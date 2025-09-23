Giriş
    36W güneş paneli ile şarj olan Ampsos powerbank

    Ampsos powerbank projesi priz imkânının olmadığı durumlarda bile 36W güneş enerjisi paneli sayesinde günlerce belirli düzeyde enerji desteği sağlayabiliyor.     

    Powerbank Tam Boyutta Gör
    Hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini alan taşınabilir şarj istasyonları ya da powerbank modelleri, acil durumlarda mobil cihazlara enerji desteği vererek kurtarıcı olabiliyor. Ne var ki powerbank modellerinin kendisini şarj etmek halen bir dezavantaj. 

    Priz olmadan günlerce kullanım

    Piyasada dahili güneş panelli ya da harici güneş panelli powerbank modelleri olsa da çok düşük enerji aktarımı nedeniyle bir süre sonra prize muhtaç bırakıyor. Ampsos tarafından geliştirilen 25000mAh powerbank modeli ise oldukça iddialı. 

    Opsiyonel bir 36W güneş paneli olan powerbank, dahili MPPT teknolojisi sayesinde panellerin maksimum güç noktasında çalışmasını sağlayarak verimliliği arttırıyor. Firma günlerce priz olmasa bile cihazın belirli bir düzeyde sürekli olarak enerji desteği sunabileceğini belirtiyor. 

    3 adet USB Tip-C çıkışının her biri 100W enerji veren cihazın USB Tip-A çıkışı da 33W seviyesine ulaşabiliyor. Cihaz toplamda 170W enerji çıkışı sağlayabiliyor. Kendisi ise 100W giriş ile 70 dakikada şarj oluyor. İki adet USB Tip-C çıkışı dahili kabloya sahip. Ayrıca ön kısımda bir de 3W kablosuz giyilebilir cihaz şarj alanı mevcut. Cihazın bir portunu sürekli prize taktığınızda şarj istasyonu modu elde ediliyor.  

    Mini ekranında farklı enerji verilerini kullanıcıya ileten cihazda 9 farklı voltaj koruma teknolojisine yer verilmiş. Ayrıca bir de donanım resetleme tuşu yer alıyor. Samsung pil hücrelerini kullanan cihaz 299$ fiyat etiketi ile satılacak. 36W güneş paneli ise 129$. Kickstarter üzerinde yüzde 60’lara varan indirimlerle bağış yaparak ürünü elde etmek mümkün. Şimdiden proje gerekli bağışı toplamış durumda ve yıl sonuna doğru sevkiyat planlanıyor. 

