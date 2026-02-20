Poco X8 Pro ve Pro Max görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Poco'nun küresel pazarda yakında tanıtması beklenen X8 Pro ve X8 Pro Max modelleri için geri sayım resmen başladı. Daha önce teknik özellikleri ortaya çıkan seri, yeni sızıntıyla birlikte ilk kez resmi görünüme yakın render görüntüleriyle doğrulanmış oldu.

Poco X8 Pro ve Pro Max görüntüleri paylaşıldı

Paylaşılan görseller, her iki modelin de Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max'in yeniden markalanmış versiyonları olacağını gösteriyor. Tasarım dili genel hatlarıyla benzer olsa da kamera yerleşimi ve bazı donanım detaylarında ayrım söz konusu.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere göre Poco X8 Pro Max, çift arka kamera kurulumuyla geliyor ve modüle çift LED flaş eşlik ediyor. Cihazın açık mavi, beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip olacağı görülüyor. Beyaz versiyonda kırmızı vurgulu güç tuşu, ön tarafta ise ortalanmış delikli kamera tasarımı ve ince çerçeveli bir ekran yapısı bulunacak.

Tam Boyutta Gör Standart X8 Pro modeli de benzer tasarım çizgisini koruyor. Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleri sunulurken, beyaz modelde yine kırmızı detaylara yer veriliyor. Arka tarafta çift kamera kurulumu yer alıyor ancak bu modelde tek LED flaş tercih edilmiş.

Teknik tarafta X8 Pro Max’in 6,83 inç OLED ekranla geleceği, MediaTek Dimensity 9500s yonga setinden güç alacağı ve 8.500 mAh kapasiteli bataryayı 100W hızlı şarj desteğiyle sunacağı belirtiliyor. X8 Pro ise Dimensity 8500 Ultra işlemciye, 6,59 inç AMOLED panele ve 6.500 mAh bataryaya sahip olacak.

Poco X8 Pro çıkmadan test edildi: İşte tüm beklenenler 3 gün önce eklendi

Standart X8 Pro modeli de benzer tasarım çizgisini koruyor. Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleri sunulurken, beyaz modelde yine kırmızı detaylara yer veriliyor. Arka tarafta çift kamera kurulumu yer alıyor ancak bu modelde tek LED flaş tercih edilmiş.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Poco X8 Pro ve Pro Max görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: