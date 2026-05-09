Porsche Taycan Turbo GT, Nürburgring rekorunu yineledi: 3.000 beygirlik BYD'yi geride bıraktı

Tam Boyutta Gör Porsche, Almanya'nın meşhur Nürburgring Nordschleife pistinde elektrikli seri üretim otomobiller kategorisinde yeni bir tur rekoruna imza attı. Nürburgring'de piste çıkan Taycan Turbo GT, Weissach Package ve yeni Manthey Kit ile birlikte 6:55.553'lik tur zamanına ulaştı. Direksiyonun başında Porsche geliştirme pilotu Lars Kern bulunuyordu.

Bu derece, Kern’in 2023’te standart Taycan Turbo GT ile elde ettiği önceki rekorundan yaklaşık 12 saniye daha hızlı. Aynı zamanda “Elektrikli Lüks Otomobiller” kategorisindeki önceki önceki rekorun da 9 saniyeden fazla üzerinde.

Manthey Kit: elektrikli Porsche için ilk kapsamlı performans paketi

Manthey Racing tarafından geliştirilen Manthey Kit, bir elektrikli Porsche için sunulan ilk kapsamlı performans yükseltme paketi olma özelliğini taşıyor. Paket yalnızca aerodinamiğe değil; güç aktarımı, süspansiyon, frenler, jantlar ve lastiklere kadar geniş bir alanda değişiklikler içeriyor.

Aerodinamik tarafta en dikkat çekici gelişme, downforce seviyesinin ciddi şekilde artırılması oldu. Standart versiyonda 928 N olan downforce, 3.037 N seviyesine çıkarıldı. Araç 309 km/s maksimum hıza ulaşırken toplam downforce 7.257 N'a kadar yükseliyor. Yeni arka kanat, ön difüzör ve karbon aero diskler bu artışın temelini oluşturuyor.

Manthey ayrıca Taycan’ın güç aktarma sistemine de müdahale etti. Yüksek voltaj sistemi ve kontrol ünitelerindeki optimizasyonlarla maksimum akım 1.100 amperden 1.300 ampere çıkarıldı. Bu sayede, standart güç 777 beygirden 804 beygire çıkarken, Atak Modu'nda 938 beygirden 978 beygire yükseldi. Kalkış Kontrol'deki 1.019 beygirlik güç ise korundu.

Buna ek olarak daha hafif 21 inç dövme jantlar, titanyum bijonlar ve genişletilmiş Pirelli P Zero Trofeo RS lastikler kullanıldı. Fren sisteminde ise daha büyük 440 mm ön diskler ve geliştirilmiş balatalar yer aldı.

Elektrikli hiper otomobillerle kıyaslama

Taycan Turbo GT, elektrikli hiper otomobiller arasındaki rekabette de dikkat çekici bir konuma yerleşti. Örneğin BYD'nin 3.000 beygir gücündeki Yangwang U9 Xtreme modelinin 6:59.157'lik tur derecesini 3.6 saniye geride bırakmayı başardı. Xiaomi SU7 Ultra’nın üretim versiyonu ise 7:04.957 derece elde etmişti. Yalnızca SU7 Ultra’nın prototip versiyonu 6:46.874 ile daha hızlı bir zaman elde etmiş durumda.

Porsche, Manthey Kit’in fiyatı ve tam satış takvimini henüz açıklamadı. Paketin doğrudan fabrika üzerinden sunulacak olması ise Manthey iş birliği açısından bir ilk olarak öne çıkıyor.

Porsche Taycan Turbo GT, Nürburgring rekorunu yeniden kırdı

