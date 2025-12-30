Porsche’den çığır açan hamle: Çöp sayılan hurda araç atıkları kaliteli parçalara dönüşüyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Porsche, yıllardır efsane spor otomobiller üretmesiyle tanınıyor. Ancak markanın bir başka güçlü tarafı daha var: mühendislik bilgisini sürdürülebilirlik için kullanmak. Porsche şimdi, hurda otomobillerde geri dönüştürülmesi en zor atıkları bile yeniden ekonomiye kazandıracak bir projeye imza attı.

Şirket, Alman kimya devi BASF ve teknoloji ortağı BEST ile birlikte hurdaya ayrılan araçlardan çıkan karışık atıkları yeniden değerlendirmek için bir pilot proje tamamladı. Bu atıklar; kumaş, plastik, köpük, cam parçaları, boya kalıntıları ve toz gibi birbirine karışmış malzemelerden oluşuyor. Normalde bu karışım yakılarak enerji elde ediliyor ve çöpe gidiyor.

Ancak yeni yöntem bambaşka bir yol izliyor. Bu malzemeler yüksek sıcaklıkta ve düşük oksijenle “gazlaştırma” adı verilen bir işlemden geçiriliyor. 700 derecenin üzerindeki ısı, bu karmaşık atıkları “sentetik gaz” adı verilen bir forma dönüştürüyor. BASF bu gazı daha sonra kimyasal süreçlerle poliüretana çeviriyor. Ortaya çıkan malzeme ise bir tedarikçi tarafından poliüretan köpüğe dönüştürülüyor.

Hurda atıklarından direksiyon üretimine

Tam Boyutta Gör Sonuç olarak Porsche, bu köpüğü yeni direksiyonların üretiminde kullanmaya başladı. Porsche, elde edilen malzemenin kalitesinin, fosil kaynaklardan üretilen geleneksel ham maddelerle aynı seviyede olduğunu söylüyor. Ancak amaç yalnızca birkaç parçada deneme yapmak değil. Şirket, bu yöntemi daha geniş ölçekte kullanarak, yakma yoluyla enerji elde etme yöntemine güçlü bir alternatif oluşturmak istiyor.

Bu sistemin bir artısı daha var: Normalde teknik, ekonomik veya çevresel nedenlerle geri dönüştürülemeyen plastikler bile artık yüksek kaliteli parçalara dönüşebiliyor. Burada önemli bir soru ortaya çıkıyor: Bu kadar karışık bir süreçte, gerçekten ne kadar “geri dönüştürülmüş” malzeme kullanıldığı nasıl hesaplanıyor?

Bunun için “kütle dengesi” yöntemi devreye giriyor. Bağımsız bir kuruluş, hammaddeden üretime kadar tüm zinciri takip ediyor ve nihai üründe ne kadar sürdürülebilir malzeme bulunduğunu sertifikayla belgeliyor. Böylece geri dönüşümün ne kadar fark yarattığı şeffaf biçimde görülebiliyor.

Sonuç olarak Porsche, hurda araçlardan çıkan en sorunlu atıkları bile bir değer haline getirerek hem çevre yükünü azaltmayı hem de otomotiv sanayisine yeni bir kapı açmayı hedefliyor.

