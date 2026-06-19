Foxconn'dan Polonya'da 400 bin kapasiteli elektrikli araç fabrikası

Polonya, elektrikli araç üretiminde Avrupa’daki konumunu güçlendirecek büyük bir projeyi resmen doğruladı. Başbakan Donald Tusk, ülkenin güneyinde Jaworzno kentinde Foxconn ve ElectroMobility Poland (EMP) iş birliğiyle dev bir elektrikli araç fabrikası kurulacağını açıkladı.
400 bin kapasiteli dev üretim merkezi
Polonya hükümeti projeyi sadece bir otomobil yatırımı olarak değil, aynı zamanda bölgesel bir sanayi ve teknoloji ekosistemi merkezi olarak konumlandırıyor.
Foxconn’dan otomotiv hamlesi
Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Foxconn, bu projeyle birlikte elektrikli araç üretiminde daha aktif rol üstleniyor. Şirketin elektrikli araç iştiraki Foxtron’un mevcut platformları kullanılacak ve ikinci nesil mimariler Polonyalı mühendislerle birlikte geliştirilecek.
Yetkililere göre geliştirme sürecinin %70’ten fazlası yerel mühendisler tarafından yürütülecek.
Yalnızca otomobil değil: çip yatırımı da planlanıyor
İzera projesinin yeniden doğuşu
EMP, 2016 yılında Polonya’nın yerli elektrikli araç markası Izera’yı geliştirmek için kurulmuştu. Ancak proje 2024’te başarısız olmuştu. Yeni Foxconn ortaklığıyla birlikte proje yeniden hayata geçirilmiş oldu ve bu kez daha büyük ölçekli bir üretim hedefleniyor.
Yeni plan, Polonya’yı Avrupa’nın önemli elektrikli araç üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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