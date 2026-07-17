Poco X8 geri dönüyor: 9.000 mAh batarya ve dahası

POCO X8 geliyor
Sızdırılan detaylara göre Poco X8, 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan çift arka kamera kurulumu ile gelecek. Bu kamera dizilimi, Çin'de tanıtılan Redmi Note 17 Pro ile birebir örtüşüyor. Buna karşılık küresel pazarda satışa sunulacak Redmi Note 17 Pro 5G modelinin ise 8 MP ultra geniş açılı kameraya sahip olacağı belirtiliyor.
En dikkat çekici detay ise batarya tarafında. Çin'de satışa sunulan Redmi Note 17 Pro, 9.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip. İddialara göre Hindistan'da satışa çıkacak sürüm de bu bataryayı koruyacak. Küresel pazara yönelik modelde ise bölgesel düzenlemeler nedeniyle 8.340 mAh kapasiteli batarya kullanılabilir. Poco X8'in tek bir sürüm mü yoksa farklı pazarlara özel varyantlarla mı sunulacağı ise henüz netleşmiş değil.
Poco X8'in Redmi Note 17 Pro ile aynı donanımı paylaşması durumunda cihazın 6,83 inç 1.5K çözünürlüklü 120 Hz AMOLED ekran, Snapdragon 6s Gen 4 işlemci, 67W hızlı şarj, 22,5W ters kablolu şarj desteği ve 8 MP ön kamera ile gelmesi bekleniyor.
Şimdilik Poco X8'in tanıtım tarihiyle ilgili resmi bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan POCO'nun M8 Power adlı yeni bir model daha hazırladığı söyleniyor. Bu nedenle her iki modelin benzer zamanlarda tanıtıldığını görebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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