarafından açıklanmadı. Ancak yakın zamanda daha fazlasını öğrenmeyi bekliyoruz.

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POCO X6 5G tanıtımdan önce test edildi: İşte özellikleri