Fotoğraf makinesine benziyor ama powerbank

Power Shutter Air 20K özellikleri ve fiyatı
Power Shutter Air 20K adındaki powerbank modeli kablosuz manyetik şarj özelliğini ön plana alan bir cihaz. 20000mAh kapasitesi olan cihaz USB Tip-C PD üzerinden 20W enerji verebiliyor. Qi2 standardına uygun cihazlara 15W kablosuz akım verebilirsen Apple Watch için 2.5W, kablosuz kulaklıklar için 5W enerji sağlayabiliyor. Aynı anda iki cihaz şarj edildiğinde işe toplam 22.5W enerji sunuluyor.
Dış tasarım ise fotoğraf makinesinden ilham almış. Anahtarlık ipi USB Tip-C kablosu ve ekstra kabloya ihtiyaç bırakmıyor. Manyetik şarj kısmı lens yuvasında yer alıyor. Alt kısımdaki LED ekran şarj yüzdesini gösterirken kutudan manyetik bir halka çıkıyor. Aşırı ısınmaya ve yangına karşı dayanıklı olan Power Shutter Air 20K modeli 52$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim