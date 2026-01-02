Giriş
    Popüler 4 Apple ürünü eskiyen cihazlar arasına girdi

    Apple, klasik ve satıştan kaldırılmış olarak adlandırılan ürünlerin listesini sürekli güncelliyor. Bir dönemin popüler iPhone, Apple Watch modelleri ve daha fazlası artık eskiyen cihazlar arasında.

    Apple eskiyen (vintage klasik) ürünler iPhone 11 Pro Tam Boyutta Gör
    Apple, yakın zamanda Intel işlemcili 13 inç MacBook Air, iPad Air 3, Apple Watch Series 5 ve iPhone 11 Pro’yu eskiyen cihazları arasına aldı. Eylül ayında iPhone 11 Pro Max modeli vintage listesine eklenmişti.

    Apple'ın klasik ürünler listesine eklediği son cihazlar arasında; iPhone 11 Pro, Apple Watch Series 5, 2020'nin 13 inç Intel işlemcili MacBook Air modeli, hücresel bağlantılı iPad Air 3 ve kalan son iPhone 8 Plus modeli (128 GB depolama alanlı) yer alıyor.

    Apple klasik ürünler listesine eklenen son cihazlar

    Listedeki en dikkat çekici model belki de iPhone 11 Pro çünkü; cihaz hâlâ en son iOS yazılım güncellemelerini alıyor. Cihazın iOS 26'yı çalıştırabilen en eski iPhone modeli olduğunu da belirtmek gerek. Onarım noktasında, Apple’dan destek almak şu an için mümkün. Ancak cihaz klasik modeller listesine eklendiğinden iki yıl sonra servis için uygun hale gelmeyecek.

    • MacBook Air (Retina, 13 inç, 2020)
    • iPhone 11 Pro
    • iPad Air 3 Wi-Fi + Cellular
    • Apple Watch Series 5

    Apple, bir cihazın satışını durdurmasının üzerinden beş yıldan fazla zaman geçtikten sonra cihazı "klasik ürün" olarak kabul ediyor. Apple ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, eskiyen ürünler için onarım hizmeti sunabiliyor ancak yalnızca parçalar mevcutsa.

    Kaynakça https://support.apple.com/en-us/102772 https://www.macrumors.com/2025/12/31/final-intel-macbook-air-apple-watch-series-5-vintage/
