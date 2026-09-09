Polestar çizgisini bozmadı: Yeni modeller böyle görünecek

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Tam Boyutta Gör Polestar, kademeli bir evrim stratejisini benimsediği yeni tasarım dilini duyurdu. Marka, yeni dönemin habercisi olarak bu tasarım dilini kullanan Formula 2030 adlı konsept modelini ipucu görselleriyle sergiledi.

Daha kaslı ve agresif tasarım

Görüntülenen konsept, geleceğin tasarımına ışık tutmakla kalmayacak; doğrudan önümüzdeki yılın başında tanıtılacak olan yeni nesil Polestar 2 ve 2028'de yollara çıkacak olan crossover kardeşi Polestar 7’ye ilham verecek.

Polestar’ın yeni tasarım başkanı Philipp Römers önderliğinde hazırlanan Formula 2030, markanın mevcut modellerine kıyasla çok daha yere yakın, geniş ve agresif bir duruş sergiliyor.

Yeni konsept modelde markanın ikonikleşen "Dual Blade" LED far yapısı korunuyor ancak daha keskin hatlarla güncelleniyor. Araç, markanın amiral gemisi ve en sportif modeli olan Polestar 5’ten bile daha kaslı ve agresif bir ön yüze sahip.

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Tasarım dili, Polestar’ın daha önce ilan ettiği "BMW M ve Mercedes-AMG seviyesinde yüksek performanslı elektrikli marka olma" hedefini doğrudan destekliyor. İptal edilen karmaşık yapıların yerine kabinde daha fazla sürdürülebilir malzeme kullanımı ve minimalist yaklaşım öne çıkıyor.

Detaylar bu yılın sonunda açıklanacak

Tam Boyutta Gör Şimdilik yalnızca ön tasarımını karartılmış bir görselle sergileyen marka, Formula 2030’un tüm detaylarını bu yılın sonlarına doğru düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtacak. Lansmanın, markanın yeni station wagon esintili modeli Polestar 4 SUV'un küresel basın test sürüşleri sırasında yapılması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda 190 bin adetten fazla satılarak markanın açık ara en çok satan modeli olan Polestar 2'nin yeni nesli, kızışan elektrikli sedan pazarında payını korumak açısından kritik bir role sahip. Şirket, sedandan vazgeçmeyerek Formula 2030'daki agresif çizgileri doğrudan yeni Polestar 2'ye aktaracak.

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Polestar çizgisini bozmadı: Yeni modeller böyle görünecek

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