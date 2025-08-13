Polestar 3, 936 km ile elektrikli SUV'larda menzil rekoru kırdı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Polestar 3, İngiltere'de tek şarjla 936 kilometre yol kat ederek elektrikli SUV kategorisinde dünya rekorunu kırdı. Bu sonuç, modelin resmi 705 km'lik menzilini rahatlıkla aşarken, geçen yıl Ford Mustang Mach-E tarafından kırılan 916 km'lik rekoru da geride bıraktı.

Söz konusu rekor, elektrikli SUV'un 107 kWsa batarya ve arka aksa yerleştirilmiş 295 beygirlik tek motoruna sahip Long Range versiyonuyla kırıldı. Sürüş boyunca elde edilen veriler, 100 kilometrede 12,1 kWsa enerji tüketimi gibi oldukça verimli bir değeri ortaya koydu. Bu oran, ağırlığı Polestar 3’ün üçte ikisi kadar olan küçük elektrikli araçların resmi WLTP verimlilik değerlerine yakın.

Üstelik aracın gösterge panelinde batarya doluluk oranının yüzde 0’ı göstermesine rağmen yaklaşık 13 kilometre daha ilerleyerek şarj istasyonuna ulaşmayı başardığı ifade ediliyor. Bu da potansiyel olarak daha da uzun bir menzilin mümkün olduğunun bir işareti.

Tam Boyutta Gör Rekor denemesinde kullanılan araç tamamen standart formundaydı. Michelin Sport 4 EV lastikler dahil hiçbir modifikasyon yapılmadı. Üstelik deneme, tek şeritli kırsal yollar, çift yönlü ana arterler ve tali yollar gibi açık halka açık yollarda gerçekleştirildi. Rekor ile ilgili ortalama hız verisi paylaşılmadı ancak normal hız limitlerine uyulduğu ifade edildi.

Bu rekor, elektrikli araçların artık uzun menzil konusunda büyük aşama kaydettiğini gösterirken, “menzil kaygısı” kavramı da yavaş yavaş rafa kalkıyor. Ancak yine de şarj altyapısının araç teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak hızla iyileştirilmesi gerekiyor.

