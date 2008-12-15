Point of View'dan EXO serisi hız aşırtmalı GeForce 9800GTX+

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Hollanda merkezli Point of View, yüksek performanslı modellerini konumlandırdığı EXO serisine GeForce 9800GTX+ tabanlı yeni bir model daha ilave ediyor. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, arttırılan saat hızlarının yanı sıra kullanılan özel soğutucusu ile de dikkat çekmeyi başarıyor.

Point of View'ın GeForce 9800GTX+ EXO modeli 256-bit bellek veri yolu desteği ve 512MB GDDR3 bellek ile geliyor. Çift slot tasarıma sahip olan ve ısı iletim teknolojisini esas alan özel soğutucusu ile Nvidia'nın referans tasarım GeForce 9800GTX+ modeline göre daha serin çalıştığı belirtilen kartın bellek yongaları da ısı emiciler ile desteklenmiş durumda.

Grafik işlemci hızı 775MHz'e çıkartılan ekran kartı 1922MHz'de görev yapan 112x paralel işlem birimiyle geliyor. Benzer şekilde bellek saat hızı da arttırılarak 2300MHz'e çıkartılan kart, DirectX 10 ve SLI desteği de sunuyor. Ayrıca CUDA ve PhysX teknolojileriyle de uyumlu olan GeForce 9800GTX+ EXO, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Point of View'ın soğutucusu ve arttırılan saat hızları ile öne çıkan GeForce 9800GTX+ EXO modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.