Yapay Zeka Özeti:
- Küresel şirketlerin internet siteleri, üçüncü taraf bir yazılıma yapılan dev siber saldırıyla sarsıldı. Saldırganlar yerleştirdikleri kötü amaçlı kodlarla özellikle eski iOS kullanan iPhone ve iPad kullanıcılarını hedef aldı. Kripto para cüzdan adreslerini değiştiren ve kart bilgilerini çalan yazılım üzerinden binlerce dolarlık hırsızlık yapıldı. Tehlikeli kodlar büyük oranda temizlenirken, uzmanlar kullanıcılara cihazlarını hemen güncellemelerini öneriyor.
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Özellikle iPhone ve iPad kullanıcıları hedef alındı
Kötü amaçlı yazılımın kripto para çalma, ödeme kartı bilgilerini ele geçirme, çerezleri toplama ve ekran görüntüleri alma gibi çeşitli zararlı faaliyetleri gerçekleştirmek üzere tasarlandığı belirtildi. Saldırganlar, iPhone ve iPad kullanıcılarının cihazlarını ele geçirmek için "Coruna" ve "DarkSword" adlı iOS açıklarından yararlanma (exploit) kitlerini devreye soktu. Report URI, saldırı süresince kripto paraların çalındığını ve bu işlemlerin saldırganların kontrolündeki cüzdanlara yönlendirildiğinin tespit edildiğini belirtti.
Kötü amaçlı yazılım neler yaptı?
Söz konusu script, kripto para cüzdan adreslerini saldırganınkilerle değiştirdi, sitelerin kendi ödeme formlarına girilen kart bilgilerini kopyaladı; ayrıca çerezleri ve sayfa ekran görüntülerini saldırganlara gönderdi. iPhone ve iPad'lerde ise eski iOS sürümlerini hedef alan "Coruna" ve "DarkSword" adlı iki farklı açık yararlanma kitini yükledi. Report URI, iOS 18.7.3 ve sonraki sürümler ile iOS 26.3 ve sonraki sürümlerin bu açığa karşı yamalandığını bildirdi. Pazartesi günü, saldırganların kontrolündeki cüzdanlara yaklaşık 7.040 dolar değerinde varlık aktarıldığı belirlendi.
Kötü amaçlı kodların büyük kısmı temizlendi
Report URI, yürütülen düzeltme çalışmalarının başarılı olduğunu ve araştırmacıların analizlerini tamamladıkları sırada kötü amaçlı kodların büyük bir kısmının temizlenmiş durumda olduğunu belirtti. Günün ilerleyen saatlerinde tespit edilen bulaşmış kod parçacıklarının sayısı, önceki bulgulara kıyasla keskin düşüş gösterdi.
Bu olay, yazılım tedarik zinciri saldırılarının oluşturduğu artan riski gözler önüne seriyor; hackerlar, birden fazla kuruluş tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerini ele geçirerek, her bir şirkete doğrudan saldırmak zorunda kalmadan çok sayıda kullanıcıya ulaşabiliyor.
Temizlik çalışmaları ve tavsiyeler
Report URI, kullanıcılara iPhone veya iPad'lerini güncellemelerini, kripto para transferlerinin doğru adrese ulaştığından emin olmalarını ve kredi kartı ekstrelerini kontrol etmelerini tavsiye etti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: