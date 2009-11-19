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PowerColor çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini lanse etti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,2b
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37
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini lanse etti
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ATi Radeon HD 5870 için hazırladığı su soğutmalı LCS modeliyle gündemde olan PowerColor, Radeon HD 5970 modelini tanıttı. Firmanın yüksek performans segmentindeki yeni amiral gemisi, 40nm üretim teknoloisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun çiftini kullanıyor ve 3200x paralel işlem birimiyle geliyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, tasarım özellikleri ve saat hızları itibariyle AMD-ATi'nin referans modelini baz alıyor zira açıklanan bilgilere göre kartın GPU'ları 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanııyan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, uygun bir anakart üzerinde ikinci bir kart ve yüksek kapasiteli bir güç kaynağı ile Quad Crossfire X kurulumuna olanak tanıyabilmekte. Yüksek grafik performansını gelişmiş video özellikleriyle buluşturan PowerColor Radeon HD 5970, UVD 2.0 motoru sayesinde 1080p videolar için GPU tabanlı hızlandırma desteği sunarken, çift DVI ve Mini DisplayPort konnektörü üzerinden Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kullanımına olanak tanıyor ve hem ofis hem de oyun uygulamalarında görsel deneyimin arttırılması hedefleniyor.

Bir adet 8-pin ve bir adet te 6-pin PCIe güç konnektörüne sahip olan ekran kartı yük altında 294 Watt, bekleme durumunda ise 42 Watt güç çekiyor. Bellek bant genişliği 256GB/sn olarak açıklanan PowerColor RadeonHD 5970, aynı zamanda 1 Aralık'ta lanse edilecek DirectX 11 destekli Dirt 2 oyunu için ücretsiz indirme kuponu da hediye ediyor.

PowerColor tarafından satışına önümüzdeki günlerde başlanacak Radeon HD 5970, Avrupa fiyat listelerine 547 Avro'dan başlayan fiyatlarla giriş yapmış durumda.


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24 10 yıl
Bence ara kartlar beklenmeli.. Bu kart cok pahalı. daha ucuza ara kartlara o.c yapılınabilir. hd 5950 vey 5930 olabilir
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desert_18 10 yıl
bu kartın hakkını vermek için 106 ekran led tv:) falan lazım bide işlemciyi artık 5ghza çıkarırız:D 8800gtxlerde çıktığında neler dedik kart ne oldu şimdi high-end uzak durmak lazım bence:)
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CoreXXX 10 yıl
547 avro ise tr de yaklaşık 580-600 dolar +kdv olur, avro dolar kuruna bakmayın avrupada bizden pahalı satılyor, ab ye girerde avroya geçersek siz kazığı ozaman görün
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edim_king 10 yıl
1-2 sene yeter gider iste durmak yokki :D
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edim_king 10 yıl
ya suan zaten i7920 gigabayt udr3 6gb 1800mhz ram ım var en8800gt 1 gb ddr3 1000watt psu war ekran kartımı deistircem 5970 ı alcam da cıkmasını beklıorum bu sıstemde iyi gider...gibi gelio bana
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edim_king 10 yıl
almayı dusunuorum bu kartı ama ne zman gelicekk????????
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edim_king 10 yıl
alıcam bu kartı ama nezman gelıcek..........????
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alacakll 10 yıl
amd-atı seviyorum bu ikiliyi resimdekilerde onlar olsa gerek :)
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sdbz 10 yıl
Kutu tasarımı da iyi düşünülmüş.
Çift gpu, çift savaşçı.
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Black_Mamba24 10 yıl

sdbz

Kutu tasarımı da iyi düşünülmüş.
Çift gpu, çift savaşçı.


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mageji 10 yıl
haber için teşekkürler. artık yakında raflarda görebiliriz ülkemizde de.
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terapi_triyaki 10 yıl
Sadece görürüm :) cep yakar bu fiyatlar bizde herhalde 500 € olur
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genelkurmay89 10 yıl
maşallah arka arkaya 5970 in modelleri ortalığı kapladı


547 avro hey maşallah ben bu kartı rüyamda görebilirim büyük ihtimalle... 547*2,21=1.208,87 TL tr de bunun fiyatı 1.300 tl yi geçer büyük ihtimalle
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Mene 10 yıl

genelkurmay89

maşallah arka arkaya 5970 in modelleri ortalığı kapladı


547 avro hey maşallah ben bu kartı rüyamda görebilirim büyük ihtimalle... 547*2,21=1.208,87 TL tr de bunun fiyatı 1.300 tl yi geçer büyük ihtimalle



€ fiyatına bakmayın. Türkiye'de bu ürünler $ bazlı satılıyor ve ürünlerin fiyatları genelde yurtdışındaki $ fiyatlarına göre oluyor. yani bu ürün 599$ yurtdışında satılacağından Türkiye'de tahminen 650$+kdv gibi bir rakamdan satılır. gerçi o da 1.150TL yapıyor
ama daha fazla olacağına ihtimal vermiyorum.
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Off-Ulan-Off 10 yıl

genelkurmay89

maşallah arka arkaya 5970 in modelleri ortalığı kapladı


547 avro hey maşallah ben bu kartı rüyamda görebilirim büyük ihtimalle... 547*2,21=1.208,87 TL tr de bunun fiyatı 1.300 tl yi geçer büyük ihtimalle



bilgisayar parasına ekran kartı
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