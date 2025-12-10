Portronics Zaptor çakmak girişine 200W enerji çıkışı getiriyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bugün son yıllarda üretilmiş hemen her araçta USB girişi yer alıyor ancak halen çakmak girişi kullanan araçlar için Portronics şarj adaptörü dahi takabileceğiniz yeni bir araç içi dönüştürücü aksesuarı tanıttı.

Portronics Zaptor özellikleri ve fiyatı

Portronics Zaptor bünyesinde 6 farklı çıkış barındırıyor ve toplamda 200W enerji sağlıyor. İki adet evrensel AC soketi ile dizüstü ve kamera gibi cihazlar şarj edilebiliyor. İki adet 36W USB Tip-A portu ve iki adet USB Tip-C portu da mobil cihazlar için ayrılmış. LED ekranından enerji aktarımları takip edilebiliyor.

Aşırı voltaj, kısa devre, sıcaklık kontrolü, aleve dayanıklı kasa gibi korumaları olan cihazda AC soketlerini kapatmak için fiziksel bir tuş da yer alıyor. Portronics Zaptor tüm 12V çakmak girişleri ile uyumlu ve fiyatı 28$ olarak belirlenmiş.

