POCO'nun en güçlüleri: Poco X8 Pro serisi Türkiye'de satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör POCO, 17 Mart’ta tanıttığı POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro ve POCO X8 Pro Iron Man Edition’dan oluşan yeni üst seviye telefonlarını Türkiye’de satışa sundu. Amiral gemisi performans, uzun pil ömrü, sağlam tasarım ve etkileyici deneyim ile POCO X8 Pro Serisi, performans cihazlarında bir çığır açarak yeni nesil amiral gemilerinin sınırlarını yeniden tanımlıyor.

POCO X8 Pro serisi Türkiye fiyatları

Tam Boyutta Gör POCO X8 Pro Türkiye fiyatı 28.999 TL'den başlıyor. X8 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 38.999 TL. Marvel hayranları için özel tasarım POCO X8 Pro Iron Maiden Edition da 36.999 TL fiyat etiketine sahip. Yeni POCO X8 Pro serisi, 7 Nisan itibarıyla satışa sunuldu.

POCO X8 Pro 8GB + 256GB: 28.999 TL

POCO X8 Pro 12GB + 512GB: 36.999 TL

POCO X8 Pro Max 12GB + 256GB: 38.999 TL

POCO X8 Pro Max 12GB + 512GB: 42.999 TL

POCO X8 Pro Iron Man Edition 12GB + 512GB: 36.999 TL

POCO X8 Pro serisi neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör POCO X8 Pro serisinin temelinde performans yer alıyor. POCO X8 Pro Max, en yeni Dimensity 9000 serisi amiral gemisi işlemci olan Dimensity 9500s ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefon olarak dünya genelinde piyasaya sürüldü. Cihaz, 3.085.998 gibi etkileyici bir AnTuTu puanı elde etti. 3nm üretim teknolojisiyle üretilen bu yonga seti, 3.73 GHz'e kadar maksimum saat hızına sahip 4+4 All Big Core CPU tasarımıyla güç verimliliğini daha da artırıyor. POCO X8 Pro Max, LPDDR5X 9600Mbps RAM ve UFS 4.1 depolama desteğiyle günlük işlemleri sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu arada, POCO X8 Pro, Dimensity 8500-Ultra işlemciyle selefine kıyasla AnTuTu puanında %15,8'lik bir artış elde ederek GPU performansında %25'lik bir artış ve daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Üstelik, POCO X8 Pro Max ve POCO X8 Pro, donanım seviyesinde ışın izlemeyi destekleyerek, daha gerçekçi aydınlatma ve yansımalarla oyun deneyimini daha da geliştiriyor.

Donanımın ötesinde, POCO X8 Pro Serisi, oyun deneyimini daha da iyileştiren WildBoost Optimization’ı getiriyor. Her kare oluşturma döngüsünde kare başına işlem talebini akıllıca tahmin ederek, kare düşüşlerini önlemek için proaktif müdahale sağlıyor. Neticede, cihaz ağır yük altında bile daha kararlı kare hızları ve daha düşük güç tüketimi sunuyor. Ayrıca, WildBoost Optimizasyonu, akıllı kare hızı, 1.5K süper çözünürlük, 24x süper çözünürlük dokunmatik ve Oyun HDR gibi özellikleri destekleyerek, doğal kare sınırlarının ötesinde akıcı oyun deneyimi, daha ince detaylar, daha akıcı kaydırmalar ve özellikle zorlu RPG oyunlarında çarpıcı grafikler sağlıyor.

Amiral gemisi performans deneyimini tamamlayan ise LiquidCool Teknolojisi. POCO X8 Pro Max, geniş 5.800 mm² sıvı soğutma alanına ve yonga seti üzerinde POCO 3D IceLoop Soğutma Sistemi ile termal verimliliği önemli ölçüde artırarak işlemci sıcaklığını 3°C'ye kadar düşürüyor. POCO X8 Pro, 5.300 mm² POCO 3D Çift Katmanlı IceLoop Soğutma Sistemini benimseyerek yoğun oyun veya ağır çoklu görev sırasında en yüksek performansın keyfini çıkarmanızı sağlıyor.

POCO X8 Pro Max, bir POCO cihazda bugüne kadar bulunan en büyük bataryaya (8.500 mAh) sahip ve tek şarjla 2 günlük pil ömrü sunuyor. Poco, 1.600 şarj döngüsünden sonra bile bataryanın kapasitesinin %80'inden fazlasını koruduğunu söylüyor; bu da yaklaşık altı yıllık düzenli kullanıma eşdeğer. POCO X8 Pro ise daha kompakt bir formda dayanıklı kullanım sunan, daha büyük (6.500 mAh) silikon-karbon bataryadan güç alıyor. İki cihaz da 100W HyperCharge ve 27W ters şarjı destekliyor.

