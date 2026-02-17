Poco X8 Pro çıkmadan test edildi: İşte tüm beklenenler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin yeni orta-üst segment modeli Poco X8 Pro, lansman öncesi Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Daha önce çeşitli sertifikasyon platformlarında görülen X8 Pro ve Pro Max, bu kez performans testi sonuçlarıyla doğrulanmış oldu. Ayrıca liste, bazı önemli teknik detayları da içeriyor.

Poco X8 Pro yakında geliyor

Geekbench'te görüntülenen prototip, tek çekirdekte 1.708, çoklu çekirdekte ise 6.297 puan almayı başardı. Listeleme, cihazın MediaTek'in kısa süre önce tanıttığı Dimensity 8500 yonga setinden güç aldığını doğruluyor. Test edilen versiyonda 12 GB RAM yer alırken, lansmanla birlikte farklı bellek seçeneklerinin sunulması da muhtemel.

Yazılım tarafında Poco X8 Pro'nun kutudan Android 16 ile çıkacağı ve üzerine Xiaomi'nin HyperOS 3 arayüzünün ekleneceği belirtiliyor. Önceki sızıntılar, cihazın 6.500 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceğini işaret etmişti. Donanım özelliklerine ilişkin önceki iddialar da tabloyu netleştiriyor. Buna göre Poco X8 Pro'nun 6,59 inç boyutunda, 1268 x 2756 piksel çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor.

HyperOS 4 geliyor: Android 17 alacak Xiaomi ve POCO cihazlar 1 gün önce eklendi

Panelin 3.840 Hz PWM karartma ve 3.500 nit tepe parlaklık değerine ulaşabileceği konuşuluyor. Kamera tarafında OIS destekli 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 20 MP selfie kamerası bulunacak. Son olarak tüm bu bilgiler, Poco X8 Pro'nun küresel pazarda Redmi Turbo 5'in yeniden markalanmış versiyonu olacağını doğruluyor.

