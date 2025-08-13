Polestar 3, 936 km ile elektrikli SUV'larda menzil rekoru kırdı

Söz konusu rekor, elektrikli SUV'un 107 kWsa batarya ve arka aksa yerleştirilmiş 295 beygirlik tek motoruna sahip Long Range versiyonuyla kırıldı. Sürüş boyunca elde edilen veriler, 100 kilometrede 12,1 kWsa enerji tüketimi gibi oldukça verimli bir değeri ortaya koydu. Bu oran, ağırlığı Polestar 3’ün üçte ikisi kadar olan küçük elektrikli araçların resmi WLTP verimlilik değerlerine yakın.
Üstelik aracın gösterge panelinde batarya doluluk oranının yüzde 0’ı göstermesine rağmen yaklaşık 13 kilometre daha ilerleyerek şarj istasyonuna ulaşmayı başardığı ifade ediliyor. Bu da potansiyel olarak daha da uzun bir menzilin mümkün olduğunun bir işareti.
Bu rekor, elektrikli araçların artık uzun menzil konusunda büyük aşama kaydettiğini gösterirken, "menzil kaygısı" kavramı da yavaş yavaş rafa kalkıyor. Ancak yine de şarj altyapısının araç teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak hızla iyileştirilmesi gerekiyor.