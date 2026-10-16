Porsche geleceğini gösterdi: Analog göstergeler başrolde

Mission S, Porsche’nin tasarım yönünü göstermenin yanında, gelecekte ürün gamının kalıcı bir parçasına dönüşebilecek yeni bir süper spor otomobil platformunun da temelini oluşturuyor. Ancak şirket, konseptin seri üretime geçip geçmeyeceğini veya hangi tarihte yollara çıkabileceğini henüz açıklamış değil.
911’den 917’ye uzanan tasarım mirası
Mission S’in tasarımında 911, 959, 917 ve GT1 gibi Porsche tarihinin önemli modellerinden izler bulunuyor. Alçak burun yapısı, torpido biçimli çamurluklar ve yuvarlak farlar, markanın tanıdık çizgilerini yeni gövde oranlarıyla buluşturuyor.
Ortadan motorlu yerleşim, konseptin alçak ve geniş duruşunu desteklerken ön ve arka aydınlatmaları birbirine bağlayan kesintisiz çizgi, tasarımda bütünlük sağlıyor. Aktif arka kanat da arka gövdenin üzerine yerleştirilerek genel tasarıma entegre ediliyor.
Motor bölümünde görülen fan benzeri soğutma elemanları Porsche 917’ye, hafif jantların tasarımı ise 928’e gönderme yapıyor. Porsche CEO’su Michael Leiters’e göre tasarımın temel hedefi, otomobilin ilk bakışta bir Porsche olarak tanınması.
Beş yuvarlak gösterge, fiziksel düğmeler
Direksiyonun arkasında beş yuvarlak analog gösterge yer alıyor. Merkezde devir göstergesi bulunurken dijital ekranlar analog göstergelerin arkasına konumlandırılıyor. Bu katmanlı düzen, gösterge paneline üç boyutlu bir görünüm kazandırıyor. Paylaşılan tanıtım görüntülerine göre göstergelerin konumları, seçilen sürüş moduna bağlı olarak değişebiliyor.
Porsche, kabindeki birçok işlev için fiziksel düğme ve anahtarları koruyor. Konfor ve sürüş ayarlarında yeni itme-çekme tipi kontroller kullanılırken, Sport Chrono saati de analog ve dijital unsurları bir araya getiren tasarımla yeniden yorumlanıyor.
Merkezi ekranın yerini telefon tutucu alıyor
Beyaz, gri ve kırmızı renklerin birlikte kullanıldığı iç mekan, Porsche’nin motor sporları geçmişine gönderme yapıyor. Kabin için özel olarak geliştirilen yüzey kaplamaları da bu yaklaşımı tamamlıyor.
Mission S’in güç, hızlanma, fiyat ve üretim takvimi gibi bilgileri de henüz açıklanmış değil. Konsept, şimdilik Porsche’nin gelecekteki amiral gemilerinin nasıl görünebileceğini ve sürücüyle nasıl bir etkileşim kurabileceğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: