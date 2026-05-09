Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Porsche Taycan Turbo GT, Nürburgring rekorunu yineledi: 3.000 beygirlik BYD'yi geride bıraktı

    Porsche, Almanya'nın meşhur Nürburgring Nordschleife pistinde elektrikli seri üretim otomobiller kategorisinde yeni bir tur rekoruna imza attı.                 

    Porsche Taycan Turbo GT, Nürburgring rekorunu yeniden kırdı Tam Boyutta Gör
    Porsche, Almanya'nın meşhur Nürburgring Nordschleife pistinde elektrikli seri üretim otomobiller kategorisinde yeni bir tur rekoruna imza attı. Nürburgring'de piste çıkan Taycan Turbo GT, Weissach Package ve yeni Manthey Kit ile birlikte 6:55.553'lik tur zamanına ulaştı. Direksiyonun başında Porsche geliştirme pilotu Lars Kern bulunuyordu.

    Bu derece, Kern’in 2023’te standart Taycan Turbo GT ile elde ettiği önceki rekorundan yaklaşık 12 saniye daha hızlı. Aynı zamanda “Elektrikli Lüks Otomobiller” kategorisindeki önceki önceki rekorun da 9 saniyeden fazla üzerinde.

    Manthey Kit: elektrikli Porsche için ilk kapsamlı performans paketi

    Manthey Racing tarafından geliştirilen Manthey Kit, bir elektrikli Porsche için sunulan ilk kapsamlı performans yükseltme paketi olma özelliğini taşıyor. Paket yalnızca aerodinamiğe değil; güç aktarımı, süspansiyon, frenler, jantlar ve lastiklere kadar geniş bir alanda değişiklikler içeriyor.

    Aerodinamik tarafta en dikkat çekici gelişme, downforce seviyesinin ciddi şekilde artırılması oldu. Standart versiyonda 928 N olan downforce, 3.037 N seviyesine çıkarıldı. Araç 309 km/s maksimum hıza ulaşırken toplam downforce 7.257 N'a kadar yükseliyor. Yeni arka kanat, ön difüzör ve karbon aero diskler bu artışın temelini oluşturuyor.

    Manthey ayrıca Taycan’ın güç aktarma sistemine de müdahale etti. Yüksek voltaj sistemi ve kontrol ünitelerindeki optimizasyonlarla maksimum akım 1.100 amperden 1.300 ampere çıkarıldı. Bu sayede, standart güç 777 beygirden 804 beygire çıkarken, Atak Modu'nda 938 beygirden 978 beygire yükseldi. Kalkış Kontrol'deki 1.019 beygirlik güç ise korundu.

    Buna ek olarak daha hafif 21 inç dövme jantlar, titanyum bijonlar ve genişletilmiş Pirelli P Zero Trofeo RS lastikler kullanıldı. Fren sisteminde ise daha büyük 440 mm ön diskler ve geliştirilmiş balatalar yer aldı.

    Elektrikli hiper otomobillerle kıyaslama

    Taycan Turbo GT, elektrikli hiper otomobiller arasındaki rekabette de dikkat çekici bir konuma yerleşti. Örneğin BYD'nin 3.000 beygir gücündeki Yangwang U9 Xtreme modelinin 6:59.157'lik tur derecesini 3.6 saniye geride bırakmayı başardı. Xiaomi SU7 Ultra’nın üretim versiyonu ise 7:04.957 derece elde etmişti. Yalnızca SU7 Ultra’nın prototip versiyonu 6:46.874 ile daha hızlı bir zaman elde etmiş durumda.

    Porsche, Manthey Kit’in fiyatı ve tam satış takvimini henüz açıklamadı. Paketin doğrudan fabrika üzerinden sunulacak olması ise Manthey iş birliği açısından bir ilk olarak öne çıkıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kombi bacasından su gelmesi taksimden kadıköye nasıl gidilir kafamın içinde sürekli kendimle konuşuyorum fiat 500x hindi füme zararlı mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Samsung Galaxy S26 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro N3409PVNB3530_U
    Dell Vostro N3409PVNB3530_U
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum