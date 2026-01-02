Popüler 4 Apple ürünü eskiyen cihazlar arasına girdi

Apple'ın klasik ürünler listesine eklediği son cihazlar arasında; iPhone 11 Pro, Apple Watch Series 5, 2020'nin 13 inç Intel işlemcili MacBook Air modeli, hücresel bağlantılı iPad Air 3 ve kalan son iPhone 8 Plus modeli (128 GB depolama alanlı) yer alıyor.
Apple klasik ürünler listesine eklenen son cihazlar
Listedeki en dikkat çekici model belki de iPhone 11 Pro çünkü; cihaz hâlâ en son iOS yazılım güncellemelerini alıyor. Cihazın iOS 26'yı çalıştırabilen en eski iPhone modeli olduğunu da belirtmek gerek. Onarım noktasında, Apple’dan destek almak şu an için mümkün. Ancak cihaz klasik modeller listesine eklendiğinden iki yıl sonra servis için uygun hale gelmeyecek.
- MacBook Air (Retina, 13 inç, 2020)
- iPhone 11 Pro
- iPad Air 3 Wi-Fi + Cellular
- Apple Watch Series 5
Apple, bir cihazın satışını durdurmasının üzerinden beş yıldan fazla zaman geçtikten sonra cihazı "klasik ürün" olarak kabul ediyor. Apple ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, eskiyen ürünler için onarım hizmeti sunabiliyor ancak yalnızca parçalar mevcutsa.