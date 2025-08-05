Polonya, Güney Kore’den 180 adet K2 tankı aldı: AB’nin vurucu gücü olacak

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Tam Boyutta Gör Polonya, 2030 yılına kadar İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’nın toplam tank sayısını aşmaya hazırlanıyor. Güney Kore’den 180 adet K2 tankı satın almak için 6,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayan Polonya, böylece NATO’da ABD, Türkiye ve Yunanistan’dan sonra en fazla tank sayısına sahip üçüncü ülke konumuna gelecek.

Türkiye’nin gerisinde

Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa’nın toplam tank sayısı 950 civarında. Polonya ise satın aldığı yeni 180 tankın 61 adetlik kısmını kendisi (Bumar Labedy K2PL) gelecek yıldan itibaren üretmeye başlayacak. Böylece 2030’a kadar 1.100 tankla bu dört ülkenin toplamının üzerine çıkacak. NATO içinde sadece ABD, Türkiye ve Yunanistan, Polonya’dan daha fazla tank envanterine sahip.

Türkiye’nin yaklaşık 2.238 tankı, ABD'nin 4.640 tankı ve Yunanistan’ın ise 1.344 tankı bulunuyor. Türkiye, 2028’e kadar 85 Altay tankı alacak ve bunların 40’ında Güney Kore güç grubu kullanılacak, sonrasında yerli güç grubuna geçilecek ve 1500 beygirlik BATU kullanılacak. 2028 ve sonrası için toplamda 250 adet Altay envantere girecek. K2 tankı, Altay tankına referans olmuştu ancak iki tank arasında gelinen noktada önemli farklar bulunuyor.

Toplamda 1.000 adet K2 tank alınabilir

Tam Boyutta Gör Yeni anlaşma sadece 180 tankı kapsamakla kalmıyor. 81 destek aracı, lojistik eğitim, kapsamlı bakım ve onarım programları ile teknoloji transferini de içeriyor.

Bu yeni anlaşma 2022’deki çerçeve anlaşmaya dayanıyor. Anlaşma, toplamda 1.000 adet K2 tankının teslimatını öngörüyor. Bunların 180’i Güney Kore’de, 820’si ise Polonya’da lisans altında üretilmesi planlanıyor. Polonya, K2 tanklarını Aralık 2022’den itibaren teslim almaya başlamıştı. Yeni sözleşme, imzalanan ikinci büyük ölçekli anlaşma konumunda.

Polonya savunmada kesenin ağzını açtı

Polonya, milli gelirinin yüzde 4,7’sini savunmaya ayırarak NATO ülkeleri arasında göreceli olarak en yüksek payı ayıran ülke konumunda. Bu askeri genişleme hamlesi, özellikle 2021’den bu yana devam eden Belarus sınırındaki kriz ve komşu Ukrayna’daki savaşın etkisiyle hız kazandı.

Polonya’nın Güney Kore ile savunma alanındaki iş birliği yalnızca tank alımıyla sınırlı değil. Ülke, daha önce K239 Chunmoo roketatarları, FA-50 hafif savaş uçakları ve K9 obüslerini de Güney Kore’den temin etti. Ayrıca ABD’den Abrams tankları, Apache helikopterleri, HIMARS topçu sistemleri ve Patriot füze savunma sistemleri satın aldı.

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Polonya’dan 180 adet K2 tank alımı: AB’nin vurucu gücü olacak

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