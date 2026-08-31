Fotoğraf makinesine benziyor ama powerbank

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Tam Boyutta Gör Portronics son dönemin en ilginç powerbank modellerinden birisine imza attı. Herhangi bir ilgili fonksiyonu olmamasına rağmen Power Shutter Air 20K powerbank modeli fotoğraf makinesine benziyor.

Power Shutter Air 20K özellikleri ve fiyatı

Power Shutter Air 20K adındaki powerbank modeli kablosuz manyetik şarj özelliğini ön plana alan bir cihaz. 20000mAh kapasitesi olan cihaz USB Tip-C PD üzerinden 20W enerji verebiliyor. Qi2 standardına uygun cihazlara 15W kablosuz akım verebilirsen Apple Watch için 2.5W, kablosuz kulaklıklar için 5W enerji sağlayabiliyor. Aynı anda iki cihaz şarj edildiğinde işe toplam 22.5W enerji sunuluyor.

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Dış tasarım ise fotoğraf makinesinden ilham almış. Anahtarlık ipi USB Tip-C kablosu ve ekstra kabloya ihtiyaç bırakmıyor. Manyetik şarj kısmı lens yuvasında yer alıyor. Alt kısımdaki LED ekran şarj yüzdesini gösterirken kutudan manyetik bir halka çıkıyor. Aşırı ısınmaya ve yangına karşı dayanıklı olan Power Shutter Air 20K modeli 52$ fiyat etiketine sahip.

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Power Shutter Air 20K ilginç tasarımıyla geliyor

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