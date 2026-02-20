Giriş
    Poco X8 Pro ve Pro Max görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

    Poco'nun yakında küresel pazarda tanıtması beklenen X8 Pro ve X8 Pro Max modellerinin tasarımı sızdırıldı. Yeni görseller, cihazların hem renk seçeneklerini hem de kamera kurulumunu gösteriyor.

    Poco X8 Pro ve Pro Max görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Poco'nun küresel pazarda yakında tanıtması beklenen X8 Pro ve X8 Pro Max modelleri için geri sayım resmen başladı. Daha önce teknik özellikleri ortaya çıkan seri, yeni sızıntıyla birlikte ilk kez resmi görünüme yakın render görüntüleriyle doğrulanmış oldu. 

    Poco X8 Pro ve Pro Max görüntüleri paylaşıldı

    Paylaşılan görseller, her iki modelin de Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max'in yeniden markalanmış versiyonları olacağını gösteriyor. Tasarım dili genel hatlarıyla benzer olsa da kamera yerleşimi ve bazı donanım detaylarında ayrım söz konusu.

    Poco X8 Pro ve Pro Max görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntülere göre Poco X8 Pro Max, çift arka kamera kurulumuyla geliyor ve modüle çift LED flaş eşlik ediyor. Cihazın açık mavi, beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip olacağı görülüyor. Beyaz versiyonda kırmızı vurgulu güç tuşu, ön tarafta ise ortalanmış delikli kamera tasarımı ve ince çerçeveli bir ekran yapısı bulunacak.
    Poco X8 Pro ve Pro Max görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Standart X8 Pro modeli de benzer tasarım çizgisini koruyor. Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleri sunulurken, beyaz modelde yine kırmızı detaylara yer veriliyor. Arka tarafta çift kamera kurulumu yer alıyor ancak bu modelde tek LED flaş tercih edilmiş.

    Teknik tarafta X8 Pro Max’in 6,83 inç OLED ekranla geleceği, MediaTek Dimensity 9500s yonga setinden güç alacağı ve 8.500 mAh kapasiteli bataryayı 100W hızlı şarj desteğiyle sunacağı belirtiliyor. X8 Pro ise Dimensity 8500 Ultra işlemciye, 6,59 inç AMOLED panele ve 6.500 mAh bataryaya sahip olacak.

    Standart X8 Pro modeli de benzer tasarım çizgisini koruyor. Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleri sunulurken, beyaz modelde yine kırmızı detaylara yer veriliyor. Arka tarafta çift kamera kurulumu yer alıyor ancak bu modelde tek LED flaş tercih edilmiş.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

