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    Xiaomi'nin popüler powerbank'inde yangın riski: Geri toplatılıyor!

    Xiaomi, Türkiye'de de satışta olan powerbank modellerinden "Xiaomi 33W 20000mAh Power Bank (Entegre Kablolu)" güvenlik riski nedeniyle toplatma kararı aldı. Kontrol etmenizde fayda var!

    Xiaomi 33W 20000mAh Power Bank (Entegre Kablolu) geri çağırma toplatma Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 33W 20000mAh Power Bank (Entegre Kablolu) modeli için toplatma kararı! Xiaomi, bu powerbank modelinde yangın tehlikesine yol açabilecek bir güvenlik sorunu tespit ettiklerini ve toplatıldığını bildirdi. İşte ayrıntılar:

    Xiaomi'nin açıklamasına göre, Ağustos ve Eylül 2024 tarihleri ​​arasında üretilen az sayıda Xiaomi 33W 20000mAh Power Bank (Entegre Kablolu) modelinde belirli kullanım senaryolarında arızalar meydana gelebiliyor ve bu durum pilin aşırı ısınmasına ve yangın tehlikesine yol açabiliyor.

    Xiaomi, şu açıklamada bulundu: "Bilinen vaka sayısı az olsa da, yüksek ürün kalitesi standartlarını sağlamak için Xiaomi, etkilenen ürünleri geri çağırma kararı almıştır. Bu durumun yol açabileceği herhangi bir rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz. Xiaomi, dünya genelinde kullanıcılara güvenli, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler sunmaya devam etmektedir. Geri çağırma sürecine katılmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin."

    Geri toplatılan powerbank: Xiaomi 33W 20000mAh Power Bank (Entegre Kablolu)

    Model numarası: PB2030MI

    https://www.mi.com/sg/support/safety-notice/ adresinden ürünün seri numarasını girerek kontrol sağlayabilirsiniz.

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