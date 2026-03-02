Polymarket’te İran saldırısına 529 milyon dolarlık bahis

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD ve İsrail ordusunun İran’a yönelik saldırılarına ilişkin beklentiler kripto tabanlı tahmin piyasalarında yüz milyonlarca dolarlık hacim yarattı. Blokzinciri altyapısıyla çalışan tahmin platformu Polymarket’te saldırının zamanlamasına ilişkin açılan bahislerde toplam 529 milyon dolarlık işlem gerçekleşti.

Kullanıcılar, ABD’nin İran’a belirli bir tarihe kadar saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine dair senaryolara para yatırdı. Bu bahisler, belirlenen tarihe kadar askeri bir hamle gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi ihtimaline göre sonuçlanacak şekilde kurgulandı. Ortaya çıkan hacim, jeopolitik risklerin artık yalnızca diplomasi ve güvenlik başlıklarında değil, finansal platformlarda da fiyatlandığını gösteriyor.

Yeni hesaplar 1 milyon dolar kazandı

Tam Boyutta Gör Blokzincir analiz şirketi Bubblemaps SA tarafından yapılan inceleme ise dikkat çekici bir detayı ortaya koydu. Şirketin analizine göre kısa süre önce oluşturulan altı farklı hesap, ABD’nin 28 Şubat’a kadar İran’a saldıracağı yönünde bahis oynayarak toplamda 1 milyon dolar kâr sağladı.

Bubblemaps CEO’su Nicolas Vaiman, bu işlemlerin doğrudan içeriden bilgiye dayandığını söylemenin mümkün olmadığını ancak savaş ve çatışma gibi hassas başlıklarda bilgi dolaşımının erken aşamada belirli çevrelere ulaşmasının, anonim işlem yapılabilen platformlarda bazı katılımcılar için avantaj yaratabileceğini belirtti

Jeopolitik gelişmeler üzerine para yatırılması etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. ABD merkezli tahmin platformu Kalshi’nin CEO’su Tarek Mansour, ölümle doğrudan bağlantılı piyasaları listelemediklerini vurguladı. Mansour, potansiyel sonuçları ölüm içeren bahislerde kuralların, kullanıcıların bir kişinin ölümü üzerinden doğrudan kazanç elde etmesini engelleyecek biçimde tasarlandığını ifade etti. Ayrıca bu tür bahislerden alınan işlem ücretlerinin iade edileceğini açıkladı.

