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Oynat Porsche, tamamen elektrikli yeni 718 Boxster modelini 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtmaya hazırlanıyor. E-Core mimarisiyle geliştirilen otomobil, ideal ağırlık dengesi ve 911 modelinden aktarılan şasi teknolojileriyle dikkat çekiyor. Sıfırdan yüze üç saniyenin altında çıkan arkadan itişli model, 800 voltluk bataryası ve sanal vites sistemiyle üstün sürüş dinamikleri vaat ediyor. Almanya'da üretilecek aracın tüm teknik detayları lansmana doğru netleşecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Porsche, uzun süredir geliştirme aşamasında olan tamamen elektrikli 718 Boxster modelinin tanıtım takvimini resmen açıkladı. Daha önce projenin iptal edildiğine yönelik iddialar gündeme gelmiş olsa da şirket, yeni nesil elektrikli spor otomobilin 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağını doğruladı. Modelin geliştirme sürecinde son aşamaya yaklaşılırken Porsche, aracın prototipine ilişkin ilk teknik detayları ve görüntüleri de paylaştı.

Elektrikli Boxster için özel platform geliştirildi

Porsche, elektrikli 718 Boxster için E-Core adını verdiği yeni bir mimari geliştirdi. Bu yapı, sürücünün daha alçak bir oturma pozisyonuna sahip olmasını sağlarken aracın ağırlık dağılımını da optimize ediyor. 800 voltluk batarya paketi, geleneksel içten yanmalı Boxster modellerinde motorun bulunduğu konuma, yani koltukların hemen arkasına yerleştirildi.

Tam Boyutta Gör Bu yerleşim sayesinde ağırlık aracın merkezine yakın tutuluyor. Elektrikli Boxster'ın ağırlığının yüzde 40'ı ön aksa, yüzde 60'ı ise arka aksa dağıtılıyor. Böylece Porsche, elektrikli güç aktarma sistemine geçiş yapmasına rağmen ortadan motorlu geleneksel spor otomobillerin ağırlık dağılımı karakterini korumayı hedefliyor.

Şirket ayrıca aracın toplam ağırlığını kontrol altında tutmak için hafif yapı teknolojilerinden yararlanıyor. Porsche'nin açıklamasına göre elektrikli Boxster'ın ağırlığı, T-Hybrid güç aktarma sistemine sahip güncel 911 Cabriolet modelleriyle benzer seviyede olacak.

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Porsche 911'den alınan teknolojilerle geliyor

Elektrikli Boxster, şasi tarafında Porsche 911 ailesinden önemli ölçüde yararlanıyor. Direksiyon sistemi 911 Carrera GTS temel alınarak geliştirilen modelde ilk kez arka aks yönlendirme teknolojisi de kullanılacak.

Jant ve lastik ölçüleri ile fren sistemi de 911 modellerinden alınırken elektronik kontrollü PTV+ sınırlı kaydırmalı diferansiyel sisteme de yer verilecek. Bu donanımların özellikle viraj performansı ve sürüş dinamikleri açısından önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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3 saniyenin altında 0-100 km/s hızlanma

Porsche, yeni elektrikli Boxster'ı bugüne kadarki en güçlü 718 modeli olarak tanımlıyor. Ancak şirket henüz motorların toplam güç çıkışını açıklamadı. Elektrikli 718 Boxster'ın en güçlü versiyonu, 0'dan 100 km/s hıza 3 saniyeden kısa sürede ulaşabilecek. Aracın maksimum hızı ise 250 km/s'nin üzerine çıkacak. Tüm elektrikli Boxster versiyonları arkadan itişli olacak.

Modelin dikkat çeken özelliklerinden biri de E-Shift adı verilen sanal vites değiştirme sistemi olacak. Hyundai IONIQ 5 N ve IONIQ 6 N modellerinde olduğu gibi Porsche de elektrikli otomobilde geleneksel şanzıman hissini taklit eden bir sistem sunacak.

Yedi ileri PDK çift kavramalı şanzımanı simüle eden E-Shift, vites geçişlerine eşlik eden ses ve sürüş hissini de taklit edecek. Sistem devre dışı bırakıldığında ise direksiyon arkasındaki kulakçıklar, rejeneratif frenlemenin üç farklı seviyesi arasında geçiş yapmak için kullanılabilecek.

Porsche'nin tamamen elektrikli 718 Boxster modeli 2027'nin ilk çeyreğinde resmi olarak tanıtılacak. Üretim ise markanın Almanya'nın Stuttgart kentindeki Zuffenhausen ana fabrikasında gerçekleştirilecek. Modelin batarya kapasitesi, menzili ve motor gücü gibi henüz açıklanmayan teknik özelliklerinin tanıtım yaklaştıkça ortaya çıkması bekleniyor.

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Porsche Boxster elektrikleniyor: İlk detaylar açıklandı

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