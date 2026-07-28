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    Porsche'de radikal küçülme: 5 bin kişi işten çıkarılıyor, maaşlar kısılıyor

    Düşen karlar ve Çin pazarındaki daralma sonrası Porsche radikal önlemler alıyor. Şirket, "Gelecek Paketi" kapsamında 5.000 çalışanıyla yollarını ayırıp maaş ve ikramiye kesintilerine gidiyor.

    Porsche'de radikal küçülme: 5 bin kişi işten çıkarılıyor Tam Boyutta Gör
    Porsche; düşen satış rakamları, eriyen kar marjları ve elektrikleşme yatırımlarının henüz beklenen dönüşü sağlamaması üzerine radikal bir küçülme kararı aldı. Şirket yönetimi ve Genel İş Konseyi, Ekim ayında duyurulacak olan yeni "Sportwagenschmiede 35" stratejisi öncesinde devasa bir yeniden yapılanma programı üzerinde uzlaşmaya vardı.

    Çin pazarındaki sert düşüş, ABD tarifelerinin yarattığı baskı ve milyarlarca euroluk elektrikli araç yatırımları nedeniyle Porsche’nin faaliyet kar marjı 2026’nın ilk yarısında %7,8 seviyesine kadar geriledi.

    5.000 kişilik istihdam kesintisi

    Stuttgart merkezli üreticinin açıkladığı "Gelecek Paketi" kapsamında, 2035 yılına kadar ana merkezlerde 5.000 istihdamın azaltılması hedefleniyor. Şirket, bu küçülmeyi doğrudan işten çıkarmalar yerine; emeklilik teşvikleri, erken emeklilik paketleri, yaşa bağlı iş gücü azalması ve tazminatlı gönüllü ayrılık sözleşmeleriyle gerçekleştirecek.

    • Toplam etkilenen pozisyon sayısı: Şirketin yan kuruluşlarındaki kesintiler, 2025 başında duyurulan 1.900 kişilik azaltım ve uzatılmayan 2.000 süreli sözleşme dâhil edildiğinde toplam etkilenen pozisyon sayısı yaklaşık 9.000'e ulaşıyor.
    • İstihdam garantisi: İşten çıkarmalara karşılık yönetim; Zuffenhausen (spor otomobil üretimi ve Taycan tesisi) ve Weissach (Ar-Ge merkezi) tesislerindeki mevcut çalışanlar için 2035 yılına kadar zorunlu işten çıkarma yapılmayacağı garantisini verdi.

    Porsche, Baden-Württemberg eyaletindeki bu iki ana tesisine uzun vadeli üretim ve Ar-Ge gücünü korumak adına 2,1 milyar euro yatırımı garanti etti. Ancak bu devasa yatırımı finanse edebilmek adına çalışanlar ve yönetim radikal tavizler vermek zorunda kaldı:

    • Toplu iş sözleşmelerinde elde edilecek ücret artışlarının %3,5'lik kısmı 2035 yılına kadar kesilecek.
    • Bir aylık maaşın %100’üne varan Noel bonusu %60 seviyesine sabitlendi.
    • Ayda 12 gün olan uzaktan çalışma hakkı 8 güne düşürüldü.
    • Alman metal sektörünün geleneksel 'Steinkühler' molaları yeniden düzenlendi ve üretim bantlarındaki süreler sıkılaştırıldı.
    • Üst düzey yöneticiler 2027 ve 2028 yıllarında taban maaş artışlarından feragat edecek.
    Porsche'de radikal küçülme: 5 bin kişi işten çıkarılıyor Tam Boyutta Gör
    Sendika temsilcileri (IG Metall), zorlu geçen müzakereler sonucunda çalışanlar için bazı tek seferlik haklar elde etti. Buna göre; Ağustos 2026 itibarıyla tüm sendikalı çalışanlara 1.500 euro dönüşüm bonusu ödenecek.

    Doğu Almanya'daki Leipzig tesisi bu anlaşmanın dışında tutuldu. Toplu iş sözleşmesi ayrı olan fabrikanın geleceği; Cayenne üretiminin Bratislava’dan buraya kaydırılması ve içten yanmalı Macan’ın yerini alacak "M1" kodlu yeni model hamlesine bağlı görünüyor.

    Porsche CEO'su Michael Leiters, "Gelecek Paketi Porsche için doğru bir adım. Şirketi stratejik olarak yeniden yapılandırma ve rekabet gücümüze yatırım yapma fırsatı sunuyor" açıklamasında bulundu.

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