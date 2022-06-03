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Geçtiğimiz yıl Goodwood hız festivalinde 'Beast' yani canavar lakaplı yüksek performanslı bir Polestar 2 konsepti görmüştük. İşte o konsept şimdi sadece 270 adet üretilecek özel bir versiyon olarak yeniden karşımızda.

Şirketin üretime yeşil ışık yakmasıyla karşımıza çıkan araç Polestar 2 BST Edition 270 adını taşıyor. Yukarıda belirttiğimiz gibi araçtan sadece 270 tane üretilecek ve bu araçlar Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin pazarlarında rezerve edilebilecek.

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'Beast', tasarım olarak standart Polestar 2 ile neredeyse aynı. Sadece yan ayna kapakları, ön panjur, 21 inçlik alaşım jantlar ve opsiyonel olarak eklenebilen şerit ile daha fazla siyah detay barındırıyor. Söz konusu modelin jantları da özel olarak geliştirilen 245/35R21 Pirelli P Zero lastiklerle çevrili. Üç farklı dış renk seçeneğiyle tercih edilebilen araçta hangi renk seçilirse seçilsin iç ve dış tasarımda fren kaliperleri ve emniyet kemerleri gibi altın rengi detaylar bulunuyor.

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Polestar 2, uzun menzilli çift motor versiyonunda 402 beygir güç üretirken, Polestar 2 BST Edition 270'de motorlar 470 beygir güç ve 680 Nm tork üretecek biçimde elden geçirilmiş. Söz konusu motorlar 78 kWsa'lik bataryadan güç alıyor. Şasi tarafında ise süspansiyonu 25mm kadar alçaltan, yol tutuşu artıran yeni bir kuruluma yer verilmiş. Öhlins 2 yönlü ayarlanabilir amortisörler, yüzde 20 daha sert yaylar ve ilave ön kule gergisi bu kurulumla gelen detaylar. 4 pistonlu Brembo kaliperlere sahip fren sisteminde ise değişiklik yapılmamış.

Bu özel versiyonun müşteri teslimatlarının son çeyreğe planlandığı ve fiyatının 75.500 dolardan başladığı belirtiliyor.

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Polestar 2'nin 470 beygirlik özel versiyonu tanıtıldı