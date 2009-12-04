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PowerColor Go! Green serisi enerji verimli Radeon HD 5750 modelini hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor Go! Green serisi enerji verimli Radeon HD 5750 modelini hazırlıyor
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan PowerColor, Go! Green serisi Radeon HD 5750 modelini kullanıma sunmayı planlıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper LE GPU'sunun güç verdiği yeni modelin referans tasarımlı çözümlerle aynı performansı ek güç girişi olmadan sunacağı açıklandı. Detayları açıklanmayan ancak standart saat hızları ile geleceği belirtilen Go! Green HD 5750 grafik işlem biriminin 700MHz, belleklerin ise 4600MHz'de çalışması beklenirken, karta 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 6-pin PCIe güç gereksinime ihtiyaç duymayan kartın DirectX 11 destekli çözümler arasında sınıfının enerji tasarruflu modeli olarak öne çıkacağı iddia ediliyor. 128-bit bellek veri yolu ve 720x paralel işlem birimi gibi teknik detaylara sahip olan ekran kartının önümüzdeki günlerde detaylanması ve yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
çok gereksiz bir kart olmuş
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yenerbalcı 9 yıl
karta güç girişi varsa green hikaye olur çünkü 70 waatın altında güç girişi olmaz örneğin 4670 de olduğu gibi (65watt)
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yakupkaratas255 9 yıl
eyidir heralde
ben halen 3850 kullanıyorum şu an hepsinden iyi daha sonra ne alırsam o hepsinden iyi olacak:DDDDD
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RougeDown 9 yıl
GTS 250 nin neresi green okka kadar 55nm overclocktan başı dönmüş GPU su varken
Nvidia işte kartlarına sürekli uygunsuz sıfat buluyor
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kamikazeden 9 yıl
güzel kart,gerçi şuara fiyatı olması gerekenden yüksek 5 serisinin ama umarım ülkemize de gelir
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tembeler 9 yıl
bu kartlar tabiri caizse boşta 15-20 w güç tüketmiyorlarmıydı zaten
buda artık pille çalışıyordur heralde
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WinteR 9 yıl
Güzel kart,peki güç tüketiminde ne kadar başarı sağlanmış, değerlerde açıklansaydı iyi olurdu. Fiyatının da %20 civarı düşmesi gerekir.
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TELESCOPE 9 yıl

WinteR

Güzel kart,peki güç tüketiminde ne kadar başarı sağlanmış, değerlerde açıklansaydı iyi olurdu. Fiyatının da %20 civarı düşmesi gerekir.



yorumunuza aynen katılıyorum
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