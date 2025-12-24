Samsung, One UI 8.5'i uygun fiyatlı telefonlarda test ediyor

Tam Boyutta Gör Samsung’un bir sonraki büyük yazılım güncellemesi One UI 8.5 olacak. Yeni One UI 8 sürümü, şu anda az sayıda üst seviye cihazla birlikte markanın en çok satan Galaxy A telefonlarıyla test ediliyor. Yeni raporlar, şirketin bu güncellemeyi uygun fiyatlı akıllı telefonlarda test ettiğini gösteriyor. Galaxy A16 5G ve Galaxy A17 5G, One UI 8.5 geliştirmesine dahil edilen en yeni cihazlar arasında yer alıyor.

Galaxy A16 5G, 2025’in üçüncü çeyreğinde en çok satan Samsung telefon oldu. Cihaz, Avrupa ve Türkiye'deki Samsung test sunucularında A166BXXU5DYLD yazılımı sürümüyle görüldü. Galaxy A17 5G modeli de Hindistan, Avrupa ve Türkiye'de A176BXXU3CYL5 sürümüyle ortaya çıktı. Kullanıcılar henüz bu sürümleri indiremiyor ancak testler güncellemenin ilerlediğini gösteriyor.

Galaxy A56, Galaxy A55 ve Galaxy A36 dahil olmak üzere diğer Galaxy A serisi telefonlar da One UI 8.5 test sürümleriyle ortaya çıktı. Bu, Samsung’un amiral gemisi cihazlarının yanı sıra bütçe dostu cihazlar için de düzenli olarak büyük güncellemeler sunmak için çalıştığını gösteriyor.

One UI 8.5, çeşitli iyileştirmeler ve geliştirmeler getiriyor. Daha akıcı performans, daha iyi kullanılabilirlik ve ufak görsel güncellemelere odaklanıyor. One UI 8.5, şu anda halka açık beta test aşamasında. Samsung, Galaxy S26 serisiyle birlikte kararlı One UI 8.5'i kullanıma sunacağını zaten doğruladı. Bundan sonra, daha fazla Galaxy cihazı bu büyük güncellemeyi alacak.

