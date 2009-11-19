PowerColor çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini lanse etti

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ATi Radeon HD 5870 için hazırladığı su soğutmalı LCS modeliyle gündemde olan PowerColor, Radeon HD 5970 modelini tanıttı. Firmanın yüksek performans segmentindeki yeni amiral gemisi, 40nm üretim teknoloisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun çiftini kullanıyor ve 3200x paralel işlem birimiyle geliyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, tasarım özellikleri ve saat hızları itibariyle AMD-ATi'nin referans modelini baz alıyor zira açıklanan bilgilere göre kartın GPU'ları 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanııyan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, uygun bir anakart üzerinde ikinci bir kart ve yüksek kapasiteli bir güç kaynağı ile Quad Crossfire X kurulumuna olanak tanıyabilmekte. Yüksek grafik performansını gelişmiş video özellikleriyle buluşturan PowerColor Radeon HD 5970, UVD 2.0 motoru sayesinde 1080p videolar için GPU tabanlı hızlandırma desteği sunarken, çift DVI ve Mini DisplayPort konnektörü üzerinden Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kullanımına olanak tanıyor ve hem ofis hem de oyun uygulamalarında görsel deneyimin arttırılması hedefleniyor.

Bir adet 8-pin ve bir adet te 6-pin PCIe güç konnektörüne sahip olan ekran kartı yük altında 294 Watt, bekleme durumunda ise 42 Watt güç çekiyor. Bellek bant genişliği 256GB/sn olarak açıklanan PowerColor RadeonHD 5970, aynı zamanda 1 Aralık'ta lanse edilecek DirectX 11 destekli Dirt 2 oyunu için ücretsiz indirme kuponu da hediye ediyor.

PowerColor tarafından satışına önümüzdeki günlerde başlanacak Radeon HD 5970, Avrupa fiyat listelerine 547 Avro'dan başlayan fiyatlarla giriş yapmış durumda.