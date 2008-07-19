Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor tam gaz; Özel soğutuculu Radeon HD 4870 1GB GDDR5

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
25,2b
1
86
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD-ATi'nin Radeon HD 4800 serisine yönelik olarak hazırlanan özelleştirilmiş modeller son kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. 2GB GDDR3 bellekli Radeon HD 4850 modelini duyurarak dikkatleri üzerine çeken PowerColor merak uyandırmayı başaran yeni bir model üzerinde daha çalışıyor. Firmanın hazırlamakta olduğu yeni ekran kartı AMD-ATi'nin 55nm RV770XT gpu'sunu kullanıyor yani kart Radeon HD 4870 tabanlı. Gelen bilgilere göre PowerColor'ın yeni modeli 3 temel açıdan AMD-ATi'nin referans HD 4870 modelinden ayrılıyor. Açıklanan detaylara göre farklar 512MB yerine 1GB GDDR5 bellek kullanımı, standart soğutucu yerine ZEROtherm tarafından hazırlanan ve kartı 20 derece daha iyi serinlettiği belirtilen ısı iletim temelli özel soğutucu ve fabrika çıkışı arttırılan saat hızları. Radeon HD 4870 1GB PCS (Professional Cooling System) olarak isimlendirilen kartın saat hızları henüz açıklanmış olmasa da mevcut bilgilere göre grafik işlemci en hızı 800MHz civarında olacak gibi görünüyor. Fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih henüz netleşmeyen kart hakkında bilgiler geldikçe bildirmeye devam edeceğiz.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Castle Bravo 11 yıl
Tam bana göre bir kart bu. İstediğim iki şey bir arada.

Ama fiyatı çok olur. Keşke öncesinde 4870'lerde bir ucuzlama olsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 11 yıl
çok güzel görünüyo bunu deli oc edersiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apocan866 11 yıl
alıcam kardesım bu bıraz guzel dıgerlerınden bakalım daha ne guzeller şıkar karsımıza
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xperd 11 yıl
Yıl sonuna doğru bu kartlar ucuzlarsa bi tane almak lazım. 1GB ve GDDR5 daha ne olsun yani.
Haber için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
25159 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gddr5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Devil May Cry 4 inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim