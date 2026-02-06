Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Poco X8 Pro ve X8 Pro Max geliyor: İşte beklenenler

    Poco X8 Pro serisi, resmi tanıtım öncesinde yayınlanan bir promosyon sayfasında ortaya çıktı. Listeleme, Pro ve Pro Max modellerinin varyantlarını ve fiyatlarını gösteriyor.

    Poco X8 Pro ve X8 Pro Max geliyor: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Poco, X8 serisinin lansmanını henüz resmi olarak doğrulamamış olsa da, markaya ait bir promosyon sayfasında Poco X8 Pro ve Poco X8 Pro Max modelleri listelendi. Yayında olan sayfa, cihazların tasarım görsellerinin yanı sıra bellek seçeneklerini ve Avrupa fiyatlarını da doğrulamış oldu.

    Poco X8 Pro ve X8 Pro Max doğrulandı

    Paylaşılan bilgilere göre Poco X8 Pro, üç farklı konfigürasyonla satışa sunulacak. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürüm 399,90 euro, 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyon 449,90 euro, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip en üst seçenek ise 479,90 euro fiyat etiketiyle listelendi.

    Poco X8 Pro ve X8 Pro Max geliyor: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Poco X8 Pro Max modeli ise iki varyantla görünüyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürüm için 529,90 euro, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyon içinse 579,90 euro fiyat belirtiliyor. Ayrıca Promosyon sayfasına göre, Poco X8 Pro ve Pro Max büyük ölçüde benzer tasarıma sahip olacak. 

    Poco X8 Pro ve Pro Max neler sunacak?

    Teknik özellikler listede yer almasa da, mevcut söylentiler Poco X8 Pro serisinin Çin'de tanıtılan Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max modellerinin yeniden markalanmış ya da kırpılmış sürümleri olacağı yönünde. Buna göre Poco X8 Pro'nun Dimensity 8500 işlemci ve 6.500 mAh batarya ile, Pro Max modelinin ise Dimensity 9500s işlemci ve 8.550 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. Her iki cihazda da 100W kablolu şarj ve 27W ters şarj desteği konuşuluyor.

    Ekran tarafında Poco X8 Pro 6,59 inç, X8 Pro Max ise 6,83 inç boyutunda OLED panel kullanacak. Her iki ekranda da 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunulması bekleniyor. Kamera tarafında ise 20 megapiksel ön kamera, OIS destekli 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı sensörün ortak olması muhtemel.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lustral special ve lustral arasındaki fark kurutma makinesinde kazaklar hangi programda kurutulur parayı faize yatırmak mantıklı mı cihetten gönderi çıkarıldı en iyi termosifon yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum