PowerColor tam gaz; Özel soğutuculu Radeon HD 4870 1GB GDDR5

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AMD-ATi'nin Radeon HD 4800 serisine yönelik olarak hazırlanan özelleştirilmiş modeller son kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. 2GB GDDR3 bellekli Radeon HD 4850 modelini duyurarak dikkatleri üzerine çeken PowerColor merak uyandırmayı başaran yeni bir model üzerinde daha çalışıyor. Firmanın hazırlamakta olduğu yeni ekran kartı AMD-ATi'nin 55nm RV770XT gpu'sunu kullanıyor yani kart Radeon HD 4870 tabanlı. Gelen bilgilere göre PowerColor'ın yeni modeli 3 temel açıdan AMD-ATi'nin referans HD 4870 modelinden ayrılıyor. Açıklanan detaylara göre farklar 512MB yerine 1GB GDDR5 bellek kullanımı, standart soğutucu yerine ZEROtherm tarafından hazırlanan ve kartı 20 derece daha iyi serinlettiği belirtilen ısı iletim temelli özel soğutucu ve fabrika çıkışı arttırılan saat hızları. Radeon HD 4870 1GB PCS (Professional Cooling System) olarak isimlendirilen kartın saat hızları henüz açıklanmış olmasa da mevcut bilgilere göre grafik işlemci en hızı 800MHz civarında olacak gibi görünüyor. Fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih henüz netleşmeyen kart hakkında bilgiler geldikçe bildirmeye devam edeceğiz.