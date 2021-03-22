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    PowerColor RX 6700 Fighter sızdı: 6 GB VRAM’le 1440p için geliyor

    Stoklarda bulunamayan RX 6700 XT henüz yeni satışa sunulmuşken kartın kardeşi de ufukta görüldü. AMD, modelde yarıya düşen VRAM kapasitesiyle dikkat çekerken 1440p'ye yönelecek.
    22 Mart 2021, 22:30 (31 dk.)
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    Metehan Göktaş
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    PowerColor RX 6700 Fighter sızdı: 6 GB VRAM’le 1440p için geliyor
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    Fiyat segmenti ile eğer stokta bulunabilseydi rekabetçi konumlanmayan RX 6700 XT’nin kırpılmış bir varyantı da yolda.

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    RX 6700 6 GB

    RX 6700 XT satışa sunulmadan önce gün yüzüne çıkan kartın şimdiye kadar ağabeyinde olduğu gibi 12 GB VRAM’le kombine edilmesi bekleniyordu.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti’ın detayları paylaşıldı"

    PowerColor’un ortaya çıkan RX 6700 Fighter çözümü ise 6 GB VRAM’iyle şaşırttı. 192-bit bellek veriyolunun değişmediği modelde RX 6700 XT seçeneğiyle aynı soğutucu kullanılırken GPU tarafında da kırpmalara gidilmesinin beklendiğini belirtelim. Buna karşın kart RX 6700 XT'de olduğu gibi 1440p vurgusuyla karşımıza çıkacağa benziyor.



    https://www.techpowerup.com/280016/powercolor-radeon-rx-6700-non-xt-fighter-pictured-confirms-6-gb-memory-size
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

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    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gostol (Serhat Can ) 3 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Daha ön siparişteki 6700xt mizi vermediler bundan hiç umudum yok.
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    napolyon94 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    2304 shader ile gelecek gibi duruyor. 350 dolar msrp yapar bunu. Pek elimize gecmez baska bir model olur.
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