Point Break filmi dizi olarak geri dönüyor

Hikâye 30 yıl sonrasını anlatacak
Yeni dizi, ilk filmin olaylarından yaklaşık 30 yıl sonra geçecek. FBI, Point Break filmindeki “Eski Başkanlar” çetesinden ilham alan yeni bir soygun ekibinin peşine düşecek. Bir FBI ajanı ise çeteye sızmak için gizli görev yapacak.
İlk sezon sekiz bölümden oluşacak. Dizinin oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı. Dizinin yaratıcı ekibinin başında Dave Kalstein ve Christopher C. Rogers bulunuyor. İkilinin daha önce Treadstone, NCIS: Los Angeles, Halt and Catch Fire ve Sugar gibi yapımlarda görev aldığı belirtiliyor.
Çekimlerin 2027'nin başlarında başlaması planlanıyor. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: