Polisler artık sürücüsüz taksilere ceza kesebilecek: İlk adım ABD’de atıldı

Tam Boyutta Gör ABD’nin Kaliforniya eyaleti, sürücüsüz araçlarla ilgili uzun süredir tartışılan önemli bir boşluğu kapatacak yeni düzenlemeleri yürürlüğe sokuyor. Eyalet yönetimi tarafından kabul edilen yeni kurallarla birlikte polis ekipleri artık Waymo ve benzeri robotaksi şirketlerine doğrudan ceza kesebilecek. Böylece otonom araçların karıştığı trafik ihlallerinde “sorumlu sürücü yok” problemi büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olacak.

Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV) tarafından kabul edilen düzenlemeler, 1 Temmuz itibarıyla resmen yürürlüğe girecek. Kuralların temelini ise 2024 yılında kabul edilen ve otonom sürüş sistemleri üzerindeki denetimi artırmayı hedefleyen yasa oluşturuyor.

Yeni düzenlemeler, direksiyon başında insan bulunmayan araçlarda trafik ihlallerinin nasıl ele alınacağını netleştiriyor. Şimdiye kadar polis ekipleri sürücüsüz araçları durdursa bile cezai işlem uygulamakta ciddi zorluk yaşıyordu. Zira araçta sorumlu bir sürücünün bulunmayışı hukuki zemini ortadan kaldırıyordu.

Kapsamlı yetkiler veriliyor

Yeni sistem ise sorumluluğu doğrudan üretici ve işletmeci şirketlere yüklüyor. Buna göre sürücüsüz bir araç trafik kurallarını ihlal ettiğinde polis ekipleri şirkete “uyumsuzluk bildirimi” gönderebilecek. Bu bildirim sonrasında DMV tarafından resmi inceleme başlatılacak.

DMV açıklamasına göre şirketin sorunu giderememesi halinde kurumun oldukça geniş yetkileri bulunuyor. Yetkililer, gerektiğinde şirketlerin faaliyet izinlerini sınırlandırabilecek, askıya alabilecek veya tamamen iptal edebilecek.

Tam Boyutta Gör Yeni kurallar klasik trafik denetiminin ötesine geçiyor. Kaliforniya DMV, sürücüsüz araç filolarının hangi bölgelerde çalışabileceğine, hangi hız limitleriyle hareket edeceğine ve hangi koşullarda hizmet vereceğine kadar geniş kapsamlı müdahalelerde bulunabilecek.

Bu yaklaşım, otonom sistemlerin performansını doğrudan şirketlerin faaliyet izinleriyle ilişkilendiriyor. Başka bir ifadeyle, güvenlik sorunları yaşayan bir robotaksi filosunun operasyon alanı daraltılabilecek veya tamamen durdurulabilecek.

Acil durum araçları için yeni zorunluluklar geliyor

Robotaksilerin halihazırda gerçek dünya koşullarında çeşitli zorluklarla karşılaştığı biliniyor. Özellikle karmaşık trafik ortamları ve acil durum senaryoları, mevcut yapay zeka sistemleri için önemli zorluk oluşturmaya devam ediyor.

Otonom sistemler sensörler, haritalama teknolojileri ve gerçek zamanlı karar verme yazılımlarıyla çevreyi analiz ediyor. Ancak özellikle acil müdahale araçlarının bulunduğu durumlarda veya altyapı sorunlarının yaşandığı anlarda sistemler hata yapabiliyor.

Yeni kurallara göre şirketler, yerel yetkililerle doğrudan iletişim protokolleri oluşturmak zorunda olacak. Ayrıca sürücüsüz araçların, acil durum bölgelerinden talimat aldıktan sonra iki dakika içinde çıkarılabilmesi gerekecek.

Bu düzenleme özellikle ambulans, polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerlerine erişimini engelleyen durumların önüne geçmeyi hedefliyor.

DMV yalnızca operasyonel kuralları değil, test süreçlerini de sertleştiriyor. Yeni sistem kapsamında otonom araç şirketleri için daha katı test standartları uygulanacak. ABD’nin en büyük robotaksi filolarından birini işleten Waymo ise düzenlemeleri incelediğini açıkladı ancak ayrıntılı yorum yapmaktan kaçındı.

