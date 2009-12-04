PowerColor Go! Green serisi enerji verimli Radeon HD 5750 modelini hazırlıyor

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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan PowerColor, Go! Green serisi Radeon HD 5750 modelini kullanıma sunmayı planlıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper LE GPU'sunun güç verdiği yeni modelin referans tasarımlı çözümlerle aynı performansı ek güç girişi olmadan sunacağı açıklandı. Detayları açıklanmayan ancak standart saat hızları ile geleceği belirtilen Go! Green HD 5750 grafik işlem biriminin 700MHz, belleklerin ise 4600MHz'de çalışması beklenirken, karta 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 6-pin PCIe güç gereksinime ihtiyaç duymayan kartın DirectX 11 destekli çözümler arasında sınıfının enerji tasarruflu modeli olarak öne çıkacağı iddia ediliyor. 128-bit bellek veri yolu ve 720x paralel işlem birimi gibi teknik detaylara sahip olan ekran kartının önümüzdeki günlerde detaylanması ve yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor.