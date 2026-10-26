Poco X8s tanıtıldı: Kompakt tasarım ve 100W hızlı şarj

Poco X8s özellikleri
Poco X8s, 6,35 inç LTPO AMOLED ekranla geliyor. 1.5K çözünürlük sunan panel, 120Hz yenileme hızı ve 3.500 nit tepe parlaklık değerine ulaşıyor. Ekranın dört tarafında 1,18 mm kalınlığında simetrik çerçeveler bulunuyor. Bu tasarım, telefonun ekran-gövde oranını artırırken daha kompakt bir gövde sunmasına yardımcı oluyor.
Kamera tarafında ise üçlü arka kurulum tercih edilmiş. Ana kamerada 50 MP çözünürlüklü Light Fusion 800 sensör bulunuyor. Buna 50 MP telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için 20 MP kamera yer alıyor. Poco X8s, 6.330 mAh kapasiteli bataryasıyla geliyor ve 100W kablolu şarj desteğine sahip. Güvenlik tarafında ultrasonik parmak izi okuyucusu sunan model, IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık da sağlıyor.
Bağlantı özellikleri arasında 5G, Wi-Fi 6 ve NFC desteği bulunuyor. Poco X8s; mavi, siyah ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneğiyle küresel pazarda satışa çıkıyor. Telefonun 8+256GB sürümü 399 dolar, 12+512GB modeli ise 499 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
- Ekran: 6,35 inç LTPO AMOLED, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3.500 nit tepe parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Ana Kamera: 50 MP Light Fusion 800
- Telefoto Kamera: 50 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 6.330 mAh
- Şarj: 100W kablolu hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3
- Güvenlik: Ultrasonik parmak izi okuyucu
- Dayanıklılık: IP68 suya ve toza dayanıklılık
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, NFC
- Renkler: Mavi, siyah, beyaz
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