Polestar 5 son hâliyle sahnede: Lüks elektrikli sedan Münih Otomobil Fuarı'nda sergilendi

Tam Boyutta Gör Daha önce konsept ve prototip versiyonlarıyla sergilenen Polestar 5, uzun süredir otomobil dünyasının radarındaydı. İlk ipuçlarını 2020’deki Polestar Precept konseptiyle veren marka, 2022’den itibaren çeşitli geliştirme prototiplerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak şimdi, Münih Otomobil Fuarı’nda gerçekleşen küresel prömiyerle birlikte modelin üretime girecek nihai hâli tanıtıldı. Polestar 5, artık markanın ürün gamına katılan gerçek bir satış modeli olarak karşımızda.

Polestar 5, markanın “lüks sedan” segmentindeki ilk büyük adımı olarak Audi e-tron GT, BMW i5, Porsche Taycan gibi güçlü rakiplerin karşısına çıkacak. Aerodinamik hatlara sahip gövdesi ve fastback tarzı tavan çizgisiyle sportif bir duruş sergileyen araç, aynı zamanda markanın tamamen kendine özgü tasarladığı ilk model olma özelliğini taşıyor.

Polestar 5; 5087 mm uzunluğa, 2062 mm genişliğe, 1419 mm yüksekliğe ve yaklaşık 3100 mm aks mesafesine sahip. Boş ağırlığı 2460–2500 kg arasında değişen araç, bu boyutlarıyla Porsche Taycan’dan biraz daha uzun ve geniş bir gövde sunarken, alçak tavan çizgisiyle sportif bir duruşu koruyor.

Polestar 5, Performans Tarafında İki Farklı Versiyonla Geliyor

Performans tarafında iki farklı versiyon öne çıkıyor. Çift Motor seçeneği 550 kW (737 hp) güç ve 812 Nm tork üreterek 0’dan 100 km/s’ye 3,9 saniyede ulaşabiliyor. Daha iddialı Performans versiyonunda ise güç 650 kW’a (871 hp), tork ise 1015 Nm’ye çıkıyor; Bu paketle 0–100 km/s hızlanma sadece 3,2 saniye sürüyor. Her iki model de 112 kWsa kapasiteli NMC batarya paketi ve 800V elektrik mimarisi kullanıyor. Dual Motor versiyonunda menzil 670 km (WLTP) iken, Performance seçeneğinde bu değer 565 km’ye düşüyor. Enerji verimliliği için arka motor ekonomik sürüşlerde devreden çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör Polestar 5'in şarj altyapısı da güçlü. 350 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde %10’dan %80 doluma yaklaşık 22 dakikada ulaşılabiliyor. Evde ya da iş yerinde 11 kW AC şarjla tam dolum süresinin yaklaşık 11 saat olacağı belirtiliyor. Yaklaşık 2,5 tonluk ağırlığına rağmen araç, alüminyum gövde ve şasi sayesinde yüksek burulma direnciyle öne çıkıyor; hatta Polestar’a göre bu değer birçok iki kişilik spor otomobilden daha iyi. Çift salıncaklı süspansiyon sistemi, adaptif amortisörler ve Brembo frenlerle desteklenen sürüş dinamikleri, Polestar 5’in sadece sadece hızıyla değil, aynı zamanda yol tutuşta da iddialı olacağını gösteriyor.

İç mekânda sürdürülebilirlik ve ileri teknoloji bir arada. Kabinde Microtech vegan döşemeler, doğal liflerden üretilmiş karbon benzeri yüzeyler ve geri dönüştürülmüş malzemeler göze çarpıyor. 14,5 inçlik merkezi dokunmatik ekran Android Automotive OS tabanlı bir arayüz sunarken, 9 inçlik dijital gösterge paneli ve 9,5 inçlik head-up display sürücüye odaklanıyor. Isıtmalı, elektrikli ve masaj fonksiyonlu koltuklar, dört bölgeli iklimlendirme ve 10 hoparlörlü standart ses sistemi konforu artırıyor. Daha fazlasını isteyenler için ise 21 hoparlörlü, aktif gürültü engellemeli Bowers & Wilkins sistemi opsiyon olarak sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Güvenlik tarafında da araç güçlü bir donanıma sahip. Toplam 11 kamera, 12 ultrasonik sensör, orta menzilli radar ve sürücü izleme kamerası sayesinde Polestar 5 çevresini sürekli tarıyor. Gelişmiş sürücü asistanı sistemleriyle birlikte bu sensör paketi, Polestar’ın güvenlik konusundaki iddiasını pekiştiriyor.

Fiyat tarafına gelecek olursak, Dual Motor versiyonunun 171.100 dolardan, Performance versiyonunun ise 193.100 dolardan başlayacağı açıklandı. Bu yıl bitmeden Avrupa pazarında satışa sunulması bekenen Polestar 5, markanın ilk gerçek sedan modeli olarak Polestar 2, 3 ve 4’ün yanına katılacak.

