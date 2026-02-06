Poco X8 Pro ve X8 Pro Max geliyor: İşte beklenenler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Poco, X8 serisinin lansmanını henüz resmi olarak doğrulamamış olsa da, markaya ait bir promosyon sayfasında Poco X8 Pro ve Poco X8 Pro Max modelleri listelendi. Yayında olan sayfa, cihazların tasarım görsellerinin yanı sıra bellek seçeneklerini ve Avrupa fiyatlarını da doğrulamış oldu.

Poco X8 Pro ve X8 Pro Max doğrulandı

Paylaşılan bilgilere göre Poco X8 Pro, üç farklı konfigürasyonla satışa sunulacak. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürüm 399,90 euro, 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyon 449,90 euro, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip en üst seçenek ise 479,90 euro fiyat etiketiyle listelendi.

Tam Boyutta Gör Poco X8 Pro Max modeli ise iki varyantla görünüyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürüm için 529,90 euro, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyon içinse 579,90 euro fiyat belirtiliyor. Ayrıca Promosyon sayfasına göre, Poco X8 Pro ve Pro Max büyük ölçüde benzer tasarıma sahip olacak.

Poco X8 Pro ve Pro Max neler sunacak?

Teknik özellikler listede yer almasa da, mevcut söylentiler Poco X8 Pro serisinin Çin'de tanıtılan Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max modellerinin yeniden markalanmış ya da kırpılmış sürümleri olacağı yönünde. Buna göre Poco X8 Pro'nun Dimensity 8500 işlemci ve 6.500 mAh batarya ile, Pro Max modelinin ise Dimensity 9500s işlemci ve 8.550 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. Her iki cihazda da 100W kablolu şarj ve 27W ters şarj desteği konuşuluyor.

Ekran tarafında Poco X8 Pro 6,59 inç, X8 Pro Max ise 6,83 inç boyutunda OLED panel kullanacak. Her iki ekranda da 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunulması bekleniyor. Kamera tarafında ise 20 megapiksel ön kamera, OIS destekli 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı sensörün ortak olması muhtemel.

