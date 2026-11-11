Polestar'ın yeni tasarım dili Formula 2030 konseptiyle tanıtıldı

Yapay Zeka Özeti:
- Polestar, yeni nesil elektrikli modellerine ışık tutan Formula 2030 konseptini resmi olarak tanıttı. Sportif hatlara sahip araç, sürüş moduna göre yer değiştiren ekranı ve ralli otomobillerini andıran bagaj kapağıyla öne çıkıyor. Tavana gizlenen LiDAR sensörü ihtiyaç anında dışarı çıkarken, konsept markanın gelecekteki tasarım dilinin ilk somut gösterimi olma özelliğini taşıyor. Tamamen elektrikli bu özel otomobilin teknik detayları ve menzil bilgileri ise henüz paylaşılmadı.
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4.680 mm uzunluğundaki konsept, Polestar 5 GT’den daha geniş ve daha alçak bir gövdeye sahip. Dar cam alanları, şişkin çamurluklar ve 22 inçlik merkezi kilitli jantlar, otomobilin sportif görünümünü tamamlıyor. Markanın “Dual Blade” adını verdiği ince ön aydınlatmaların yeni Polestar 2’de de kullanılması planlanıyor.
Geriye doğru açılan arka kapılar ve B sütununun bulunmaması, kabine geniş bir giriş sağlıyor. Ön camdaki tek dikey silecek yarış otomobillerini hatırlatırken tavana gizlenen LiDAR sensörü, ihtiyaç duyulduğunda dışarı çıkıyor.
Bagaj kapağı ralli otomobillerini hatırlatıyor
Polestar’ın mevcut modellerinde kullandığı boydan boya uzanan stop tasarımı ise bu konseptte yerini iki yandaki ince LED aydınlatmalara bırakıyor.
Sürüş moduna göre ekran ve direksiyon hareket ediyor
Performans modu seçildiğinde ekran konsolun içine çekiliyor, direksiyon sürücüye yaklaşıyor. Otonom modda ise direksiyon uzaklaşırken ekran yükselerek daha fazla bilgi-eğlence işlevini erişime açıyor.
Polestar, fiziksel kontrollerden de vazgeçmiyor. Kullanıcıların işlevlerini kişiselleştirebildiği düğmeler ve döner kumandalar, kabindeki dijital ekranlara eşlik ediyor.
Tamamen elektrikli Formula 2030’un motor gücü, batarya kapasitesi ve menzili açıklanmadı. Konseptin doğrudan seri üretime geçeceğine ilişkin bir duyuru da bulunmuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: