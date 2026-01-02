Tam Boyutta Gör Apple, yakın zamanda Intel işlemcili 13 inç MacBook Air, iPad Air 3, Apple Watch Series 5 ve iPhone 11 Pro’yu eskiyen cihazları arasına aldı. Eylül ayında iPhone 11 Pro Max modeli vintage listesine eklenmişti.

2025'te satıştan kaldırılan tüm Apple ürünleri 1 hf. önce eklendi

Apple'ın klasik ürünler listesine eklediği son cihazlar arasında; iPhone 11 Pro, Apple Watch Series 5, 2020'nin 13 inç Intel işlemcili MacBook Air modeli, hücresel bağlantılı iPad Air 3 ve kalan son iPhone 8 Plus modeli (128 GB depolama alanlı) yer alıyor.

Apple klasik ürünler listesine eklenen son cihazlar

Listedeki en dikkat çekici model belki de iPhone 11 Pro çünkü; cihaz hâlâ en son iOS yazılım güncellemelerini alıyor. Cihazın iOS 26'yı çalıştırabilen en eski iPhone modeli olduğunu da belirtmek gerek. Onarım noktasında, Apple’dan destek almak şu an için mümkün. Ancak cihaz klasik modeller listesine eklendiğinden iki yıl sonra servis için uygun hale gelmeyecek.

MacBook Air (Retina, 13 inç, 2020)

iPhone 11 Pro

iPad Air 3 Wi-Fi + Cellular

Apple Watch Series 5

Apple, bir cihazın satışını durdurmasının üzerinden beş yıldan fazla zaman geçtikten sonra cihazı "klasik ürün" olarak kabul ediyor. Apple ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, eskiyen ürünler için onarım hizmeti sunabiliyor ancak yalnızca parçalar mevcutsa.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Popüler 4 Apple ürünü eskiyen cihazlar arasına girdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: