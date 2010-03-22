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PowerDVD 10, 3D dönüştürme yeteneği ve geliştirilmiş GPU desteği ile geldi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
51,5b
1
67
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerDVD 10, 3D dönüştürme yeteneği ve geliştirilmiş GPU desteği ile geldi
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Dünyanın en popüler medya oynatıcılarından biri olan PowerDVD yazılımının geliştiricisi CyberLink, uygulamanın 10. versiyonunu kullanıma sundu. Son dönemde GPGPU odaklı yenilikleriyle ön plana çıkan ve ekran kartlarının gelişmiş işlem yeteneklerinden daha fazla faydalanmaya başlayan PowerDVD'nin yeni sürüm, 3D dünyasındaki gelişmelere kayıtsız kalmıyor ve TruTheater 3D teknolojisiyle 2D filmleri 3D'ye çevirebiliyor. Aynı zamanda SD çözünürlükteki videoları yüksek tanımlı (HD) çözünürlük seviyesine yeniden ölçekleyebilen uygulama, TrueTheater Stabilizer ve TruTheater Noise Reduction teknolojileriyle yeniden ölçeklendirme deneyimini, görüntü kaybı yaşanmadan sunmayı vaad ediyor.

Nvidia ekran kartlarının CUDA, ATi ekran kartlarının da Stream yeteneklerinden daha fazla faydalanan ve bu sayede pek çok işlem için merkezi işlem birimi (CPU) yerine grafik yongasının ileri düzey paralel işlem yeteneklerinden faydalanan PowerDVD 10, genişletimiş dosya formatı (.mkv, .flv ve. 3gp gibi) desteği, yeni kullanıcı ara birimi, çalma listesi özellikleri, dokunmatik kontrol desteği ve geleceğe dönük olarak ücretsiz güncelleme ile hem AMD hem de Nvidia'nın büyük önem verdiği Blu-ray 3D filmlere destek içeriyor.

Standart versiyonu 49.95$, Deluxe versiyonu 69.95$ ve Ultra 3D versiyonu 99.95 seviyesinden satışa sunulan CyberLink PowerDVD 10 hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bu proğram için hangi markanın gözlüğünü kullanacağız bilgilendirirmisiniz hepsi değişik oluyormuş sanırım teşekkürler
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cobi 7 yıl
3d uygulamaların çoğunda red-cyan iş görüyor diye biliyorum.
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nohackmove 8 yıl
acaba sağ ve sol görü tünün tek bir mkv de olduğu filmleri 3d olarak oynatabiliyormu.
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DH Misafiri 9 yıl
Batuist, abi ayarlardan değişmiyo subtitle font boyutu. Ekranın yarısı altyazı. Nedir olay? Ne yapmam lazım?
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burakpadir 9 yıl

DH Misafiri

Batuist, abi ayarlardan değişmiyo subtitle font boyutu. Ekranın yarısı altyazı. Nedir olay? Ne yapmam lazım?


Powerdvd 10'da altyazı ayarı yok ( ne yazıkki )
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Batuist 9 yıl

DH Misafiri

Batuist, abi ayarlardan değişmiyo subtitle font boyutu. Ekranın yarısı altyazı. Nedir olay? Ne yapmam lazım?

splayer yada kmplayer kullanmayı deneyin... istediğiniz gibi ayar yapabilirsiniz

özellikle kmplayer ayar konusunda sınır tanımıyor..
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Hawk-Claw 9 yıl
Hımm. İndirip Deniyelim..
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar filmin adıyla aynı olan altyazılar kocaman çıkıyor. Font'u nasıl düşürebilirim? VobSub işe yarıyor mu font düşürmek için? Lütfen yardım.
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SaatliBomba 9 yıl
haber için sağol
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Batuist 9 yıl

DH Misafiri

Arkadaşlar filmin adıyla aynı olan altyazılar kocaman çıkıyor. Font'u nasıl düşürebilirim? VobSub işe yarıyor mu font düşürmek için? Lütfen yardım.

ayarlardan değiştiremiyormusun?
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar ben su 3d yı bı aktıf edemedım galıba 3d flım ızlerken altta menu cubugunda 3d yazısı alacak mı bı yardımcı olurmusuuz lutfen acıl haber beklıyorum
yuso61@hotmail.com
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
win7 64 bitte full sürümü serial istiyor.

ne yaptımsa olmadı.

çalıştırabilen bi arkadaş varsa yardımcı olabilir mi pm den?
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Hobar 9 yıl
deneme sürümünü indirelim bakalım. 9 sürümünü açtığımda bilgisayar 10 sn kadar yanıt vermeyi kesiyordu. bakalım onu düzeltmişler mi?
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Furkan* 9 yıl
Teşekkürler haber için deneme sürümü falan varmı acaba ?
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emrahrasa 9 yıl

Furkan*

Teşekkürler haber için deneme sürümü falan varmı acaba ?


http://www.cyberlink.com/downloads/trials/powerdvd/download_en_US.html
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