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Point of View, GeForce GTX 285 Exo Edition modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Point of View, GeForce GTX 285 Exo Edition modelini duyurdu
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Mobii isimli modeliyle bir süre önce netbook pazarına adım atan Hollanda merkezli donanım üreticisi Point of View, satışına bugün başlanan GeForce GTX 285'i de Exo kulübüne dahil etti. Firmanın yüksek performans segmentindeki hız aşırtmalı modellerden oluşan Exo serisinin yeni temsilcisi, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunu kullanıyor ve belirttiğimiz gibi arttırılan saat hızlarıyla geliyor.

Point of View'ın yeni ekran kartı, 512-bit bellek veri yoluna ve 240x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 675MHz'de, paralel işlem birimleri 1535MHz'de ve bellekleri de 2550MHz'de görev yapan ekran kartı, 1GB GDDR3 bellek ile geliyor. SLI ve Triple SLI teknolojileriyle uyumlu da olan yeni model DirectX 10 ve PCIe 2.0 spesifikasyonuna destek veriyor ayrıca PureVideo HD teknolojisiyle video hızlandırma da yapabiliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ayrıca üzerinde çift DVI ile HDTV konnektörü bulunan ekran kartı, CUDA ve PhySX teknolojileriyle de uyumlu. Point Of View'ın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen GeForce GTX 285 Exo Edition modeliyle ilgili olarak henüz firma tarafından açıklanmış resmi herhangi bir fiyatı bilgisi olmadığını da belirtelim.


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gordon01 10 yıl
Deckard Cain'e benziyor :)
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maviay1980 10 yıl
İşte buda POV.Ekran kartı modelleri ve üretici firmalar arttıkça 1-2 yıl içerisinde sanırım artık orta seviye bir kartla oyunlar full açılacak gibi gözüküyor neden diyecek olursanız Action FPS tutkunları COD5 ten de 2 günde sıkılıp bir kenara atıyor.5 sefer COD4,3 sefer COD5 ve 2 sefer Airborne bitirdim 3-4 aydır Farcry2 den başka raflara giren FPS yok gibi.Bu ürün birçok bilgisayar firmasında listelere girmesede çok satacaktır alanlara neşeli oyunlar...
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**Stolas** 10 yıl
HABER İÇİN TEŞEKKÜRLEEEEEEER


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