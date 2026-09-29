Portronics modüler kablosuz hoparlör tasarımını duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çok odalı ve büyük ortamlar için birden fazla kablosuz hoparlör edinmek zorunda kalan kullanıcılar için Portronics markası modüler bir set duyurdu. Uydular ile daha geniş bir alanda müziği yayınlayabilmek mümkün oluyor.

Portronics AuraTrio özellikleri ve fiyatı

Portronics AuraTrio kablosuz hoparlör modeli iki adet 15W uydu hoparlör ve 60W ana gövdeden oluşuyor. Özellikle diğer odalara kablosuz müzik götürmek isteyenlerin ana gövdeyi taşımasına gerek kalmıyor. Kablosuz hariç USB ve AUX girişleri ana gövdede yer alırken uydularda da Dahili DAC mevcut.

Portronics Vayu Hybrid tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. önce eklendi

Ana gövdede 100x120mm woofer, iki adet 45mm tweeter ve iki pasif radyatör yer alıyor. Dahili bir taşıma kulpu ve düşük frekansları ayarlayan bass modu mevcut. Uydu hoparlörler ayrılarak farklı noktalara götürülebiliyor. Toplamda 90W çıkış veren set Bluetooth 5.4 ve AuraTrio teknolojileri sayesinde uydular ile bağlantı kuruyor. Ayrıca uyumlu cihazlara da müzik yansıtılabiliyor. Uydular bağımsız olarak çalışma özelliğine sahip.

IPX6 sertifikası ile su sıçramalarına dayanıklı olan setin ana gövdesi 4500mAh batarya, uydular da 2000mAh batarya ile donatılmış. Toplamda 6 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 30W USB Tip-C ile şarj olan sette ana gövde 2.5 saate, uydular ise 3 saatte şarj oluyor. Portronics AuraTrio kablosuz hoparlör seti 260$ fiyat etiketi ile satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: