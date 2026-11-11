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    Polestar'ın yeni tasarım dili Formula 2030 konseptiyle tanıtıldı

    Polestar, yeni nesil modellerinin tasarımına ışık tutan Formula 2030 konseptini tanıttı. Sportif elektrikli hatchback; hareketli ekranı ve sıra dışı bagaj kapağıyla dikkat çekiyor.

    Polestar'ın yeni tasarım dili Formula 2030 konseptiyle tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    2024’te Polestar’ın tasarım ekibinin başına geçen Philipp Römers’in marka için hazırladığı ilk gösteri otomobili olan Formula 2030 görücüye çıkarıldı. Tasarımıyla dikkat çeken araç, yeni Polestar 2 dahil gelecekteki modellerin öngösterimi olarak karşımızda.

    4.680 mm uzunluğundaki konsept, Polestar 5 GT’den daha geniş ve daha alçak bir gövdeye sahip. Dar cam alanları, şişkin çamurluklar ve 22 inçlik merkezi kilitli jantlar, otomobilin sportif görünümünü tamamlıyor. Markanın “Dual Blade” adını verdiği ince ön aydınlatmaların yeni Polestar 2’de de kullanılması planlanıyor.

    Geriye doğru açılan arka kapılar ve B sütununun bulunmaması, kabine geniş bir giriş sağlıyor. Ön camdaki tek dikey silecek yarış otomobillerini hatırlatırken tavana gizlenen LiDAR sensörü, ihtiyaç duyulduğunda dışarı çıkıyor.

    Bagaj kapağı ralli otomobillerini hatırlatıyor

    Polestar'ın yeni tasarım dili Formula 2030 konseptiyle tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Formula 2030’un en farklı detaylarından biri, arka bölümünün büyük bir parça halinde yukarı doğru açılması. Lancia Delta S4 ve Peugeot 205 T16 gibi Grup B ralli otomobillerini hatırlatan bu yapı, şeffaf bagaj tabanının altındaki Öhlins amortisörleri de görünür kılıyor.

    Polestar’ın mevcut modellerinde kullandığı boydan boya uzanan stop tasarımı ise bu konseptte yerini iki yandaki ince LED aydınlatmalara bırakıyor.

    Sürüş moduna göre ekran ve direksiyon hareket ediyor

    Polestar'ın yeni tasarım dili Formula 2030 konseptiyle tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    İç mekanda, üst kısmı kesik direksiyonun arkasında 20 inçlik kavisli gösterge ekranı bulunuyor. Asıl dikkat çeken detay ise orta konsoldaki 12,2 inçlik hareketli dokunmatik ekran.

    Performans modu seçildiğinde ekran konsolun içine çekiliyor, direksiyon sürücüye yaklaşıyor. Otonom modda ise direksiyon uzaklaşırken ekran yükselerek daha fazla bilgi-eğlence işlevini erişime açıyor. 

    Polestar, fiziksel kontrollerden de vazgeçmiyor. Kullanıcıların işlevlerini kişiselleştirebildiği düğmeler ve döner kumandalar, kabindeki dijital ekranlara eşlik ediyor.

    Tamamen elektrikli Formula 2030’un motor gücü, batarya kapasitesi ve menzili açıklanmadı. Konseptin doğrudan seri üretime geçeceğine ilişkin bir duyuru da bulunmuyor.

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