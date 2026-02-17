Giriş
    Poco X8 Pro çıkmadan test edildi: İşte tüm beklenenler

    Poco X8 Pro Geekbench testinde görüntülendi. Dimensity 8500 işlemci, 12 GB RAM ve Android 16 ile gelen modelin performans skoru  ve teknik detayları netleşmeye başladı.

    Poco X8 Pro çıkmadan test edildi: İşte tüm beklenenler Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin yeni orta-üst segment modeli Poco X8 Pro, lansman öncesi Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Daha önce çeşitli sertifikasyon platformlarında görülen X8 Pro ve Pro Max, bu kez performans testi sonuçlarıyla doğrulanmış oldu. Ayrıca liste, bazı önemli teknik detayları da içeriyor.

    Poco X8 Pro yakında geliyor

    Geekbench'te görüntülenen prototip, tek çekirdekte 1.708, çoklu çekirdekte ise 6.297 puan almayı başardı. Listeleme, cihazın MediaTek'in kısa süre önce tanıttığı Dimensity 8500 yonga setinden güç aldığını doğruluyor. Test edilen versiyonda 12 GB RAM yer alırken, lansmanla birlikte farklı bellek seçeneklerinin sunulması da muhtemel.

    Yazılım tarafında Poco X8 Pro'nun kutudan Android 16 ile çıkacağı ve üzerine Xiaomi'nin HyperOS 3 arayüzünün ekleneceği belirtiliyor. Önceki sızıntılar, cihazın 6.500 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceğini işaret etmişti. Donanım özelliklerine ilişkin önceki iddialar da tabloyu netleştiriyor. Buna göre Poco X8 Pro'nun 6,59 inç boyutunda, 1268 x 2756 piksel çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor.

    Panelin 3.840 Hz PWM karartma ve 3.500 nit tepe parlaklık değerine ulaşabileceği konuşuluyor. Kamera tarafında OIS destekli 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 20 MP selfie kamerası bulunacak. Son olarak tüm bu bilgiler, Poco X8 Pro'nun küresel pazarda Redmi Turbo 5'in yeniden markalanmış versiyonu olacağını doğruluyor. 

