Teknoloji dünyasının efsane ismi Evan Blass'den veda mesajı

Tam Boyutta Gör Ünlü @evleaks X (eski adıyla Twitter) hesabının arkasındaki isim Evan Blass, yaklaşık 14 yıl sonra hesabını kapatacağını duyurdu.

Popüler sızıntı kaynağı Evan Blass, (@evleaks) 14 yıl sonra hesabını kapatıyor

Blass ayrıntılara girmedi ancak hayatının bu noktasında telefon sızıntıları ve duvar kağıdı paylaşmanın verimli bir uğraş olmadığını söylüyor. Ayrıca @evleaks olarak yaptığı çalışmalarla düzenli bir gelir elde edemediğini ve biraz daha derine inerek önemli bir reçeteyi karşılayamadığını itiraf ediyor; Blass'e 2014 yılında MS (Multipl Skleroz, otoimmün bir hastalık) teşhisi konmuştu.

Evan Blass, on yıldan fazla bir süredir teknoloji medyasının sitelerinde sayısız sızıntının kaynağı oldu. Kendi itirafına göre, şu anda efsanevi olan @evleaks hesabını kurmadan üç yıl önce, 2009'dan beri telefon sızıntıları yapıyor.

Blass için işler hiç de kolay olmamış, zira kendisi 2014 yılında da aynı sorunları gerekçe göstererek @evleaks hesabını kapatmıştı.

Evan'a en iyi dileklerimizi iletiyoruz! Sosyal medya hesaplarını Instagram'da @EvanBlass kullanıcı adına taşıyacağını, bağışlar için kullandığı PayPal ve Venmo hesaplarıyla aynı olduğunu söylüyor.

