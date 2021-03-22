PowerColor RX 6700 Fighter sızdı: 6 GB VRAM’le 1440p için geliyor

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Fiyat segmenti ile eğer stokta bulunabilseydi rekabetçi konumlanmayan RX 6700 XT’nin kırpılmış bir varyantı da yolda.

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RX 6700 6 GB

RX 6700 XT satışa sunulmadan önce gün yüzüne çıkan kartın şimdiye kadar ağabeyinde olduğu gibi 12 GB VRAM’le kombine edilmesi bekleniyordu.

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PowerColor’un ortaya çıkan RX 6700 Fighter çözümü ise 6 GB VRAM’iyle şaşırttı. 192-bit bellek veriyolunun değişmediği modelde RX 6700 XT seçeneğiyle aynı soğutucu kullanılırken GPU tarafında da kırpmalara gidilmesinin beklendiğini belirtelim. Buna karşın kart RX 6700 XT'de olduğu gibi 1440p vurgusuyla karşımıza çıkacağa benziyor.

https://www.techpowerup.com/280016/powercolor-radeon-rx-6700-non-xt-fighter-pictured-confirms-6-gb-memory-size

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