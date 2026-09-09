Portronics yeni lastik kompresörünü tanıttı

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Tam Boyutta Gör Teknolojinin gelişmesi ile birlikte özellikle araçla seyahat edenler için hayat kolaylaşıyor. Araç sahiplerinin kâbusu olan lastik şişirme son yıllarda piyasaya çıkan kompresörlerle oldukça basit hale geldi.

Portronics Vayu Hybrid özellikleri ve fiyatı

Portronics Vayu Hybrid lastik kompresörü 4 farklı işlevi bir arada sunuyor. Lastik kompresörü, yüksek hacimli hava pompası, hava indirici ve acil durum feneri. Fazla büyük olmayan gövdesini araç bagajında saklayabiliyorsunuz.

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Aracın 12V DC soketinden enerji alan cihaz ayrıca prize de bağlanabiliyor. Çift motorlu konfigürasyon 150 PSI maksimum basınca ulaşırken LED ekranda mevcut basınç miktarını görebiliyorsunuz. Araca göre farklı modlar arasından seçip yapıp pompayı çalıştırdığınızda, seçili basınca ulaşıldığında otomatik olarak aktarımı kesiyor.

Diğer taraftan şişme yatak, havuz, hurç gibi ekipmanlar için de şişirme veya havasını alma modları mevcut. Bu modlarda büyük hava hacmi hızlı bir şekilde hareket ediyor ve kısa sürede işlem tamamlanıyor. Portronics Vayu Hybrid kompresör modeli 84$ fiyat etiketine sahip.

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Portronics Vayu Hybrid tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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