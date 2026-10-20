Porsche: "Elektrikli süper otomobillere talep yok"

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Tam Boyutta Gör Porsche, elektrikli otomobil yatırımlarını sürdürmesine rağmen üst segment spor otomobillerde tamamen elektrikli güç aktarma sistemlerine mesafeli yaklaşıyor. Alman üretici, 911'in üzerinde konumlandıracağı yeni orta motorlu süper otomobilini geliştirirken bu model için tamamen elektrikli bir versiyon sunmayı düşünmüyor. Şirketin CEO'su Michael Leiters, kararın arkasındaki temel nedenin bu segmentte elektrikli otomobillere yönelik yeterli talep bulunmaması olduğunu belirtiyor.

Porsche, Taycan, Macan ve Cayenne gibi modellerle elektrikli otomobil pazarında önemli adımlar atarken, gelecekte elektrikli 718 Boxster ve Cayman modellerini de satışa sunmayı planlıyor. Buna karşın şirket, üst düzey performans otomobillerinin alıcılarının farklı beklentilere sahip olduğunu düşünüyor. Porsche'ye göre bu segmentte motor sesi, sürüş karakteri ve içten yanmalı motorların sunduğu deneyim hala önemli bir tercih nedeni.

Mission S platformu farklı motor seçeneklerini destekleyecek

Porsche'nin geliştirdiği Mission S platformu, farklı güç aktarma sistemlerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Platformun içten yanmalı motorların yanı sıra geleneksel hibrit ve şarj edilebilir hibrit sistemleri desteklemesi bekleniyor. Ancak tamamen elektrikli bir güç aktarma sistemi, mevcut planlar arasında yer almıyor.

Tam Boyutta Gör Şirket henüz yeni süper otomobilin teknik özelliklerini veya hangi motorla satışa sunulacağını açıklamadı. Platformun esnek yapısı, Porsche'ye modelin karakterine ve performans hedeflerine uygun farklı motor seçenekleri geliştirme imkanı sağlayacak. Böylece marka, tamamen elektrikli bir mimariye bağlı kalmadan performans, ağırlık ve sürüş deneyimi arasında denge kurabilecek.

Porsche'nin bu yaklaşımı, elektrikli otomobillerden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Şirket, elektrifikasyonu tüm modellerinde aynı şekilde uygulamak yerine araç sınıfına ve müşteri beklentilerine göre farklı çözümler geliştirmeyi tercih ediyor. Marka, 911'in tamamen elektrikli bir modele dönüşmeyeceğini de daha önce dile getirmişti.

Lamborghini ve Pagani de elektrikli süper otomobillere mesafeli

Porsche, elektrikli süper otomobillere yönelik talebi sorgulayan tek üretici değil. Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann da elektrikli otomobillerin üst segmentteki geleceği konusunda temkinli açıklamalarda bulundu. Winkelmann, elektrikli otomobilleri pahalı bir hobi olarak nitelendirirken pazarın ve müşteri kitlesinin bu dönüşüme henüz hazır olmadığını savundu.

Lamborghini, başlangıçta tamamen elektrikli olarak üretime alınması planlanan 2+2 koltuklu Lanzador projesinin yönünü de değiştirdi. Modelin tamamen elektrikli bir otomobil yerine hibrit bir grand tourer olarak yeniden şekillendirilmesi gündeme geldi.

İtalyan üretici Pagani de benzer bir deneyim yaşadı. Şirket, elektrikli Utopia projesi üzerinde uzun süre çalışmasına rağmen bayilerden ve müşterilerden yeterli ilgi görmediği için projeyi rafa kaldırdı. Bu örnekler, yüksek performanslı otomobillerde elektrikli motor teknolojisinin teknik açıdan mümkün olmasının tek başına ticari başarıyı garanti etmediğini gösteriyor.

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Rimac Nevera'nın satışları da beklentilerin altında kaldı

Elektrikli süper otomobil pazarındaki talep sorununa dikkat çeken bir diğer örnek ise Rimac Nevera oldu. Mate Rimac'ın sosyal medyada paylaşılan açıklamalarına göre elektrikli hiper otomobilden yalnızca 71 adet satıldı. Şirketin başlangıçtaki üretim hedefi ise 150 araçtı.

Nevera, etkileyici hızlanma performansı ve gelişmiş elektrikli güç aktarma sistemiyle öne çıkmasına rağmen belirlenen satış hedefine ulaşamadı. Bu durum, milyonlarca dolarlık otomobiller satın alan müşterilerin yalnızca teknik özelliklere ve hızlanma değerlerine odaklanmadığını ortaya koyuyor.

Porsche, Lamborghini, Pagani ve Rimac örnekleri, elektrikli süper otomobillerin önündeki temel engellerden birinin müşteri talebi olduğunu gösteriyor. Üreticiler elektrikli modeller geliştirebilecek teknolojiye sahip olsa da bu araçların ticari açıdan sürdürülebilir olması için yeterli sayıda alıcıya ulaşmaları gerekiyor.

Porsche şimdilik yeni amiral gemisinde içten yanmalı motorları merkezde tutmayı, ihtiyaç duyulduğunda hibrit desteğinden yararlanmayı planlıyor. Mission S platformunun nihai teknik özellikleri henüz açıklanmasa da şirketin yaklaşımı, süper otomobil segmentinde elektrikli dönüşümün diğer araç sınıflarına kıyasla daha farklı ve yavaş ilerleyebileceğine işaret ediyor.

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