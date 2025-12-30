Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Porsche’den çığır açan hamle: Çöp sayılan hurda araç atıkları kaliteli parçalara dönüşüyor

    Porsche, BASF ile geliştirdiği yeni geri dönüşüm teknolojisi sayesinde hurda araçlardaki karışık atıkları yüksek kaliteli parçalara dönüştürüyor. Pilot projede direksiyon üretimi başladı.

    Porsche’den çığır açan hamle: Çöp sayılan hurda araç atıkları kaliteli parçalara dönüşüyor Tam Boyutta Gör
    Porsche, yıllardır efsane spor otomobiller üretmesiyle tanınıyor. Ancak markanın bir başka güçlü tarafı daha var: mühendislik bilgisini sürdürülebilirlik için kullanmak. Porsche şimdi, hurda otomobillerde geri dönüştürülmesi en zor atıkları bile yeniden ekonomiye kazandıracak bir projeye imza attı.

    Şirket, Alman kimya devi BASF ve teknoloji ortağı BEST ile birlikte hurdaya ayrılan araçlardan çıkan karışık atıkları yeniden değerlendirmek için bir pilot proje tamamladı. Bu atıklar; kumaş, plastik, köpük, cam parçaları, boya kalıntıları ve toz gibi birbirine karışmış malzemelerden oluşuyor. Normalde bu karışım yakılarak enerji elde ediliyor ve çöpe gidiyor.

    Ancak yeni yöntem bambaşka bir yol izliyor. Bu malzemeler yüksek sıcaklıkta ve düşük oksijenle “gazlaştırma” adı verilen bir işlemden geçiriliyor. 700 derecenin üzerindeki ısı, bu karmaşık atıkları “sentetik gaz” adı verilen bir forma dönüştürüyor. BASF bu gazı daha sonra kimyasal süreçlerle poliüretana çeviriyor. Ortaya çıkan malzeme ise bir tedarikçi tarafından poliüretan köpüğe dönüştürülüyor.

    Hurda atıklarından direksiyon üretimine

    Porsche, hurda araç atıklarını yeni parçalara dönüştürüyor Tam Boyutta Gör
    Sonuç olarak Porsche, bu köpüğü yeni direksiyonların üretiminde kullanmaya başladı. Porsche, elde edilen malzemenin kalitesinin, fosil kaynaklardan üretilen geleneksel ham maddelerle aynı seviyede olduğunu söylüyor. Ancak amaç yalnızca birkaç parçada deneme yapmak değil. Şirket, bu yöntemi daha geniş ölçekte kullanarak, yakma yoluyla enerji elde etme yöntemine güçlü bir alternatif oluşturmak istiyor.

    Bu sistemin bir artısı daha var: Normalde teknik, ekonomik veya çevresel nedenlerle geri dönüştürülemeyen plastikler bile artık yüksek kaliteli parçalara dönüşebiliyor. Burada önemli bir soru ortaya çıkıyor: Bu kadar karışık bir süreçte, gerçekten ne kadar “geri dönüştürülmüş” malzeme kullanıldığı nasıl hesaplanıyor?

    Bunun için “kütle dengesi” yöntemi devreye giriyor. Bağımsız bir kuruluş, hammaddeden üretime kadar tüm zinciri takip ediyor ve nihai üründe ne kadar sürdürülebilir malzeme bulunduğunu sertifikayla belgeliyor. Böylece geri dönüşümün ne kadar fark yarattığı şeffaf biçimde görülebiliyor.

    Sonuç olarak Porsche, hurda araçlardan çıkan en sorunlu atıkları bile bir değer haline getirerek hem çevre yükünü azaltmayı hem de otomotiv sanayisine yeni bir kapı açmayı hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hiç arkadaşım yok nasıl arkadaş edinebilirim grundig televizyon yorumlar çamaşır makinesi dönmüyor ses çıkarıyor anafranil mucizesi noterde senetli satış nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 40
    Tecno Spark 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI Modern 15
    MSI Modern 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum