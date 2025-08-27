Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Porsche, şirket içi batarya üretim planlarını iptal etti

    Porsche, elektrikli araç pillerini kendi bünyesinde üretme planlarını, elektrikli araçlara talebin beklenenden yavaş artması, zorlu pazar koşulları ve ölçek eksikliği sebebiyle iptal ettiğini açıkladı

    Porsche, şirket içi batarya üretim planlarını iptal etti Tam Boyutta Gör
    Porsche, yüksek performanslı elektrikli araç bataryalarını kendi bünyesinde üretme planlarını, elektrikli araçlara talebin beklenenden yavaş artması, özellikle ABD ile Çin’deki zorlayıcı koşullar ve ölçek ekonomisi eksikliği nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

    Hücre araştırma ve geliştirmeye odaklanacak

    Şirket yaptığı açıklamada, batarya iştiraki Cellforce’un faaliyetlerini küçülteceğini ve artık kendi üretimine değil, hücre araştırma ve geliştirme çalışmalarına odaklanacağını belirtti. Porsche, elektrikli araç pazarının gelişim hızına bakıldığında, devasa maliyetli batarya üretimi için ekonomik açıdan makul bir yol kalmadığını söyledi. Porsche ve Volkswagen Grubu’nun CEO’su Oliver Blume, “Hacim ve ölçek ekonomisi eksikliği nedeniyle artık kendi hücre üretimimizi sürdürmüyoruz” dedi.

    Buna rağmen Porsche’nin elektrikli araç satışları artıyor. 2025’in ilk yarısında markanın toplam küresel satışlarının %36’sı hibrit ve elektrikli modellerden oluştu. Macan modelinin satışlarının %60’ı, yani yaklaşık 26 bin adedi, tamamen elektrikli versiyonlardan geldi. ABD’de Taycan satışları da yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre %31 artarak 1.064 adede yükseldi.

    Porsche, şirket içi batarya üretim planlarını iptal etti Tam Boyutta Gör

    Şirketler elektrikliye geçiş planlarını erteliyor

    Porsche, pazarın beklenenden daha yavaş geliştiğini söyleyen tek şirket değil. ABD’de yakıt ekonomisi standartlarının geri çekilmesi, elektrikli araç teşviklerinin sona yaklaşması ve Trump yönetiminin temiz enerji politikalarında yaptığı değişiklikler sektörde geniş çaplı etkiler yaratıyor. Bu durum, Porsche’nin içten yanmalı motorlu modellerinin beklenenden uzun süre yollarda kalabileceği anlamına geliyor.

    Cellforce bugüne kadar hücre geliştirmiş ve pilot üretime başlamıştı. İlk plan, Almanya’nın güneyinde yılda 1 gigawatt-saat kapasiteli üretim yapmak, yani 10 bin Taycan için batarya sağlamak, ardından daha büyük ikinci bir tesis kurmaktı. Şirketin bundan sonra Ar-Ge çalışmalarında Volkswagen Grubu ve Porsche’nin bu yıl satın aldığı batarya şirketi V4Smart'a destek sağlayacağı belirtildi. V4Smart, Porsche 911 GTS hibrit modeli için yüksek performanslı hücreler üretiyor.

    Reuters’a göre, Cellforce’taki yaklaşık 300 çalışandan 200’ünün işten çıkarılması bekleniyor. Geriye kalanlara ise Volkswagen Grubu’nun batarya iştiraki PowerCo’da görev verilmesi planlanıyor. PowerCo, Cellforce’un Ar-Ge tesisini de kullanacak.

    Avrupalı batarya girişimleri zorlanıyor

    Avrupa’daki batarya girişimleri için koşullar oldukça zorlu. Çinli üreticiler, hem tedarik zincirlerini ellerinde bulunduruyor hem de gelişmiş teknolojili bataryaları Avrupalı rakiplerine kıyasla daha ucuz sunabiliyor. İsveçli Northvolt, Çinli devlere rakip olabilecek bir girişim olarak öne çıkmıştı ancak ABD’de milyarlarca dolar kaybettikten sonra iflas başvurusunda bulundu.

    Volkswagen Grubu ise kendi büyük ölçekli batarya yatırımlarını sürdürüyor. Hammadde tedarikinden katı hal batarya teknolojisine kadar birçok alana kaynak aktaran şirketin, İspanya, Almanya ve Kanada’da üç büyük batarya fabrikası kurma planı devam ediyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/porsche-scraps-battery-production-plans-cellforce-unit-2025-08-25/ https://insideevs.com/news/770046/porsche-cancels-ev-battery-manufacturing-plans/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mcp şanzıman çekiç parmak ameliyatı olanların yorumları otellerdeki içkiler neden sarhoş etmez bilgi ve belge yönetimi okunur mu focus 1.6 scti kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 30
    Tecno Camon 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 255 G8
    HP 255 G8
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum