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PowerColor su soğutmalı Radeon HD 5870 LCS modelini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor su soğutmalı Radeon HD 5870 LCS modelini tanıttı
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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, su soğutmalı Radeon HD 5870 LCS (Liquid Cooling System) modelini duyurdu. Su soğutma çözümleri konusunda profesyonel çözümleriyle tanınan EK firması ile iş birliğine giden PowerColor, yüksek performans segmentindeki yeni amiral gemisi için EK tarafından hazırlanan özel bir Bakır blok kullanıyor.

Yaygın olarak kullanılan su soğutma sistemleriyle uyumlu olacağı belirtilen PowerColor Radeon HD 5870 LCS, fabrika çıkışı bir miktar hız aşırtmalı olarak geliyor. Grafik işlemcisi 875MHz'e, bellek frekansı ise 5000MHz'e çıkartılan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı aynı zamanda 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör dizilimleri içinse Eyefinity teknolojilerine destek veren PowerColor Radeon HD 5870 LCS üzerinde iki adet DVI çıkışı ile birlikte HDMI ve DisplayPort ara birimlerine yer veriliyor. Dirt 2 kuponu ile birlikte gelecek olan su soğutma bloğuna sahip yeni modelin 6 Kasım'da lanse edilmesi bekleniyor.


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mamad 10 yıl
Su soğutma sistemleri nedense hiç ilgimi çekmiyor. Sanırım bakım gerektiriyor olmasından dolayı.
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sertacaygun 10 yıl
İnce ve güzel. Su soğutmanın farkı işte...
showstopper41; Söylediğin çip olarak mı, yoksa yazılımsal BIOS atmak mı ?
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annihilator 10 yıl
875/5000 mi. Default 850/4800 zaten. Su soğutma eklemişler şaka mı bu overclock
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XivA 10 yıl
uv li sıvı katınca sanırım seffaf olan yerlerden geçerken resimdeki gibi parlıyor:) gayet hoş!
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IeVeN 10 yıl
@The Wanted. Hayalinizi Paylaşıyoruz. :)


Güzel Kart ve Sanırım Yavaş Yavaş Su Soğutma Konusunda Bir Standart Oluşmaya Başlayacak. Su Soğutmanın Sıcaklıktan Doğan Performans Düşüşlerinin Önüne Geçtiği ve Daha İyi Overclock Potansiyeli Sağladığı Düşünülürse Standart Olmakta Geç Bile Kalınmış Olabilir.
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showstopper41 10 yıl
Asus biosu atıp v-mod yapmak için ideal.
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DISTURBED 10 yıl
bellekleride soğutması güzel olmuş, hayalim bi su soğutmalı pc.
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