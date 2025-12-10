Giriş
    Portronics Zaptor çakmak girişine 200W enerji çıkışı getiriyor

    Portronics Zaptor araç içi çoklayıcı ürünü 12V çakmak girişinden kullanıcılara AC soket dahil toplamda 200W çıkış veren 6 farklı şarj portu sunmayı amaçlıyor.   

    Portronics Zaptor Tam Boyutta Gör
    Bugün son yıllarda üretilmiş hemen her araçta USB girişi yer alıyor ancak halen çakmak girişi kullanan araçlar için Portronics şarj adaptörü dahi takabileceğiniz yeni bir araç içi dönüştürücü aksesuarı tanıttı. 

    Portronics Zaptor özellikleri ve fiyatı

    Portronics Zaptor bünyesinde 6 farklı çıkış barındırıyor ve toplamda 200W enerji sağlıyor. İki adet evrensel AC soketi ile dizüstü ve kamera gibi cihazlar şarj edilebiliyor. İki adet 36W USB Tip-A portu ve iki adet USB Tip-C portu da mobil cihazlar için ayrılmış. LED ekranından enerji aktarımları takip edilebiliyor. 

    Aşırı voltaj, kısa devre, sıcaklık kontrolü, aleve dayanıklı kasa gibi korumaları olan cihazda AC soketlerini kapatmak için fiziksel bir tuş da yer alıyor. Portronics Zaptor tüm 12V çakmak girişleri ile uyumlu ve fiyatı 28$ olarak belirlenmiş. 

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

