Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMC, Kathryn Bigelow imzalı 1991 yapımı Point Break için dizi devamına yeşil ışık yaktı. Keanu Reeves ve Patrick Swayze’nin başrollerinde yer aldığı filmin hikâyesi, yeni karakterlerle televizyona taşınacak.

Hikâye 30 yıl sonrasını anlatacak

Yeni dizi, ilk filmin olaylarından yaklaşık 30 yıl sonra geçecek. FBI, Point Break filmindeki “Eski Başkanlar” çetesinden ilham alan yeni bir soygun ekibinin peşine düşecek. Bir FBI ajanı ise çeteye sızmak için gizli görev yapacak.

Yeni Prison Break'ten beklenen haber geldi 1 gün önce eklendi

İlk sezon sekiz bölümden oluşacak. Dizinin oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı. Dizinin yaratıcı ekibinin başında Dave Kalstein ve Christopher C. Rogers bulunuyor. İkilinin daha önce Treadstone, NCIS: Los Angeles, Halt and Catch Fire ve Sugar gibi yapımlarda görev aldığı belirtiliyor.

Çekimlerin 2027'nin başlarında başlaması planlanıyor. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmış değil.

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Point Break filmi dizi olarak geri dönüyor

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