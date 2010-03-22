PowerDVD 10, 3D dönüştürme yeteneği ve geliştirilmiş GPU desteği ile geldi

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Dünyanın en popüler medya oynatıcılarından biri olan PowerDVD yazılımının geliştiricisi CyberLink, uygulamanın 10. versiyonunu kullanıma sundu. Son dönemde GPGPU odaklı yenilikleriyle ön plana çıkan ve ekran kartlarının gelişmiş işlem yeteneklerinden daha fazla faydalanmaya başlayan PowerDVD'nin yeni sürüm, 3D dünyasındaki gelişmelere kayıtsız kalmıyor ve TruTheater 3D teknolojisiyle 2D filmleri 3D'ye çevirebiliyor. Aynı zamanda SD çözünürlükteki videoları yüksek tanımlı (HD) çözünürlük seviyesine yeniden ölçekleyebilen uygulama, TrueTheater Stabilizer ve TruTheater Noise Reduction teknolojileriyle yeniden ölçeklendirme deneyimini, görüntü kaybı yaşanmadan sunmayı vaad ediyor.

Nvidia ekran kartlarının CUDA, ATi ekran kartlarının da Stream yeteneklerinden daha fazla faydalanan ve bu sayede pek çok işlem için merkezi işlem birimi (CPU) yerine grafik yongasının ileri düzey paralel işlem yeteneklerinden faydalanan PowerDVD 10, genişletimiş dosya formatı (.mkv, .flv ve. 3gp gibi) desteği, yeni kullanıcı ara birimi, çalma listesi özellikleri, dokunmatik kontrol desteği ve geleceğe dönük olarak ücretsiz güncelleme ile hem AMD hem de Nvidia'nın büyük önem verdiği Blu-ray 3D filmlere destek içeriyor.

Standart versiyonu 49.95$, Deluxe versiyonu 69.95$ ve Ultra 3D versiyonu 99.95 seviyesinden satışa sunulan CyberLink PowerDVD 10 hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.