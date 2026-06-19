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    Foxconn'dan Polonya'da 400 bin kapasiteli elektrikli araç fabrikası

    Polonya, Foxconn ve ElectroMobility Poland iş birliğiyle 400 bin araç kapasiteli dev bir elektrikli SUV fabrikası kuruyor. Tesisin 2029’da üretime başlaması planlanıyor.

    Polonya, elektrikli araç üretiminde Avrupa’daki konumunu güçlendirecek büyük bir projeyi resmen doğruladı. Başbakan Donald Tusk, ülkenin güneyinde Jaworzno kentinde Foxconn ve ElectroMobility Poland (EMP) iş birliğiyle dev bir elektrikli araç fabrikası kurulacağını açıkladı.

    400 bin kapasiteli dev üretim merkezi

    Polonya’da 400 bin kapasiteli dev elektrikli otomobil fabrikası Tam Boyutta Gör
    Yeni tesisin, yılda 400.000 elektrikli SUV üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor. Üretimin 2029 yılında başlaması hedeflenirken, fabrikada üç farklı orta segment elektrikli SUV modelinin üretileceği belirtiliyor.

    Polonya hükümeti projeyi sadece bir otomobil yatırımı olarak değil, aynı zamanda bölgesel bir sanayi ve teknoloji ekosistemi merkezi olarak konumlandırıyor.

    Foxconn’dan otomotiv hamlesi

    Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Foxconn, bu projeyle birlikte elektrikli araç üretiminde daha aktif rol üstleniyor. Şirketin elektrikli araç iştiraki Foxtron’un mevcut platformları kullanılacak ve ikinci nesil mimariler Polonyalı mühendislerle birlikte geliştirilecek.

    Yetkililere göre geliştirme sürecinin %70’ten fazlası yerel mühendisler tarafından yürütülecek.

    Yalnızca otomobil değil: çip yatırımı da planlanıyor

    Polonya’da 400 bin kapasiteli dev elektrikli otomobil fabrikası Tam Boyutta Gör
    Polonya hükümeti, Foxconn ile birlikte yalnızca otomobil üretimini değil, aynı zamanda yarı iletken üretim tesisini de gündeme aldı. Bu kapsamda proje “otomobil + çip üretimi” entegrasyonu ile dikkat çekiyor. Avrupa Birliği kurtarma fonları kapsamında projeye yaklaşık 4.5 milyar PLN (1.06 milyar euro) kredi desteği sağlanması planlanıyor.

    İzera projesinin yeniden doğuşu

    EMP, 2016 yılında Polonya’nın yerli elektrikli araç markası Izera’yı geliştirmek için kurulmuştu. Ancak proje 2024’te başarısız olmuştu. Yeni Foxconn ortaklığıyla birlikte proje yeniden hayata geçirilmiş oldu ve bu kez daha büyük ölçekli bir üretim hedefleniyor.

    Yeni plan, Polonya’yı Avrupa’nın önemli elektrikli araç üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.

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    H
    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

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