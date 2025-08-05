Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Polonya, Güney Kore’den 180 adet K2 tankı aldı: AB’nin vurucu gücü olacak

    Polonya ile Güney Kore arasındaki savunma işbirliği büyümeye devam ediyor. Polonya yeni sözleşme ile 180 adet K2 tankı daha alarak envanterini 2030’a kadar 1.100 tanka çıkarıyor.

    Polonya’dan 180 adet K2 tank alımı: AB’nin vurucu gücü olacak Tam Boyutta Gör
    Polonya, 2030 yılına kadar İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’nın toplam tank sayısını aşmaya hazırlanıyor. Güney Kore’den 180 adet K2 tankı satın almak için 6,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayan Polonya, böylece NATO’da ABD, Türkiye ve Yunanistan’dan sonra en fazla tank sayısına sahip üçüncü ülke konumuna gelecek.

    Türkiye’nin gerisinde

    Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa’nın toplam tank sayısı 950 civarında. Polonya ise satın aldığı yeni 180 tankın 61 adetlik kısmını kendisi (Bumar Labedy K2PL) gelecek yıldan itibaren üretmeye başlayacak. Böylece 2030’a kadar 1.100 tankla bu dört ülkenin toplamının üzerine çıkacak. NATO içinde sadece ABD, Türkiye ve Yunanistan, Polonya’dan daha fazla tank envanterine sahip.

    Türkiye’nin yaklaşık 2.238 tankı, ABD'nin 4.640 tankı ve Yunanistan’ın ise 1.344 tankı bulunuyor. Türkiye, 2028’e kadar 85 Altay tankı alacak ve bunların 40’ında Güney Kore güç grubu kullanılacak, sonrasında yerli güç grubuna geçilecek ve 1500 beygirlik BATU kullanılacak. 2028 ve sonrası için toplamda 250 adet Altay envantere girecek. K2 tankı, Altay tankına referans olmuştu ancak iki tank arasında gelinen noktada önemli farklar bulunuyor.

    Toplamda 1.000 adet K2 tank alınabilir

    Polonya’dan 180 adet K2 tank alımı: AB’nin vurucu gücü olacak Tam Boyutta Gör
    Yeni anlaşma sadece 180 tankı kapsamakla kalmıyor. 81 destek aracı, lojistik eğitim, kapsamlı bakım ve onarım programları ile teknoloji transferini de içeriyor.

    Bu yeni anlaşma 2022’deki çerçeve anlaşmaya dayanıyor. Anlaşma, toplamda 1.000 adet K2 tankının teslimatını öngörüyor. Bunların 180’i Güney Kore’de, 820’si ise Polonya’da lisans altında üretilmesi planlanıyor. Polonya, K2 tanklarını Aralık 2022’den itibaren teslim almaya başlamıştı. Yeni sözleşme, imzalanan ikinci büyük ölçekli anlaşma konumunda.

    Polonya savunmada kesenin ağzını açtı

    Polonya, milli gelirinin yüzde 4,7’sini savunmaya ayırarak NATO ülkeleri arasında göreceli olarak en yüksek payı ayıran ülke konumunda. Bu askeri genişleme hamlesi, özellikle 2021’den bu yana devam eden Belarus sınırındaki kriz ve komşu Ukrayna’daki savaşın etkisiyle hız kazandı.

    Polonya’nın Güney Kore ile savunma alanındaki iş birliği yalnızca tank alımıyla sınırlı değil. Ülke, daha önce K239 Chunmoo roketatarları, FA-50 hafif savaş uçakları ve K9 obüslerini de Güney Kore’den temin etti. Ayrıca ABD’den Abrams tankları, Apache helikopterleri, HIMARS topçu sistemleri ve Patriot füze savunma sistemleri satın aldı.

    Kaynakça https://www.euronews.com/my-europe/2025/08/02/by-2030-poland-will-have-more-tanks-than-the-uk-germany-france-and-italy-combined https://nationalinterest.org/blog/buzz/south-koreas-k2-black-panther-tanks-to-be-built-in-poland https://www.defensenews.com/global/europe/2025/08/01/poland-doubles-down-on-south-korean-tanks-with-65-billion-deal/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havadan su üreten kahve makinesi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    e devlette ara duruşma yapıldı duruşma ertelendi ne demek türkiye tankçı birlikleri hangi illerde opel corsa lastik basıncı elektrikli bisiklet gaz verince gitmiyor sprey boya nasıl çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 200
    HONOR 200
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum