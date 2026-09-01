Poco X8 dayanıklılığıyla dikkat çekiyor

Poco X8 özellikleri ve fiyatı
- 6.83 inçlik 1280x2772 AMOLED ekran
- Snapdragon 6s Gen 4 yonga seti
- 8GB/12GB RAM
- 256GB depolama
- 50MP OIS + 2MP derinlik
- 16MP ön kamera
- 8340mAh batarya, 67W hızlı şarj
- 400€-450€
Kısa süre önce Hindistan’da satışa çıkan Poco X8 akıllı telefon modeli global olarak da satışa sunuldu. IP69K suya ve toza dayanıklılık, 22.5W tersine kablolu şarj, 120Hz tazeleme hızı, 3500 nit parlaklık değeri, 1600 şarj döngüsü sonrasında yüzde 80 batarya sağlığı avantajları arasında.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: