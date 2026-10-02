Polislerin kilitli iPhone'a erişememesi tarihe karıştı: Apple'ın güvenlik özelliği aşıldı!

Tam Boyutta Gör Apple ile polisler arasında devam eden kedi-fare oyununun son turu görünüşe göre kedinin aleyhine sonuçlandı. 404 Media'nın raporuna göre, kolluk kuvvetlerine yönelik araçlar geliştiren bir şirket, polisin ele geçirilen iPhone'ları kırmasını zorlaştıran Apple güvenlik özelliğini atlamanın bir yolunu buldu. İşte detaylar:

Apple iPhone'lardaki Inactivity Reboot özelliği nedir, ne işe yarıyor?

iOS 18.1 güncellemesiyle birlikte, kilidi 72 saat boyunca açılmayan iPhone'ların yeniden başlatılmasını zorunlu kılan "Inactivity Reboot" (Hareketsizlik Kaynaklı Yeniden Başlatma) özelliği kullanıma sunulmuştu. Özünde bu özellik, kolluk kuvvetlerinin ve adli bilişim araçlarının kilitli iPhone'daki verilere erişmesini zorlaştırıyor; çünkü yeniden başlatma işlemi, cihazın daha az kısıtlayıcı olan "After First Unlock" (AFU - İlk Kilit Açıldıktan Sonra) durumunda kalması yerine, daha kısıtlayıcı olan "Before First Unlock" (BFU - İlk Kilit Açılmadan Önce) durumuna dönmesine neden oluyor.

iPhone BFU durumundayken, belirli hassas veriler yalnızca kullanıcı parolasını ilk kez girip cihazı AFU durumuna geçirdiğinde erişilebilir hale gelen şifreleme anahtarlarıyla korunmaya devam ediyor. Bu noktadan itibaren, cihaz yeniden başlatılıp tekrar BFU durumuna dönene kadar verilerin daha büyük bir kısmına erişilebilir hale geliyor. iPhone'un otomatik olarak yeniden başlatılması, cihaz kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilse bile, arama emri alma veya cihazı adli bilişim laboratuvarına götürme süreçleri zaman alabileceğinden, görevliler erişim sağlayamadan cihazın BFU durumuna dönebileceği anlamına geliyor.

Bu özellik aynı zamanda hırsızların veya kötü niyetli kişilerin, çalınan iPhone'un kilidini kırmak için bir yöntem geliştirip kullanabilecek kadar uzun süre cihazı AFU durumunda tutmalarını da zorlaştırıyor.

GrayKey Preserve cihazı nasıl çalışıyor?

Kolluk kuvvetlerine yönelik hazırlanan bir eğitim videosunda, "GrayKey Preserve" adlı bir cihazın detayları yer alıyor. Magnet, polisin kilitli akıllı telefonlara erişmek için kullandığı mevcut GrayKey cihazı için "Kanıt Koruma Modu" (Evidence Preservation Mode) da sunuyor.

2025'in başlarına ait olan videoda Magnet, GrayKey cihazının iPhone yeniden başlatılsa bile cihazı erişimin daha kolay olduğu "İlk Kilit Açma Sonrası" (AFU) durumunda tuttuğunu belirtiyor. Kanıt Koruma Modu’nun da önbelleğe alınmış konum verilerinin, yakın zamanda silinen fotoğrafların ve iMessage mesajlarının süresinin dolmasını engelleyerek bunları süresiz olarak koruduğu ifade ediliyor.

İlk erişim sağlandıktan sonra GrayKey Preserve, telefonu gelen iletişimlerden izole etmek amacıyla hücresel ağ, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantılarını devre dışı bırakıyor. Ardından Kanıt Koruma Modu, veri alma işlemi için gerekli iznin beklenmesi sürecinde kolluk kuvvetlerinin verileri adeta dondurmasına olanak tanıyor.

Videoda özelliğin tam olarak nasıl çalıştığı açıklanmıyor. Ancak iPhone güvenlik araştırmacısı Jiska Classen, bunun clock manipulation yöntemi olabileceğini düşünüyor. Bu yöntem, iPhone'un verilerin süresini dolmaya ayarlayan işlemlerini de devre dışı bırakıyor olabilir.

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Polislerin kilitli iPhone'u açamaması tarihe karıştı!

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