POCO X8 Pro Max, 6.83 inç; POCO X8 Pro 6.59 inç ekrana sahip. İki cihazın da ekranı 3.500 nit'e kadar parlaklık sağlıyor. Yepyeni kırmızı ışık yayan malzemenin kullanıldığı üst seviye M10 paneller üzerine inşa edilen cihazlar, daha parlak görüntüler için ışık verimliliğini artırırken, ışık tüketimini azaltıyor. POCO X8 Pro'da, kırmızı ışık yayan malzeme, önceki modeline kıyasla ışık verimliliğini %20 daha artırıyor. POCO X8 Pro serisi ayrıca 3840Hz PWM karartma ve üçlü TÜV Rheinland göz sağlığı sertifikalarını destekleyerek çeşitli aydınlatma koşullarında hem görünürlük hem de konfor sağlıyor. Ultrasonik parmak izi sensörü ile POCO X8 Pro Max, son derece hızlı ve güvenli kilit açma deneyimi sunuyor.

POCO X8 Pro Max, doğal, otantik ve dengeli ses için Hi-Res Audio ve Dolby Atmos özellikli çift 1115F simetrik hoparlöre sahip. Kişiselleştirilmiş ses seviyesi seçenekleri, açık alanlar için güçlü %400 ses artışı ve uyku vakti gibi sessiz ortamlar için Gece düşük ses modu dahil olmak üzere farklı dinleme senaryolarına hitap ediyor.

POCO X8 Pro serisi, yenilikçi özelliklere sahip minimalist tasarımla geliyor. Metal çerçeve ve fiberglas arka yüzüyle POCO X8 Pro Max, geniş ekranıyla üstün kullanım hissi sunuyor. POCO X8 Pro ise ultra ince çerçeveleri ve yüksek ekran-gövde oranıyla öne çıkıyor ve kompakt ve taşınabilir gövde içinde rahat görüntüleme deneyimi sunuyor. Her iki model de, bildirimlere, şarja, oyun oynamaya, müzik çalmaya ve kamera etkinliğine yanıt veren eğlenceli, özelleştirilebilir aydınlatma efektleri sunan Dinamik RGB ışıkla entegre edilmiş yarış pisti esintili kamera tasarımına sahip.

Dayanıklılık da serinin öne çıkan özelliklerinden. Her iki model de Corning Gorilla Glass 7i ve kapsamlı IP66, IP68, IP69 ve IP69K toz ve su geçirmezlik derecelendirmelerine sahip. POCO X8 Pro Max’in düşmelere, ezilmelere ve bükülmelere karşı dayanıklılığını doğrulayan 5 yıldızlı SGS Premium Performans Sertifikasını aldığı belirtildi.

POCO X8 Pro Serisi, güçlü donanımı yapay zeka destekli geliştirmelerle birleştirerek tüm seriye gelişmiş mobil fotoğrafçılık getiriyor. Her iki modelde de 50 MP ana kamera ve 20 MP ön kamera bulunuyor; POCO X8 Pro Max, Light Fusion 600 görüntü sensörü kullanırken, POCO X8 Pro ana kamera için Sony IMX882 sensörünü kullanıyor. POCO X8 Pro modelleri, çeşitli aydınlatma koşullarında kararlı, yüksek kaliteli performansla keskin, canlı çekimler sunuyor. Daha fazla yaratıcılık arayanlar için POCO X8 Pro serisi, ultra keskin ve dinamik gibi güçlü çekim özelliklerini de destekleyerek sürekli hareketin hızlı ve net bir şekilde yakalanmasını zahmetsiz hale getiriyor. Video ve canlı fotoğraflar arasında sorunsuz dönüştürme artık tüm seride destekleniyor; AI Creativity Assistant ise düzenlemeyi ve görüntü kalitesini iyileştirmeyi kolaylaştırıyor.

POCO X8 Pro Serisi, 2 ay ücretsiz YouTube Premium deneme sürümü, ilk alışveriş yapanlara özel 500 TL değerinde kupon ve 4000 TL’ye kadar tasarruf sağlatan takas planı dahil olmak üzere premium avantaj paketiyle geliyor.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: