Polymarket’te İran saldırısına 529 milyon dolarlık bahis

Kullanıcılar, ABD’nin İran’a belirli bir tarihe kadar saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine dair senaryolara para yatırdı. Bu bahisler, belirlenen tarihe kadar askeri bir hamle gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi ihtimaline göre sonuçlanacak şekilde kurgulandı. Ortaya çıkan hacim, jeopolitik risklerin artık yalnızca diplomasi ve güvenlik başlıklarında değil, finansal platformlarda da fiyatlandığını gösteriyor.
Yeni hesaplar 1 milyon dolar kazandı
Bubblemaps CEO’su Nicolas Vaiman, bu işlemlerin doğrudan içeriden bilgiye dayandığını söylemenin mümkün olmadığını ancak savaş ve çatışma gibi hassas başlıklarda bilgi dolaşımının erken aşamada belirli çevrelere ulaşmasının, anonim işlem yapılabilen platformlarda bazı katılımcılar için avantaj yaratabileceğini belirtti
Jeopolitik gelişmeler üzerine para yatırılması etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. ABD merkezli tahmin platformu Kalshi’nin CEO’su Tarek Mansour, ölümle doğrudan bağlantılı piyasaları listelemediklerini vurguladı. Mansour, potansiyel sonuçları ölüm içeren bahislerde kuralların, kullanıcıların bir kişinin ölümü üzerinden doğrudan kazanç elde etmesini engelleyecek biçimde tasarlandığını ifade etti. Ayrıca bu tür bahislerden alınan işlem ücretlerinin iade edileceğini açıkladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: