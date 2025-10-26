Porsche'un kârı bir yılda yüzde 99 düştü; Şirket elektrikli araçlara geçişi durdurdu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Alman otomobil devi Porsche, kabus gibi bir yıl geçiriyor. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 974 milyon euro kâr açıklayan şirket, bu yılın aynı döneminde ise 967 miyon dolar zarar ettiğini açıkladı. Üstelik bu sadece son çeyreğe özel bir durum da değil. Yılın başından beri Porsche için işler iyi gitmiyor. Şirketin yılın ilk üç çeyreğindeki toplam kârı 40 milyon euroda kaldı. Oysa 2024'te bu sayı 4 milyar euroydu.

Normalde Volkswagen grubun en güvenilir gelir kaynaklarından biri olan Porsche'un böylesine büyük bir çöküş yaşamasının en önemli sebeplerinden biri, büyük umutlar bağladığı elektrikli otomobillerinin beklenen ilgiyi görmemiş olması. Nitekim şirket de yaşanan bu krizin faturasını elektriklilere kesti.

Porsche, Elektrikli Otomobillere Geçme Planını Askıya Aldı

Yatırımcılarına 2026'nın çok daha iyi geçeceğini söyleyen Porsche, bu vaadin altını doldurabilmek için elektrikli otomobillere geçiş planlarını askıya aldı. The Financial Times tarafından aktarılan bilgilere göre yeni elektrikli-hibrit modelini rafa kaldıran şirket, bunun yerine karbon yakıtlı modellere yöneldi.

Porsche'un yaşadığı sıkıntıların bir diğer sebebi de Çin pazarında değişen dengeler. Bildiğiniz gibi Çin'de son dönemde yerli otomobil üreticileri hızla yükselirken, Porsche gibi yabancı şirketlerin payı hızla düşüyor. Nitekim Çin'de Porsche satışları bu yıl yüzde 26 düştü. Üstelik önümüzdeki dönemde bu düşüşün devam etmesi bekleniyor. Çin gibi şirket için oldukça önemli olan bir pazarda böylesine büyük bir düşüş yaşanması da rakamlara yansıyor.

Bir yandan elektrikli otomobil projesinin beklenen etkiyi yaratamaması, diğer yandan Çin'deki pazar payının giderek düşmesi derken, Porsche'un bu kötü gidişatı tersine çevirmesi o kadar da kolay görünmüyor. Önümüzdeki yılın başında CEO koltuğunu devralacak olan esk McLaren patronu Michael Leiters'i oldukça zorlu bir görev bekliyor.

