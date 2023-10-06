Popüler Meme Coin Shiba Inu Geriye Düştü! Bu Coin SHIB'i Tahtından Mı Edecek?

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Köpek temalı Shiba Inu, kızışan altcoin rekabetinde en büyük sıkıntıyı yaşayan kripto coin olarak karşımıza çıkıyor. 5 Ekim’de sıralamadaki yerini kaybeden ve düşük piyasa değeri sebebiyle LINK’in arkasına düşen SHIB, ciddi problemlerle karşı karşıya kalıyor.

CoinMarketCap verilerine göre bu yazı yazıldığı saat itibarıyla yeniden Chainlink’in önüne geçmeyi başarmış olduğu görülse de Shiba Inu’nun fiyat trendinin yakın gelecekte ne şekilde seyredeceği belirsizliğini koruyor.

Topluluğunun her yerde bulunmasına ve seçkin tokenler arasındaki yerini korumak için gerekenlere sahip olmasına rağmen SHIB’in en yakın rakiplerinin büyüme hızı, bu çabalarını ciddi şekilde zora sokuyor.

Bununla birlikte devam eden konsolidasyonda SHIB HODLers ve destekçiler için odak noktası Chainlink’in sebep olduğu rekabeti ortadan kaldırmak değil. SHIB destekçileri LINK’i hedef almak yerine yüksek sermayeli altcoin’lerin ilk 20 listesinden düşmesini önlemeye çalışıyor.

Sağlam ve çeşitli büyüme temellerini korumayı her daim başarmış olmasına rağmen SHIB’in önümüzdeki günlerde ne yönde hareket edeceği, kripto topluluğu tarafından yakından takip ediliyor. Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla SHIB, trend tokenler arasında yer alıyor ve 0,000007181 dolardan işlem görüyor.

Yeni Meme Coin Projesi Meme Kombat İddialı Geliyor

SHIB piyasa değeri listelemesindeki yerini korumak için yoğun çaba sarf ederken Dogecoin, Shiba Inu, Pepe ve Floki gibi ünlü meme coin projelerinin güçlü yönlerini bir potada eriterek yeni bir proje yaratan Meme Kombat ilgi çekiyor.

Yatırımcıların indirimli fiyatlardan Meme Kombat token satın almasına olanak tanıyan ön satış etkinliği oldukça hızlı ilerliyor. Yapay zeka teknolojisi ile blok zincirini bir arada kullanarak yarattığı Meme Kombat Arena ile proje ekibi, Shiba Inu dahil olmak üzere pek çok meme coine meydan okuyor.

Merkeziyetsiz Web3 altyapısı ve staking özellikleri ile de öne çıkan Meme Kombat token, meme coin dünyasına adım atmak için sabırsızlanıyor.

Meme Kombat Yatırımcılara Ne Vadediyor?

Meme Kombat projesinin merkezinde ön satış etkinliği ile satışa sunulan MK token ve onun güç verdiği Meme Kombat Arena yer alıyor. Yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen Meme Kombat Arena’nın tam bir görsel şölen sunacağı ifade ediliyor. Proje ekibi blok zinciri teknolojisi ile de şeffaflık, güven ve etkileşim imkanı sunmayı amaçlıyor.

Meme Kombat Arena’da katılımcılar, favori meme karakterlerini yaratabiliyor ve bu karakterler ile savaşa katılabiliyor. Savaşlarda bahis oynayabilen ve staking özelliğinden faydalanabilen kullanıcılar çeşitli ödüllerle teşvik ediliyor.

Meme Kombat Arena’daki bahis özelliğini kullanmak ve ödül kazanabilmek için katılımcıların ön satış etkinliği ile satışa sunulan Meme Kombat token satın alması gerekiyor. Bu tokenler staking mekanizması ile kilitleniyor ve etkinlik sona erdikten sonra MK token sahipleri, talep sayfası üzerinden tokenlerini yeniden stake etme şansı buluyor.

Meme Kombat Arena’nın ilk sezonunun ön satış etkinliğini takiben devreye alınması amaçlanıyor.

İlk sezonda 11 meme karakter yer alıyor ve karakterlerin isimleri şu şekilde sıralanıyor: Milady, Baby Doge, Doge, Floki, Kishu, Mong, Pepe, Pepe2, Shiba, Sponge and Wojak.

Yatırımcılar favori karakterini seçerek stake ettikleri tokenler karşılığında bahis özelliğini kullanabiliyor.

Proje ekibi, bu yenilikçi staking sistemi ile likit staking özelliğini kullanıcılara sunmayı planlıyor. Bu sebeple henüz ön satış bitmeden MK tokenlerin stake edilmesi mümkün kılınıyor. Staking özelliği yatırımcılara aynı zamanda pasif gelir elde etme imkanı da sunuyor. Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla Meme Kombat token staking için yıllık gelir yüzdesinin (APY) yüzde 112 olduğu görülüyor.

Meme Kombat Ön Satışı İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Blok zinciri, meme’ler, Web3 ve yapay zekanın uçsuz bucaksız imkanlarını bir araya getiren Meme Kombat projesinin native tokeni MK token, düzenlenen ön satış etkinliği ile satın alınabiliyor.

MK tokenin toplamda 12 milyon adet token arzı bulunuyor ve bu miktarın yüzde 50’si yani 6 milyon adet MK token ön satış etkinliği için tahsis ediliyor. Proje ekibi MK token arzının yüzde 30’unu staking ve savaş ödülleri, yüzde 10’unu DEX ve kalan yüzde 10’unu ise topluluk ödülleri için ayırıyor.

Meme coin dünyasına hızlı bir giriş yapacak gibi görünen Meme Kombat token, ön satış etkinliğinde 1,667 dolar karşılığında yatırımcıların beğenisine sunuluyor.

Ön satış sayfasındaki bilgilere göre şu ana kadar toplanan fonların 300 bin doları geçtiği görülüyor.

Ön satışın bitmesini takiben kullanıma sunulacak olan 1. Sezon sonrasındaki gelişmelerin merkeziyetsiz yapıya göre belirlenmesi düşünülüyor.

2. Sezonun Aralık 2023’te başlaması ve bu sezonda yeni savaş türleri, ödüller ve imkanların katılımcılara sunulması amaçlanıyor. Proje ekibi, Meme Kombat’ın gidişatını topluluk ile birlikte etkileşimde kalarak belirlemek istiyor.

Ön satış etkinliğinde toplamda 10 milyon dolar toplamayı hedefleyen proje ekibi, yapay zeka, meme coinler ve savaş platformlarına ilgi gösteren yatırımcılarını bekliyor.

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