PowerColor RX 6700 Fighter sızdı: 6 GB VRAM’le 1440p için geliyor

Fiyat segmenti ile eğer stokta bulunabilseydi rekabetçi konumlanmayan RX 6700 XT’nin kırpılmış bir varyantı da yolda.İlginizi Çekebilir AMD, RX 6700 XT’yi duyurdu
RX 6700 6 GB
RX 6700 XT satışa sunulmadan önce gün yüzüne çıkan kartın şimdiye kadar ağabeyinde olduğu gibi 12 GB VRAM’le kombine edilmesi bekleniyordu.
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PowerColor’un ortaya çıkan RX 6700 Fighter çözümü ise 6 GB VRAM’iyle şaşırttı. 192-bit bellek veriyolunun değişmediği modelde RX 6700 XT seçeneğiyle aynı soğutucu kullanılırken GPU tarafında da kırpmalara gidilmesinin beklendiğini belirtelim. Buna karşın kart RX 6700 XT'de olduğu gibi 1440p vurgusuyla karşımıza çıkacağa benziyor.
https://www.techpowerup.com/280016/powercolor-radeon-rx-6700-non-xt-fighter-pictured-confirms-6-gb-memory-size Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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