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    Popüler bilim-kurgu romanı Kızıl Yükseliş (Red Rising) sinemaya uyarlanıyor

    Bilim-kurgu ile genç yetişkin türlerini harmanlayan bir seri daha sinemaya uyarlanıyor. Dünya genelinde milyonlarca kopya satan Red Rising (Kızıl Yükseliş) serisinin filmi çekilecek.

    Popüler bilim-kurgu romanı Kızıl Yükseliş (Red Rising) sinemaya uyarlanıyor Tam Boyutta Gör
    Aynı The Hunger Games (Açlık Oyunları) gibi genç-yetişkin türünü bilim-kurgu ile buluşturan bir diğer seri olan Red Rising (Kızıl Yükseliş), Paramount tarafından sinemaya uyarlanıyor. Üstelik bu seriyi beyaz perdeye taşıması için, The Hunger Games filmlerinin de yönetmeni olan Francis Lawrence ile anlaşıldı.

    Red Rising, Açlık Oyunları'na Benzetilen Bir Seri

    Pierce Brown tarafından kaleme alınan Red Rising serisi, Güneş Sistemi'nin katı bir kast sistemiyle yönetildiği uzak bir gelecekte geçiyor. Serinin ilk kitabı olan Kızıl Yükseliş'in tanıtım yazısı şöyle:

    "Gelecekte, renk kodlarına göre sınıflara ayrılmış Toplum’un en alt sınıfını Kızıllar oluşturmaktadır. Diğer bütün Kızıllar gibi Darrow da, Mars’ı yeni nesiller için yaşanılır bir gezegen haline getirdikleri inancıyla günlerini madenlerde çalışarak geçirmektedir. Üstelik bunu severek ve isteyerek yapmakta, kanı ve teriyle çocuklarına daha iyi bir dünya bırakacağına inanmaktadır.

    Ancak Kızıllar kandırılmıştır. Darrow, halkının yozlaşmış yönetici sınıfın kölesinden başka bir şey olmadığını keşfettiğinde adalet özlemi ve kaybettiği aşkının anısıyla hırslanır. İnsanlığın yeni nesil Altın hükümdarlarının güç için mücadele ettiği efsanevi Enstitü’ye sızmak için her şeyden vazgeçer. Hayatı ve medeniyetin geleceği pahasına en başarılı ve en vahşi Altınlarla rekabet etmek zorunda kalacak olan Darrow’un düşmanlarını yenmek için artık yapmayacağı şey yoktur… Bu, onlardan birine dönüşmek anlamına gelse bile."

    Filmin senaryosunu Terminator: Dark Fate ve Secret Level gibi yapımların senaristi olan Justin Rhodes kaleme alacak. Red Rising henüz yapım sürecinin ilk aşamalarında olduğu için şimdilik bir çıkış tarihi belirlenmedi.

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