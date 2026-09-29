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    Portronics modüler kablosuz hoparlör tasarımını duyurdu

    Portronics AuraTrio modüler kablosuz hoparlör seti; ana gövde ve iki uydu hoparlör ile geniş alanlar için müziği kayıpsız bir şekilde dağıtmanızı sağlıyor.      

    Portronics AuraTrio Tam Boyutta Gör
    Çok odalı ve büyük ortamlar için birden fazla kablosuz hoparlör edinmek zorunda kalan kullanıcılar için Portronics markası modüler bir set duyurdu. Uydular ile daha geniş bir alanda müziği yayınlayabilmek mümkün oluyor.

    Portronics AuraTrio özellikleri ve fiyatı

    Portronics AuraTrio kablosuz hoparlör modeli iki adet 15W uydu hoparlör ve 60W ana gövdeden oluşuyor. Özellikle diğer odalara kablosuz müzik götürmek isteyenlerin ana gövdeyi taşımasına gerek kalmıyor. Kablosuz hariç USB ve AUX girişleri ana gövdede yer alırken uydularda da Dahili DAC mevcut.

    Ana gövdede 100x120mm woofer, iki adet 45mm tweeter ve iki pasif radyatör yer alıyor. Dahili bir taşıma kulpu ve düşük frekansları ayarlayan bass modu mevcut. Uydu hoparlörler ayrılarak farklı noktalara götürülebiliyor. Toplamda 90W çıkış veren set Bluetooth 5.4 ve AuraTrio teknolojileri sayesinde uydular ile bağlantı kuruyor. Ayrıca uyumlu cihazlara da müzik yansıtılabiliyor. Uydular bağımsız olarak çalışma özelliğine sahip.

    IPX6 sertifikası ile su sıçramalarına dayanıklı olan setin ana gövdesi 4500mAh batarya, uydular da 2000mAh batarya ile donatılmış. Toplamda 6 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 30W USB Tip-C ile şarj olan sette ana gövde 2.5 saate, uydular ise 3 saatte şarj oluyor. Portronics AuraTrio kablosuz hoparlör seti 260$ fiyat etiketi ile satılacak.

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