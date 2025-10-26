Porsche'un kârı bir yılda yüzde 99 düştü; Şirket elektrikli araçlara geçişi durdurdu

Normalde Volkswagen grubun en güvenilir gelir kaynaklarından biri olan Porsche'un böylesine büyük bir çöküş yaşamasının en önemli sebeplerinden biri, büyük umutlar bağladığı elektrikli otomobillerinin beklenen ilgiyi görmemiş olması. Nitekim şirket de yaşanan bu krizin faturasını elektriklilere kesti.
Porsche, Elektrikli Otomobillere Geçme Planını Askıya Aldı
Yatırımcılarına 2026'nın çok daha iyi geçeceğini söyleyen Porsche, bu vaadin altını doldurabilmek için elektrikli otomobillere geçiş planlarını askıya aldı. The Financial Times tarafından aktarılan bilgilere göre yeni elektrikli-hibrit modelini rafa kaldıran şirket, bunun yerine karbon yakıtlı modellere yöneldi.
Porsche'un yaşadığı sıkıntıların bir diğer sebebi de Çin pazarında değişen dengeler. Bildiğiniz gibi Çin'de son dönemde yerli otomobil üreticileri hızla yükselirken, Porsche gibi yabancı şirketlerin payı hızla düşüyor. Nitekim Çin'de Porsche satışları bu yıl yüzde 26 düştü. Üstelik önümüzdeki dönemde bu düşüşün devam etmesi bekleniyor. Çin gibi şirket için oldukça önemli olan bir pazarda böylesine büyük bir düşüş yaşanması da rakamlara yansıyor.
Bir yandan elektrikli otomobil projesinin beklenen etkiyi yaratamaması, diğer yandan Çin'deki pazar payının giderek düşmesi derken, Porsche'un bu kötü gidişatı tersine çevirmesi o kadar da kolay görünmüyor. Önümüzdeki yılın başında CEO koltuğunu devralacak olan esk McLaren patronu Michael Leiters'i oldukça zorlu bir görev bekliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
alıyorum bir tane
...