2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Küresel şirketlerin internet siteleri, üçüncü taraf bir yazılıma yapılan dev siber saldırıyla sarsıldı. Saldırganlar yerleştirdikleri kötü amaçlı kodlarla özellikle eski iOS kullanan iPhone ve iPad kullanıcılarını hedef aldı. Kripto para cüzdan adreslerini değiştiren ve kart bilgilerini çalan yazılım üzerinden binlerce dolarlık hırsızlık yapıldı. Tehlikeli kodlar büyük oranda temizlenirken, uzmanlar kullanıcılara cihazlarını hemen güncellemelerini öneriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Report URI araştırmacısı Scott Helme, saldırganların birçok büyük şirketin web sitesi deneyleri yürütmek için kullandığı Optimizely Web platformundaki müşteri projelerine kötü amaçlı kodlar yerleştirdiğini açıkladı. Söz konusu siteler, Optimizely sunucularından bir betik (script) yüklediğinden, kötü amaçlı yazılım zaten güvenilir bir kaynaktan gelmiş oldu; bu süreçte sitelerin kendi sistemlerine doğrudan bir sızma gerçekleşmedi. Helme, saldırganın birbirleriyle ilgisi olmayan bu kadar çok hesaba nasıl erişim sağladığının henüz bilinmediğini ifade etti.

Rus hackerlardan iPhone ve Android kullanıcılarına büyük saldırı 1 hf. önce eklendi

Özellikle iPhone ve iPad kullanıcıları hedef alındı

Kötü amaçlı yazılımın kripto para çalma, ödeme kartı bilgilerini ele geçirme, çerezleri toplama ve ekran görüntüleri alma gibi çeşitli zararlı faaliyetleri gerçekleştirmek üzere tasarlandığı belirtildi. Saldırganlar, iPhone ve iPad kullanıcılarının cihazlarını ele geçirmek için "Coruna" ve "DarkSword" adlı iOS açıklarından yararlanma (exploit) kitlerini devreye soktu. Report URI, saldırı süresince kripto paraların çalındığını ve bu işlemlerin saldırganların kontrolündeki cüzdanlara yönlendirildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Kötü amaçlı yazılım neler yaptı?

Söz konusu script, kripto para cüzdan adreslerini saldırganınkilerle değiştirdi, sitelerin kendi ödeme formlarına girilen kart bilgilerini kopyaladı; ayrıca çerezleri ve sayfa ekran görüntülerini saldırganlara gönderdi. iPhone ve iPad'lerde ise eski iOS sürümlerini hedef alan "Coruna" ve "DarkSword" adlı iki farklı açık yararlanma kitini yükledi. Report URI, iOS 18.7.3 ve sonraki sürümler ile iOS 26.3 ve sonraki sürümlerin bu açığa karşı yamalandığını bildirdi. Pazartesi günü, saldırganların kontrolündeki cüzdanlara yaklaşık 7.040 dolar değerinde varlık aktarıldığı belirlendi.

Kötü amaçlı kodların büyük kısmı temizlendi

Report URI, yürütülen düzeltme çalışmalarının başarılı olduğunu ve araştırmacıların analizlerini tamamladıkları sırada kötü amaçlı kodların büyük bir kısmının temizlenmiş durumda olduğunu belirtti. Günün ilerleyen saatlerinde tespit edilen bulaşmış kod parçacıklarının sayısı, önceki bulgulara kıyasla keskin düşüş gösterdi.

Bu olay, yazılım tedarik zinciri saldırılarının oluşturduğu artan riski gözler önüne seriyor; hackerlar, birden fazla kuruluş tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerini ele geçirerek, her bir şirkete doğrudan saldırmak zorunda kalmadan çok sayıda kullanıcıya ulaşabiliyor.

Temizlik çalışmaları ve tavsiyeler

Report URI, kullanıcılara iPhone veya iPad'lerini güncellemelerini, kripto para transferlerinin doğru adrese ulaştığından emin olmalarını ve kredi kartı ekstrelerini kontrol etmelerini tavsiye etti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

Popüler sitelere siber saldırı: Hedefte iPhone kullananlar var!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: