PowerColor su soğutmalı Radeon HD 5870 LCS modelini tanıttı

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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, su soğutmalı Radeon HD 5870 LCS (Liquid Cooling System) modelini duyurdu. Su soğutma çözümleri konusunda profesyonel çözümleriyle tanınan EK firması ile iş birliğine giden PowerColor, yüksek performans segmentindeki yeni amiral gemisi için EK tarafından hazırlanan özel bir Bakır blok kullanıyor.

Yaygın olarak kullanılan su soğutma sistemleriyle uyumlu olacağı belirtilen PowerColor Radeon HD 5870 LCS, fabrika çıkışı bir miktar hız aşırtmalı olarak geliyor. Grafik işlemcisi 875MHz'e, bellek frekansı ise 5000MHz'e çıkartılan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartı aynı zamanda 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör dizilimleri içinse Eyefinity teknolojilerine destek veren PowerColor Radeon HD 5870 LCS üzerinde iki adet DVI çıkışı ile birlikte HDMI ve DisplayPort ara birimlerine yer veriliyor. Dirt 2 kuponu ile birlikte gelecek olan su soğutma bloğuna sahip yeni modelin 6 Kasım'da lanse edilmesi bekleniyor.