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    POCO X6 5G tanıtımdan önce test edildi: Snapdragon 7s Gen 2 ve daha fazlası

    Poco'nun yeni akıllı telefonları Poco X6 5G ve X6 Pro modellerinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Poco X6 5G, tanıtımdan önce performans testinde görüntülendi.
    POCO X6 5G tanıtımdan önce test edildi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından POCO, merakla beklenen POCO X6 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi POCO X6 5G ve X6 Pro daha önce sertifikasyon sitesinde görünmüş ve yolda olduğu doğrulanmıştı. Şimdi bunlar arasından POCO X6 5G, tanıtımdan önce performans testinde görüntülendi.

    POCO X6 5G performans testinde

    Kaçıranlar için daha önce Çin'de piyasaya sürülen Redmi Note 13 Pro'nun küresel pazarda bir Poco modeli olarak yeniden markalanacağı söyleniyordu. Ancak Nisan ayından bu yana herhangi bir gelişme duymadık. Bugün ise örtü yavaş yavaş kalkmaya başladı. Geekbench'ten alınan liste, POCO X6 5G'nin "Garnet" kod adı (Redmi Note 13 Pro ile aynı) ile test edildiğini bizlere gösteriyor.

    POCO X6 5G tanıtımdan önce test edildi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Detaylara inersek akıllı telefon, 12GB RAM kapasitesi ve 2,40 GHz hızlarında sekiz çekirdekli bir yonga setine sahip. Bu doğrultuda tek çekirdekte 1013, çoklu çekirdekte ise 2.865 puanlık bir performans elde edilmiş. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda söz konusu skorların Snapdragon 7s Gen 2 platformuna işaret ettiğini belirtelim. 

    POCO X6 5G neler sunacak?

    Mevcut raporlara göre Poco X6 5G, ön yüzünde 1220 x 2712 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun Snapdragon 7s Gen 2 platformundan güç alacağını daha önce söylemiştik. Bu konfigürasyona ise, 67W hızlı şarjlı 5.100mAh pil paketi ve 200MP+8MP+2MP kamera kurulumu eşlik edecek. Aynı şekilde ön yüzünde 16MP bir ön kamera bulunacak. 

    Poco X6 serisinin ayrıntılı özellikleri ve piyasaya çıkış tarihi henüz şirket tarafından açıklanmadı. Ancak yakın zamanda daha fazlasını öğrenmeyi bekliyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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