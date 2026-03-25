LED el fenerli pili değiştirilebilir akıllı saat: Polar Street X tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Polar Street X, LED el feneri, GPS modülü ve çok sayıda sağlık ve egzersiz özelliği sunarken, nispeten uygun fiyatı ile geliyor.

Xiaomi Watch S5 tanıtıldı: İnce, şık ve güçlü akıllı saat 1 hf. önce eklendi

Polar Street X akıllı saat neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Polar Street X ilk bakışta tipik bir spor akıllı saatine benziyor. Polar, 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı, darbelere ve düşürmelere karşı dayanabilen polimer bir gövde kullanıyor. Çerçeve, darbe kuvvetini eşit olarak dağıtmak için sekiz vida ile sabitlenmiş. Polar, ön tarafta açıkça görünen vidaların pil değişimini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığını paylaşmadı.

Polar’ın yeni akıllı saati Gorilla Glass 3 ile korunan 1.28 inç AMOLED ekrana sahip. 275 MHz tek çekirdekli işlemci ve 32 MB belleğe sahip olan akıllı saat, normal kullanımda 10 gün, aktif antrenman yapıldığında 43 saate kadar pil ömrü sunuyor. Spor saatin en büyük özelliği, hem beyaz hem de kırmızı renkte yanabilen yerleşik LED el feneri.

Optik Precision Prime Sensör, kalp atış hızını ve cilt sıcaklığını ölçüyor ancak saatte EKG ve kan oksijen sensörü bulunmuyor. Akıllı saat, 170'ten fazla spor modunu ve uyku takibini destekliyor. Polar, akıllı telefon olmadan koşarken ve bisiklet sürerken kat edilen mesafeyi kaydetmek veya harita uygulamasıyla yol tarifi almak için GPS modülü yerleştirmiş. Saatte temassız ödeme için NFC çipi yok, müzik depolamak için de yeterli alan sunmuyor.

Polar Street X akıllı saat fiyatı ne kadar?

Polar Street X akıllı saat, 249 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Saatin beyaz, yeşil ve siyah renk seçeneği bulunuyor.

Polar Street X öne çıkan özellikleri

1.28 inç AMOLED dokunmatik ekran (Gorilla Glass 3 ile korunuyor)

MIL-STD-810H standardında dayanıklılık

WR50 su geçirmezlik derecesi

Ekstra koruma için vidalarla güçlendirilmiş polimer yapı

Güvenli kontrol için büyük, kolay kavranabilen düğmeler

Kişiselleştirme için 22 mm hızlı çıkarılabilir kayış uyumluluğu

Değiştirilebilir pil

Gelişmiş Polar Precision Prime optik kalp atış hızı takibi

Antrenman yükü takibi ve uzun vadeli kardiyo yükü bilgileri (Training Load Pro dahil)

Gelişmiş uyku takip araçları: Sleep Plus Stages ve SleepWise

Gece boyunca toparlanma bilgileri: Nightly Recharge dinlenme kalp atış hızı ve kalp atış hızı değişkenliği (HRV) ölçümleri

Gece boyunca cilt sıcaklığı ölçümü

Pusula ve barometreli dahili GPS, ayrıca rota yönlendirme

Antrenman ve ilerlemeyi planlamak, takip etmek ve gözden geçirmek için Polar Flow uygulaması

Polar Street X akıllı saat tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

