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    Fotoğraf makinesine benziyor ama powerbank

    Power Shutter Air 20K powerbank modeli birebir fotoğraf makinesine benzeyen ancak herhangi bir ilgili fonksiyon barındırmayan tasarımıyla dikkat çekiyor.        

    Power Shutter Air 20K Tam Boyutta Gör
    Portronics son dönemin en ilginç powerbank modellerinden birisine imza attı. Herhangi bir ilgili fonksiyonu olmamasına rağmen Power Shutter Air 20K powerbank modeli fotoğraf makinesine benziyor.

    Power Shutter Air 20K özellikleri ve fiyatı

    Power Shutter Air 20K adındaki powerbank modeli kablosuz manyetik şarj özelliğini ön plana alan bir cihaz. 20000mAh kapasitesi olan cihaz USB Tip-C PD üzerinden 20W enerji verebiliyor. Qi2 standardına uygun cihazlara 15W kablosuz akım verebilirsen Apple Watch için 2.5W, kablosuz kulaklıklar için 5W enerji sağlayabiliyor. Aynı anda iki cihaz şarj edildiğinde işe toplam 22.5W enerji sunuluyor.

    Dış tasarım ise fotoğraf makinesinden ilham almış. Anahtarlık ipi USB Tip-C kablosu ve ekstra kabloya ihtiyaç bırakmıyor. Manyetik şarj kısmı lens yuvasında yer alıyor. Alt kısımdaki LED ekran şarj yüzdesini gösterirken kutudan manyetik bir halka çıkıyor. Aşırı ısınmaya ve yangına karşı dayanıklı olan Power Shutter Air 20K modeli 52$ fiyat etiketine sahip.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 3 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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