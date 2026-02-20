Poco X8 Pro ve Pro Max görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Paylaşılan görseller, her iki modelin de Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max'in yeniden markalanmış versiyonları olacağını gösteriyor. Tasarım dili genel hatlarıyla benzer olsa da kamera yerleşimi ve bazı donanım detaylarında ayrım söz konusu.
Teknik tarafta X8 Pro Max’in 6,83 inç OLED ekranla geleceği, MediaTek Dimensity 9500s yonga setinden güç alacağı ve 8.500 mAh kapasiteli bataryayı 100W hızlı şarj desteğiyle sunacağı belirtiliyor. X8 Pro ise Dimensity 8500 Ultra işlemciye, 6,59 inç AMOLED panele ve 6.500 mAh bataryaya sahip olacak.
Standart X8 Pro modeli de benzer tasarım çizgisini koruyor. Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleri sunulurken, beyaz modelde yine kırmızı detaylara yer veriliyor. Arka tarafta çift kamera kurulumu yer alıyor ancak bu modelde tek LED flaş tercih edilmiş.
