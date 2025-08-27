Porsche, şirket içi batarya üretim planlarını iptal etti

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Porsche, yüksek performanslı elektrikli araç bataryalarını kendi bünyesinde üretme planlarını, elektrikli araçlara talebin beklenenden yavaş artması, özellikle ABD ile Çin’deki zorlayıcı koşullar ve ölçek ekonomisi eksikliği nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Hücre araştırma ve geliştirmeye odaklanacak

Şirket yaptığı açıklamada, batarya iştiraki Cellforce’un faaliyetlerini küçülteceğini ve artık kendi üretimine değil, hücre araştırma ve geliştirme çalışmalarına odaklanacağını belirtti. Porsche, elektrikli araç pazarının gelişim hızına bakıldığında, devasa maliyetli batarya üretimi için ekonomik açıdan makul bir yol kalmadığını söyledi. Porsche ve Volkswagen Grubu’nun CEO’su Oliver Blume, “Hacim ve ölçek ekonomisi eksikliği nedeniyle artık kendi hücre üretimimizi sürdürmüyoruz” dedi.

Buna rağmen Porsche’nin elektrikli araç satışları artıyor. 2025’in ilk yarısında markanın toplam küresel satışlarının %36’sı hibrit ve elektrikli modellerden oluştu. Macan modelinin satışlarının %60’ı, yani yaklaşık 26 bin adedi, tamamen elektrikli versiyonlardan geldi. ABD’de Taycan satışları da yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre %31 artarak 1.064 adede yükseldi.

Şirketler elektrikliye geçiş planlarını erteliyor

Porsche, pazarın beklenenden daha yavaş geliştiğini söyleyen tek şirket değil. ABD’de yakıt ekonomisi standartlarının geri çekilmesi, elektrikli araç teşviklerinin sona yaklaşması ve Trump yönetiminin temiz enerji politikalarında yaptığı değişiklikler sektörde geniş çaplı etkiler yaratıyor. Bu durum, Porsche’nin içten yanmalı motorlu modellerinin beklenenden uzun süre yollarda kalabileceği anlamına geliyor.

Cellforce bugüne kadar hücre geliştirmiş ve pilot üretime başlamıştı. İlk plan, Almanya’nın güneyinde yılda 1 gigawatt-saat kapasiteli üretim yapmak, yani 10 bin Taycan için batarya sağlamak, ardından daha büyük ikinci bir tesis kurmaktı. Şirketin bundan sonra Ar-Ge çalışmalarında Volkswagen Grubu ve Porsche’nin bu yıl satın aldığı batarya şirketi V4Smart'a destek sağlayacağı belirtildi. V4Smart, Porsche 911 GTS hibrit modeli için yüksek performanslı hücreler üretiyor.

Reuters’a göre, Cellforce’taki yaklaşık 300 çalışandan 200’ünün işten çıkarılması bekleniyor. Geriye kalanlara ise Volkswagen Grubu’nun batarya iştiraki PowerCo’da görev verilmesi planlanıyor. PowerCo, Cellforce’un Ar-Ge tesisini de kullanacak.

Avrupalı batarya girişimleri zorlanıyor

Avrupa’daki batarya girişimleri için koşullar oldukça zorlu. Çinli üreticiler, hem tedarik zincirlerini ellerinde bulunduruyor hem de gelişmiş teknolojili bataryaları Avrupalı rakiplerine kıyasla daha ucuz sunabiliyor. İsveçli Northvolt, Çinli devlere rakip olabilecek bir girişim olarak öne çıkmıştı ancak ABD’de milyarlarca dolar kaybettikten sonra iflas başvurusunda bulundu.

Volkswagen Grubu ise kendi büyük ölçekli batarya yatırımlarını sürdürüyor. Hammadde tedarikinden katı hal batarya teknolojisine kadar birçok alana kaynak aktaran şirketin, İspanya, Almanya ve Kanada’da üç büyük batarya fabrikası kurma planı devam ediyor.

