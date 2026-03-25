    LED el fenerli pili değiştirilebilir akıllı saat: Polar Street X tanıtıldı

    Polar, yeni dayanıklı spor saati Street X'i duyurdu. Akıllı saat, yerleşik LED el feneri ile geliyor, 170'ten fazla spor dalını destekliyor, GPS takibi yapıyor ve 10 güne kadar pil ömrü sunuyor.

    Polar Street X, LED el feneri, GPS modülü ve çok sayıda sağlık ve egzersiz özelliği sunarken, nispeten uygun fiyatı ile geliyor.

    Polar Street X akıllı saat neler sunuyor?

    Polar Street X ilk bakışta tipik bir spor akıllı saatine benziyor. Polar, 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı, darbelere ve düşürmelere karşı dayanabilen polimer bir gövde kullanıyor. Çerçeve, darbe kuvvetini eşit olarak dağıtmak için sekiz vida ile sabitlenmiş. Polar, ön tarafta açıkça görünen vidaların pil değişimini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığını paylaşmadı.

    Polar’ın yeni akıllı saati Gorilla Glass 3 ile korunan 1.28 inç AMOLED ekrana sahip. 275 MHz tek çekirdekli işlemci ve 32 MB belleğe sahip olan akıllı saat, normal kullanımda 10 gün, aktif antrenman yapıldığında 43 saate kadar pil ömrü sunuyor. Spor saatin en büyük özelliği, hem beyaz hem de kırmızı renkte yanabilen yerleşik LED el feneri.

    Optik Precision Prime Sensör, kalp atış hızını ve cilt sıcaklığını ölçüyor ancak saatte EKG ve kan oksijen sensörü bulunmuyor. Akıllı saat, 170'ten fazla spor modunu ve uyku takibini destekliyor. Polar, akıllı telefon olmadan koşarken ve bisiklet sürerken kat edilen mesafeyi kaydetmek veya harita uygulamasıyla yol tarifi almak için GPS modülü yerleştirmiş. Saatte temassız ödeme için NFC çipi yok, müzik depolamak için de yeterli alan sunmuyor.

    Polar Street X akıllı saat fiyatı ne kadar?

    Polar Street X akıllı saat, 249 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Saatin beyaz, yeşil ve siyah renk seçeneği bulunuyor.

    Polar Street X öne çıkan özellikleri

    • 1.28 inç AMOLED dokunmatik ekran (Gorilla Glass 3 ile korunuyor)
    • MIL-STD-810H standardında dayanıklılık
    • WR50 su geçirmezlik derecesi
    • Ekstra koruma için vidalarla güçlendirilmiş polimer yapı
    • Güvenli kontrol için büyük, kolay kavranabilen düğmeler
    • Kişiselleştirme için 22 mm hızlı çıkarılabilir kayış uyumluluğu
    • Değiştirilebilir pil
    • Gelişmiş Polar Precision Prime optik kalp atış hızı takibi
    • Antrenman yükü takibi ve uzun vadeli kardiyo yükü bilgileri (Training Load Pro dahil)
    • Gelişmiş uyku takip araçları: Sleep Plus Stages ve SleepWise
    • Gece boyunca toparlanma bilgileri: Nightly Recharge dinlenme kalp atış hızı ve kalp atış hızı değişkenliği (HRV) ölçümleri
    • Gece boyunca cilt sıcaklığı ölçümü
    • Pusula ve barometreli dahili GPS, ayrıca rota yönlendirme
    • Antrenman ve ilerlemeyi planlamak, takip etmek ve gözden geçirmek için Polar Flow uygulaması

