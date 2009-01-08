Point of View GeForce GTX 285 ve GTX 295 modellerini duyurdu

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Nvidia'nın resmi lansmanını takiben GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini duyuran üreticilerden biri de Hollanda merkezli Point of View oldu. Ekran kartı arenasında sadece Nvidia tabanlı çözümler hazırlayan ve son dönemde özellikle hediye ettiği oyunlar gelen firma, yüksek performans segmentine yönelik yeni kartlarıyla da iddialı olmayı hedefliyor.

Point of View'ın yeni modelleri 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor. Daha önceki haberlerimizde de değindiğimiz üzere GeForce GTX 285 tek grafik işlemcili, GeForce GTX 295 ise çift grafik işlemcili tasarıma sahip. Her ikisi de çift slot soğutucu kullanan ekran kartları DirectX, PCIe 2.0, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek veriyorlar.

Point of View'ın GeForce GTX 285 modeli 512-bit bellek veri yolu ve 240x paralel işlem birimiyle geliyor. 1GB GDDR3 bellek ile donatılan kartın grafik işlemcisi 648MHz'de, paralel işlem birimleri 1476MHz'de ve bellekleri de 2484MHz'de görev yapıyor. GeForce GTX 285, yerini alacağı GeForce GTX 280 modeline kıyasla daha düşük güç tüketim seviyesine sahip.

Point pf View'ın GeForce GTX 295 modelin GT200b GPU'sunun çifti yer alıyor. 2x 448-bit bellek veri yolu desteğiyle gelen kart üzerinde 480x paralel işlem birimi ve 1792MB GDDR3 bellek bulunuyor. Grafik işlem birimleri 576MHz'de, paralel işlemcileri 1242MHz'de, bellekleri ise 1998MHz'de görev yapan ekran kartı destek veren anakartlarda Quad SLI kurulumuna da olanak tanıyor.

Point of View iki yeni modeli için iki ayrı kutulama hazırlamış. Standart çözüme ek olarak firma son günlerin popüler oyunlarından biri olan Prince of Persia'yı kutu içeriğine eklediği GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini de pazara sunuyor. Önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarında da satışa sunulması beklenen kartların fiyatları hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

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